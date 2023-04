SDG&E BUSCA OBTENER $100 MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA AVANZAR SUS ESFUERZOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Los fondos federales apoyarían el soterramiento estratégico y el fortalecimiento de las líneas eléctricas aéreas alrededor de los territorios tribales dentro del distrito de alta amenaza de incendios

SAN DIEGO, 7 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte de su compromiso de reducir el impacto de los costos de infraestructura en las tarifas eléctricas, esta semana San Diego Gas & Electric (SDG&E) presentó una solicitud al Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) para obtener hasta $100 millones del programa federal de Subvenciones de Asociaciones de Innovación y Resiliencia de la Red Eléctrica, que forma parte de la Ley Federal de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA, por sus siglas en inglés ). Si se otorga, la subvención ayudaría a SDG&E con los costos relacionados con los esfuerzos para fortalecer su infraestructura contra incendios forestales en y alrededor de los territorios de Naciones Tribales reconocidas por el gobierno federal y ubicadas dentro del territorio de servicio de SDG&E. Pendiente de la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), SDG&E agregará $100 millones adicionales como fondos de contrapartida.

"Nuestra región tiene la mayor cantidad de tribus reconocidas por el gobierno federal de todos los condados de la nación, y todas están ubicadas en áreas que enfrentan el mayor riesgo de incendios forestales. Estos fondos nos ayudarían a continuar trabajando con las tribus para brindarles energía segura y resiliente frente a un clima cambiante" dijo Caroline Winn, la directora ejecutiva de SDG&E. "Si se aprueba, esta subvención no solo ayudaría a avanzar nuestras iniciativas de seguridad contra los incendios forestales planificadas en tierras tribales que han experimentado incendios forestales y cortes de electricidad por seguridad pública en el pasado, sino que también desempeñaría un papel clave en nuestra estrategia para reducir los costos de energía para los clientes".

A medida que la empresa prioriza el soterramiento estratégico de más líneas eléctricas, la subvención también ayudaría a SDG&E a aprovechar una buena parte de sus esfuerzos existentes y planificados para reforzar su infraestructura contra los incendios durante los próximos tres años en la mayoría de los territorios de las naciones tribales a las que sirve. Los fondos promoverían los esfuerzos de la compañía para crear comunidades más seguras, fuertes y saludables a través de fortalecer aprox. 70 millas de la red eléctrica de SDG&E. Esto incluye soterrar aprox. 64 millas de líneas eléctricas y cubrir 6 millas de líneas eléctricas con conductor cubierto, beneficiando hasta 10 de las comunidades tribales de la región.

Buscar fondos estatales y federales para pagar las medidas de adaptación climática es un elemento importante de la estrategia de cuatro partes de SDG&E para disminuir la carga financiera y mejorar la asequibilidad para los clientes, que incluye:

Buscar obtener fondos federales disponibles mediante la maximización de los créditos fiscales federales para las instalaciones de almacenamiento de baterías y las microrredes que se pueden reembolsar a los clientes;

Abogar por legislación (AB 982 ) para eliminar los costos de las tarifas eléctricas que también podría reducir las facturas mensuales hasta en un 7% y legislación para distribuir el costo de las mejoras de seguridad contra incendios forestales a largo plazo para reducir los impactos en las tarifas;

para eliminar los costos de las tarifas eléctricas que también podría reducir las facturas mensuales hasta en un 7% y legislación para distribuir el costo de las mejoras de seguridad contra incendios forestales a largo plazo para reducir los impactos en las tarifas; Modernizar la forma en que se fija el precio de la electricidad; y

Estabilizar las facturas de gas natural mediante la promoción de una mejor utilización de la infraestructura existente.

SDG&E presentó su solicitud esta semana y espera recibir una notificación con el resultado del DOE este verano. Antes de la aceptación de cualquier subvención que se otorgue, SDG&E también deberá recibir la aprobación de la CPUC. Luego, la construcción se llevaría a cabo entre el 2024 y 2026. Si se deniega la solicitud de subvención, la empresa aún planea seguir adelante con sus proyectos de fortalecimiento contra los incendios forestales a la espera de la aprobación de la CPUC.

