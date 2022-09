SDAIA: O Reino da Arábia Saudita anuncia programação da 2ª Cúpula Global de IA

RIAD, Arábia Saudita, 10 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Autoridade Saudita de Dados e IA (SDAIA) anunciou sua programação oficial e lista de palestrantes para a 2a Cúpula Global de IA, que será realizada de 13 a 15 de setembro de 2022 em Riad, na Arábia Saudita.

O tema da cúpula é "IA para o bem da humanidade", e a sessão plenária, assim como as discussões moderadas, se concentrará em discutir IA Now, IA Next e IA Never. Esses tópicos têm como foco a identificação e unificação das perspectivas mundiais sobre a implementação da IA e o uso justo para construir uma estrutura de IA robusta que possa resolver os desafios mundiais futuros, das demandas globais por energia e descarbonização ao acesso equitativo à assistência médica e à possível erradicação de doenças. Além disso, os palestrantes discutirão ética e políticas relacionadas à IA que ajudam a evitar a exploração da IA. Como organizadora da cúpula, a SDAIA destacará os avanços e as conquistas em IA no Reino e compartilhará sua visão mais ampla para o futuro da IA como parte do plano Vision 2030 do Reino.

Os painéis contarão com a participação de especialistas no assunto dos setores público e privado, que compartilharão experiências sobre o impacto da IA em seus trabalhos. Também haverá uma sessão dedicada a discutir o impacto da IA sobre a juventude atual. Entre os palestrantes de destaque da cúpula deste ano estão:

S. Ex.ª Eng. Abdullah Alswaha, Ministro das Comunicações e da Tecnologia da Informação da Arábia Saudita

S. Ex.ª Bandar AlKhorayef, Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita

Amin Nasser , CEO da Aramco

Nadhmi Al-Nasr, CEO da NEOM

Dr. Fengchun Miao , diretor de tecnologia e inteligência artificial da UNESCO

Roya Mahboob, fundadora e CEO do Digital Citizen Fund

Francesca Rossi, membro da IBM e líder global de ética em IA, presidente da AAAI

O S. Ex.ª Dr. Abdullah Alghamdi, presidente da SDAIA, declarou: "Estamos entusiasmados em facilitar o diálogo instigante e envolvente sobre o futuro da IA durante a cúpula deste ano. Este evento é realmente uma prova de nosso compromisso de promover discussões pertinentes que trarão informações a líderes empresariais, acadêmicos e setoriais."

Durante a 2a Cúpula Global de IA, o Reino também apresentará vários anúncios sobre os próximos compromissos e parcerias que promoverão o uso e o impacto da IA nos próximos anos.

Esta conferência de destaque e os anúncios que a acompanham são algumas das muitas maneiras como o Reino da Arábia Saudita está alcançando a Estratégia Nacional de Dados e IA para elevar o Reino a líder global na liga de elite das economias orientadas por dados, como parte dos objetivos da Vision 2030.

Saiba mais: https://globalaisummit.org

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1895694/The_Global_AI_Summit.jpg

FONTE SDAIA

