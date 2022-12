(SDAIA) : le Challenge du Smartathon continue d'accueillir ceux qui souhaitent participer jusqu'au 8 janvier 2023

RIYADH, Arabie saoudite, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le « Smart Cities Challenge », lancé lors de la deuxième édition du Global AI Summit, continue d'accueillir ceux qui souhaitent s'y joindre jusqu'au 8 janvier 2023. Le Challenge est organisé dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement, l'Autorité saoudienne des données et de l'IA, la Commission royale pour la ville de Riyad et la municipalité de la région de Riyad.

Le Challenge, qui se déroulera virtuellement, vise à développer des solutions modernes pour améliorer le paysage urbain dans les villes du Royaume, à trouver des solutions technologiques qui contribuent à détecter et à réduire la pollution visuelle, et à bénéficier de l'expertise locale et mondiale dans la recherche de solutions s'appuyant sur les données et l'IA.

Le Challenge vise à stimuler et à développer les talents et les compétences dans les domaines des villes intelligentes ainsi que des données et de l'IA et à positionner le Royaume en tant que leader mondial dans la ligue d'élite des économies axées sur les données. En outre, le Challenge cible les scientifiques des données, les spécialistes de l'IA et les étudiants du monde entier en remettant des prix d'un montant total pouvant atteindre « un million » de riyals saoudiens.

Les personnes souhaitant participer aux compétitions dans le cadre du Challenge peuvent s'inscrire et obtenir de plus amples informations via le lien suivant : https://smartathon.hackerearth.com/

