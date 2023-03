SDG&E ES RECONOCIDA POR CHARTWELL POR SU TECNOLOGÍA DE MODELADO PREDICTIVO PARA LA MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

El sistema de próxima generación para incendios forestales (Wildfire Next Generation System, WiNGS) prioriza los esfuerzos de mitigación para ayudar a proteger a la región de la amenaza de incendios forestales

SAN DIEGO, 24 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- San Diego Gas & Electric (SDG&E) fue galardonada recientemente con el premio "2023 Chartwell Best Practices Award" por desarrollar y utilizar el sistema de próxima generación para incendios forestales, o WiNGS, a fin de ayudar a proteger a las comunidades a las que presta servicio frente al riesgo de incendios forestales regionales.

"Nos llena de emoción entregar este premio a SDG&E. Su sistema de próxima generación para incendios forestales es exactamente el tipo de programa innovador para el que se concibieron, y que destacan, los Chartwell Awards. Esperamos con ansias la oportunidad de que otros servicios públicos aprendan de la experiencia de SDG&E en PowerUp este verano", señaló Russ Henderson, director de Investigación de Chartwell.

WiNGS es una herramienta basada en la nube que combina representaciones visuales de la infraestructura de SDG&E con datos meteorológicos en tiempo real e información de iniciativas para la mitigación de incendios forestales, incluidas, entre otras, incendios históricos, análisis de árboles derribados, modelado de incendios forestales, probabilidad de cortes de energía por motivos de seguridad pública (PSPS) y ubicaciones de clientes críticas. El sistema de vanguardia modela los escenarios climáticos y recomienda iniciativas de reforzamiento de la red, como priorizar y soterrar estratégicamente las líneas eléctricas en áreas de alto riesgo, para ayudar a prevenir los incendios forestales relacionados con los servicios públicos, reducir la probabilidad y duración de los PSPS y mitigar los impactos del cambio climático.

"Desarrollamos el sistema de próxima generación para incendios forestales para ofrecer a los responsables de las decisiones información en tiempo real sobre escenarios y planes de acción para reducir el riesgo de incendios forestales durante los vientos fuertes y otras condiciones climáticas extremas", señaló Ben Gordon, vicepresidente sénior, director de Información y director Digital de SDG&E. "Este sistema también es invalorable para tomar decisiones proactivas a fin de priorizar los esfuerzos de prevención de incendios forestales".

Acerca de WiNGS

En noviembre de 2021, el equipo de innovación digital de TI de SDG&E se asoció con el equipo de mitigación de incendios forestales para desarrollar una prueba de concepto a fin de explorar dos objetivos: 1) utilizar datos y análisis para producir visualizaciones que apoyen la toma de decisiones de corte de energía por motivos de seguridad pública (PSPS) al permitir a los usuarios ejecutar escenarios hipotéticos basados en requisitos y parámetros cambiantes, como es el caso de las condiciones meteorológicas y 2) apoyar las inversiones del programa de mitigación de incendios forestales de la empresa ofreciendo a los directivos y científicos de SDG&E una visión geoespacial de las acciones de mitigación recomendadas y la reducción de riesgos asociados.

"WiNGS ha demostrado ser una herramienta vital para ayudarnos a priorizar los proyectos de reforzamiento de la infraestructura para prevenir los incendios forestales con base en datos científicos sólidos sobre incendios y situaciones del mundo real", señaló Brian D'Agostino, vicepresidente de Ciencia Climáticas e Incendios Forestales. "Los datos de inteligencia generados nos permiten realizar mejoras estratégicas en la infraestructura que seguirán ayudando a reducir el riesgo de incendios forestales, así como los impactos para nuestros clientes durante los cortes de energía por motivos de seguridad pública en el futuro".

WiNGS se ha convertido en otro recurso importante de la caja de herramientas de SDG&E para reducir las posibilidades de un incendio forestal relacionado con los servicios públicos y ayuda a guiar el desarrollo y la implementación de su plan de mitigación de incendios forestales (WMP) presentado anualmente a la Oficina de Seguridad de Infraestructura Energética. El WMP describe las prácticas en curso y las mejoras adicionales que introducirá SDG&E para combatir los efectos del cambio climático y las amenazas de incendios forestales durante todo el año. Para obtener más información sobre el último WMP de SDG&E, visite sdge.com/2022-wildfire-mitigation-plan.

Acerca del premio Chartwell Best Practices Award

Fundado en 1993 y con sede en Atlanta, Chartwell, Inc., ofrece foros estratégicos de investigación enfocada en los servicios públicos y orientada a abordar problemas específicos para fines de colaboración entre pares de la industria. El premio Chartwell Best Practices Award reconoce la excelencia entre las empresas eléctricas y de gas en lo que respecta a proyectos, programas e iniciativas de servicio.

Acerca de SDG&E

SDG&E es una innovadora empresa de energía con sede en San Diego que proporciona energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que atiende en el condado de San Diego y el sur del condado de Orange. La empresta está comprometida a crear un futuro sostenible proporcionando su electricidad a partir de fuentes renovables; modernizar tuberías de gas natural; acelerar la adopción de vehículos eléctricos; apoyar a numerosos socios sin fines de lucro; e invertir en tecnologías innovadoras para asegurar el funcionamiento confiable de la infraestructura de la región para futuras generaciones. SDG&E es una subsidiaria de Sempra Energy (NYSE: SRE). Para obtener más información, visite SDGEnews.com o conéctese con SDG&e en Twitter (@SDGE), Instagram (@SDGE) y Facebook.

