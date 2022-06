Se anuncia que la Siemens Foundation será el patrocinador nacional de los eventos de salud y bienestar ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!®

WASHINGTON, 1 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Alianza Nacional para la Salud Hispana (National Alliance for Hispanic Health o la Alianza) y la Fundación para la Salud de las Américas anunciaron hoy que la Siemens Foundation será el patrocinador nacional de la serie de eventos de salud y bienestar ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® del 2022.

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con la Siemens Foundation para cumplir con la misión de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® de brindar importantes servicios de salud a las comunidades hispanas y apoyar a las personas para que lleven un estilo de vida más saludable", dijo la Dra. Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de promoción de la salud hispana en el país.

Ya en su decimosexto año, ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving! es la mayor serie anual de eventos en el país que promueve un estilo de vida saludable entre las comunidades hispanas, y a los que han acudido más de un cuarto de millón de personas. Los eventos incluyen exámenes de salud gratuitos, demostraciones de cocina, actividades de salud y bienestar para toda la familia, e información sobre servicios de salud en la comunidad.

"Las comunidades hispanas se ven más afectadas por las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y la diabetes, las que se pueden beneficiar con citas de atención primaria y un estilo de vida más saludable", dijo Dave Pacitti, presidente de Siemens Medical Solutions USA, Inc.; director del continente americano de Siemens Healthineers; y miembro de la junta directiva de la Siemens Foundation. "Reducir las disparidades en la salud requiere estrategias multifacéticas, y es un honor para nosotros colaborar con la Alianza Nacional para la Salud Hispana y la Fundación para la Salud de las Américas durante estas ferias de salud para promover la salud y el bienestar de toda la familia".

"Los exámenes de salud anuales y el diagnóstico temprano son vitales para vivir una vida larga y saludable, y las investigaciones nos muestran que es menos probable que las familias hispanas tengan una fuente regular de atención médica en comparación con otros grupos raciales y étnicos", dijo David Etzwiler, director ejecutivo de Siemens Foundation. "Tenemos el compromiso de impulsar la equidad en la salud al promover la atención médica primaria, las pruebas de diagnóstico, la capacitación laboral en el sector de salud y el apoyo a préstamos de capital para clínicas comunitarias".

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor, visite: https://www.nuestrasalud.org/get-up-get-moving.

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud Hispana (National Alliance for Hispanic Health o la Alianza)

La Alianza Nacional para la Salud Hispana es la principal fuente de información basada en conocimientos científicos y promotor fiable de la salud de los hispanos en Estados Unidos, cuya misión es lograr una mejor salud para todos. Para más información, visítenos en www.nuestrasalud.org

Acerca de la Siemens Foundation

La Siemens Foundation ha invertido más de $138 millones en los Estados Unidos para promover el desarrollo laboral y programas de equidad en la salud en el país. La fundación tiene un compromiso con la justicia económica, social y racial para todos.