SDG&E es una empresa de energía innovadora con sede en San Diego que proporciona energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que sirve en el Condado de San Diego y el sur del Condado de Orange. La empresa está comprometida con la creación de un futuro sostenible proporcionando su electricidad a partir de fuentes renovables; modernización de gasoductos de gas natural; acelerar la adopción de vehículos eléctricos; apoyando a numerosos socios sin fines de lucro; e invertir en tecnologías innovadoras para garantizar el funcionamiento confiable de la infraestructura de la región para las generaciones venideras. SDG&E es una subsidiaria de Sempra Energy (NYSE: SRE). Para obtener más información, visite SDGEnews.com o conéctese con SDG&E en Twitter (@SDGE), Instagram (@SDGE) y Facebook.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen declaraciones a futuro en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en suposiciones con respecto al futuro, implican riesgos e incertidumbres y no son garantías. Los resultados futuros pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva. Estas declaraciones prospectivas representan nuestras estimaciones y suposiciones solo a partir de la fecha del comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

En este comunicado de prensa, las declaraciones prospectivas se pueden identificar con palabras tal como "cree", "espera", "pretende", "anticipa", "contempla", "planea", "estima", "proyecta", "pronostica". , "debería", "podría", "sería", "voluntad", "seguro", "puede", "puede", "potencial", "posible", "propuesto", "en proceso", "construir, " "desarrollar", "oportunidad", "iniciativa", "objetivo", "perspectiva", "optimista", "mantener", "continuar", "progreso", "avanzar", "meta", "objetivo", " cometer", o expresiones similares, o cuando discutimos nuestra guía, prioridades, estrategia, metas, visión, misión, oportunidades, proyecciones, intenciones o expectativas.

