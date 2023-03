SDG&E AGREGÓ $2.4 MIL MILLONES A LA ECONOMÍA EL AÑO PASADO MEDIANTE LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Casi el 40% de los gastos fueron con negocios diversos

SAN DIEGO, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- San Diego Gas & Electric (SDG&E) inyectó $2.4 mil millones en la economía en 2022 mediante la compra de bienes y servicios para respaldar su misión de brindar un servicio de energía limpio, seguro y confiable a los 3.7 millones de residentes de la región. De esa cantidad, $964 millones se destinaron a diversos proveedores, representando el 39.75% de los gastos totales, lo que supera la meta del 22% establecida por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés).

Casi la mitad de los gastos de SDG&E relacionados con diversos negocios, o $470 millones, se destinaron a empresas locales en la región de San Diego y aproximadamente el 87% de los diversos proveedores de SDG&E están ubicados en California, ayudando aún más al crecimiento de la economía del estado, que actualmente es la cuarta más grande del mundo.

Los detalles y aspectos destacados de los proveedores y las diversas categorías de gastos se pueden encontrar en el informe anual de diversidad de proveedores (en inglés) recientemente publicado por SDG&E.

"A través de nuestro programa de diversidad de proveedores, estamos logrando varios objetivos al mismo tiempo: creciendo nuestra economía regional y ampliando las oportunidades para empresas pequeñas y diversas, mientras construimos una infraestructura energética resistente al clima y avanzamos en los objetivos climáticos estatales regionales para lograr un futuro de cero emisiones netas", dijo Caroline Winn, la directora ejecutiva de SDG&E. "Nuestros diversos proveedores han desempeñado un papel fundamental en nuestro trabajo continuo para construir un futuro energético más seguro y resistente al clima".

El programa de diversidad de proveedores de SDG&E refleja uno de los valores fundamentales de la empresa, que es defender a las personas mediante la creación de oportunidades a través de la diversidad, la equidad y la inclusión.

"He sido proveedor de SDG&E durante 9 años y he visto de primera mano los esfuerzos excepcionales de la compañía para brindar oportunidades a empresas pequeñas y diversas", dijo Teena Deering, directora ejecutiva y propietaria de TeeDeeUAS. "Fue a través de este programa que mi empresa se convirtió en el principal consultor de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés) y proveedor de pilotos de UAS para el programa UAS inaugural de SDG&E".

Diversos proveedores respaldan las áreas comerciales clave de SDG&E, tal como la construcción y las operaciones de electricidad y gas. Una de las razones del éxito de SDG&E es el entusiasmo renovado entre sus empleados para abogar por los proveedores diversos. La cultura inclusiva de la compañía empodera a las personas en todos niveles de la empresa para impulsar el cambio defendiendo y apoyando la diversidad en nuestra cadena de suministro.

Por más de una década, los empleados embajadores y defensores de la diversidad de proveedores de SDG&E han desempeñado un papel activo en la búsqueda y orientación de nuevos proveedores diversos para asegurar que sean competitivos y capaces de crecer hasta convertirse en contratistas principales.

A continuación se presenta un desglose de los gastos de SDG&E en el año 2022, divididas por diversas categorías comerciales:

Empresas comerciales de minorías (MBE): $467.2 million o 19.26%

o 19.26% Empresas comerciales de mujeres (WBE): $394.3 million o 16.26%

o 16.26% Empresas comerciales de veteranos discapacitados (DVBE): $94 million o 3.87%

o 3.87% Empresas comerciales de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTE): $8.6 million or 0.36%

SDG&E es una empresa de energía innovadora con sede en San Diego que proporciona energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que sirve en el Condado de San Diego y el sur del Condado de Orange. La empresa está comprometida con la creación de un futuro sostenible proporcionando su electricidad a partir de fuentes renovables; modernización de gasoductos de gas natural; acelerar la adopción de vehículos eléctricos; apoyando a numerosos socios sin fines de lucro; e invertir en tecnologías innovadoras para garantizar el funcionamiento confiable de la infraestructura de la región para las generaciones venideras. SDG&E es una subsidiaria de Sempra Energy (NYSE: SRE). Para obtener más información, visite SDGEnews.com o conéctese con SDG&E en Twitter (@SDGE), Instagram (@SDGE) y Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010105/SDGE__Logo.jpg

FUENTE San Diego Gas & Electric

SOURCE San Diego Gas & Electric