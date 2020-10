Se anuncia oportunidad de acceder a subvenciones educativas con motivo del Mes de la Herencia Hispánica

ALEXANDRIA, Virginia, 9 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este 31 de octubre, la Fundación para la Pesca y Navegación Recreativas inaugurará su ciclo de subvenciones 2021 para el Fondo Educativo George H.W. BushVamos a Pescar™. Las subvenciones financiarán programas clave para apoyar a las instituciones locales de todo el país en sus iniciativas para convocar a la población hispanoamericana a las actividades de pesca, navegación y conservación de nuestras vías fluviales.

Una cifra récord de hispanoamericanos, un total de 4,4 millones, participa en la pesca recreativa, según el Informe especial sobre pesca 2020 de la RBFF. A pesar de este logro, los hispanoamericanos todavía no tienen una representación suficiente en esta actividad. Los hispanoamericanos constituyen el 18 % de la población estadounidense, pero solo el 9 % de ellos participa de la pesca.

"Especialmente en pleno Mes de la Herencia Hispánica de este año, cuando la gente pasa más tiempo al aire libre que antes, nos entusiasma celebrar la cifra récord de hispanoamericanos que disfrutan de las actividades de pesca y navegación en los EE. UU.", señaló Stephanie Vatalaro, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Comunicaciones de la RBFF. "Diversos estudios demuestran que la pesca y la navegación contribuyen al bienestar en muchos sentidos, por lo que es fundamental garantizar el acceso equitativo a estas actividades. El agua está abierta para todos y las subvenciones del Fondo Educativo George H.W. Bush Vamos A Pescar™ constituyen un medio importante para dar la bienvenida a quienes recién se integran a la comunidad de pesca y navegación.

En 2020, el Fondo Educativo recibió una donación de $50.000 de Bass Pro Shops que se destinó a financiar las subvenciones 2021. En homenaje al presidente George H.W. Bush, Johnny Morris, fundador y director ejecutivo de Bass Pro Shops, hizo una donación inicial en 2014 para impartir educación en materia de conservación y llevar las experiencias de pesca y navegación a las familias hispanas de todo el país.

"Nos complace seguir brindando nuestro apoyo para que más familias hispanas descubran el placer de la pesca y la navegación", señaló Bob Ziehmer, director de Conservación de Bass Pro Shops. "Tenemos el objetivo de ayudar a todas las familias a conectarse con la naturaleza y a crear vínculos entre sí a través de actividades recreativas divertidas al aire libre".

A partir del 31 de octubre de 2020 podrá descargarse la Guía de Subvenciones 2021. Las instituciones interesadas pueden visitar www.TakeMeFishing.org/EducationFund para obtener más información. El sitio web también ofrece recursos para principiantes, como guías prácticas para iniciarse en la pesca y la navegación, un mapa interactivo de lugares donde pescar y navegar, además de enlaces a pautas de seguridad para COVID-19.

Acerca de la Fundación para la Pesca y Navegación Recreativas (RBFF)

La RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca con caña y la nevagación recreativas, protegiendo y recuperando así los recursos acuáticos naturales del país. La RBFF desarrolló las premiadas campañas Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™ para crear consciencia en torno a las actividades de pesca, navegación y conservación, e instruir a la gente sobre los beneficios de la participación. Take Me Fishing y Vamos A Pescar ayuda a los navegantes y pescadores con caña de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para pasar un día en el agua. Los sitios web de las campañas, TakeMeFishing.org y VamosAPescar.org, ofrecen videos prácticos, información sobre cómo obtener una licencia para pescar y el registro de la embarcación, y un mapa interactivo de cada estado, que permite a los visitantes encontrar lugares de pesca y navegación en la localidad.