Los factores, entre otros, que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con: Incendios forestales en California, incluido que se nos puede considerar responsables de los daños independientemente de la culpa y que es posible que no podamos recuperar la totalidad o una parte sustancial de los costos del seguro, el fondo para incendios forestales establecido por el proyecto de ley 1054 de la Asamblea de California, las tarifas de los clientes o una combinación de los mismos; decisiones, investigaciones, indagaciones, regulaciones, emisiones o revocaciones de permisos u otras autorizaciones, renovaciones de franquicias y otras acciones por parte de (i) la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Energía de EE. UU., la Comisión Reguladora Federal de Energía de EE. UU. y otros organismos gubernamentales y reguladores y (ii) los EE. UU. y los estados, condados, ciudades y otras jurisdicciones en las que hacemos negocios; el éxito de los esfuerzos de desarrollo comercial y los proyectos de construcción, incluidos los riesgos en (i) completar los proyectos de construcción u otras transacciones dentro del cronograma y el presupuesto, (ii) obtener los beneficios anticipados de cualquiera de estos esfuerzos si se completan, y (iii) obtener el consentimiento o la aprobación de socios u otros terceros, incluidos los organismos gubernamentales y reguladores; litigios, arbitrajes y otros procedimientos, y cambios en leyes y reglamentos; amenazas de seguridad cibernética, incluso por parte de actores estatales y patrocinados por el estado, de ransomware u otros ataques a nuestros sistemas o a los sistemas de terceros con los que hacemos negocios, incluida la red de energía u otra infraestructura energética, todos los cuales se han vuelto más pronunciados debido a eventos geopolíticos recientes, como la guerra en Ucrania; nuestra capacidad para pedir dinero prestado en términos favorables y cumplir con nuestras obligaciones de servicio de la deuda, incluso debido a (i) acciones de las agencias de calificación crediticia para rebajar nuestras calificaciones crediticias o colocar esas calificaciones en perspectiva negativa o (ii) tasas de interés e inflación crecientes; el incumplimiento de nuestras contrapartes de sus contratos y compromisos; el impacto en la asequibilidad de las tarifas de nuestros clientes y nuestro costo de capital y en nuestra capacidad de transferir costos más altos a los clientes actuales y futuros debido a (i) la volatilidad en la inflación, las tasas de interés y los precios de las materias primas, (ii) el costo de la energía transición en California, y (iii) salida de carga minorista resultante de la transferencia de clientes adicionales a Community Choice Aggregation y Direct Access; el impacto de las políticas, leyes, divulgaciones de reglas y tendencias climáticas y de sustentabilidad, incluidas las acciones para reducir o eliminar la dependencia del gas natural, mayor incertidumbre en el entorno político o regulatorio para las empresas de distribución de gas natural de California y el riesgo de no recuperación de activos varados; nuestra capacidad para incorporar nuevas tecnologías en nuestro negocio, incluidas aquellas diseñadas para respaldar los objetivos climáticos y de energía gubernamentales y privados; clima, desastres naturales, pandemias, accidentes, fallas de equipos, explosiones, terrorismo, interrupciones del sistema de información u otros eventos que interrumpen nuestras operaciones, dañan nuestras instalaciones o sistemas, causan la liberación de materiales dañinos, provocan incendios o nos hacen responsables por daños, multas y sanciones, algunas de las cuales pueden no ser recuperables a través de mecanismos regulatorios, pueden ser disputadas o no cubiertas por las aseguradoras, o pueden afectar nuestra capacidad para obtener niveles satisfactorios de seguros asequibles; la disponibilidad de energía eléctrica, gas natural y capacidad de almacenamiento de gas natural, incluidas las interrupciones causadas por fallas en la red de transmisión, el sistema de tuberías o limitaciones en la extracción de gas natural de las instalaciones de almacenamiento; cambios en las políticas, leyes y reglamentos fiscales y comerciales, incluidos los aranceles, las revisiones de los acuerdos comerciales internacionales y las sanciones, como las que se han impuesto y se pueden imponer en el futuro en relación con la guerra en Ucrania, que pueden aumentar nuestros costos , reducir nuestra competitividad, afectar nuestra capacidad para hacer negocios con ciertas contrapartes o afectar nuestra capacidad para resolver disputas comerciales; y otras incertidumbres, algunas de las cuales son difíciles de predecir y están fuera de nuestro control.

Estos riesgos e incertidumbres se analizan con más detalle en los informes que la empresa ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Estos informes están disponibles a través del sistema EDGAR sin cargo en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, y en el sitio web de Sempra, www.sempra.com. Los inversores no deben confiar indebidamente en ninguna declaración prospectiva.

Sempra Infraestructura, Sempra Infraestructura Partners, Sempra Texas, Sempra Texas Utilities, Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor) e Infraestructura Energética Nova, S.A.P.I. de CV (IEnova) no son las mismas empresas que las empresas de servicios públicos de California, San Diego Gas & Electric Company o Southern California Gas Company. Sempra Infrastructure, Sempra Infrastructure Partners, Sempra Texas, Sempra Texas Utilities, Oncor e IEnova no están reguladas por la CPUC.

These risks and uncertainties are further discussed in the reports that the company has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). These reports are available through the EDGAR system free-of-charge on the SEC's website, www.sec.gov, and on Sempra's website, www.sempra.com. Investors should not rely unduly on any forward-looking statements.

Sempra Infrastructure, Sempra Infrastructure Partners, Sempra Texas, Sempra Texas Utilities, Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor) and Infraestructura Energética Nova, S.A.P.I. de C.V. (IEnova) are not the same companies as the California utilities, San Diego Gas & Electric Company or Southern California Gas Company, and Sempra Infrastructure, Sempra Infrastructure Partners, Sempra Texas, Sempra Texas Utilities, Oncor and IEnova are not regulated by the CPUC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010105/SDGE__Logo.jpg

FUENTE San Diego Gas & Electric

SOURCE San Diego Gas & Electric