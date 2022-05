Se anuncian la directora ejecutiva y la directora de ventas de una nueva y lujosa comunidad para la tercera edad

The Blake at Viera abre este verano!

MELBOURNE, Florida, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El grupo Blake Management y Cardinal Ventures, Inc. anuncian a Misty Zulli, directora ejecutiva, y a Reetu Haave, directora de ventas de The Blake of Viera, una comunidad de lujo de estilo boutique para personas mayores en Melbourne, FL.

Cardinal Ventures, Inc. está construyendo una comunidad de vida asistida y cuidado de la memoria de 86,000 pies cuadrados con 97 unidades, que ofrecerá 65 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo para la zona. Los espaciosos apartamentos de vida asistida están diseñados para ofrecer la mejor experiencia de vida tanto para los residentes como para sus huéspedes. Diseñados para permitir que los residentes gocen de la mejor calidad de vida, los apartamentos para el cuidado de la memoria les ofrecen a los residentes la atención personalizada que necesitan, con la oportunidad de prosperar en un entorno que puedan amar.

Misty Zulli ha trabajado en residencias para la tercera edad durante 14 años en diversos puestos, desde enfermera de piso hasta directora ejecutiva durante los últimos tres años, el momento más álgido de la pandemia. "Mi compromiso como líder de servicio para nuestros adultos mayores y la industria me ha permitido seguir creciendo a diario, tanto personal como profesionalmente", comentó Misty. "Al invertir en herramientas de participación líderes en el sector y en el exclusivo programa para el cuidado de la memoria "Walk with Me" de The Blake en nuestras comunidades, brindaremos lo que creemos que es una experiencia inigualable para los residentes con cambios cognitivos y la tranquilidad de sus seres queridos".

The Blake at Viera también incorpora con orgullo a su directora de ventas, Reetu Haave, al equipo de gestión. Reetu es de Maryland y ahora reside en Viera con su esposo y dos hijos. Asistió a la Universidad George Washington para sus programas de licenciatura y posgrado. Reetu se ha desempeñado como directora de ventas y marketing, y como administradora en varias comunidades de adultos mayores. Su pasión por esta industria radica en establecer conexiones personales que realmente mejoren la vida. Considera que la recompensa por encontrar la comunidad correcta es una libertad inconmensurable.

"Estamos encantados de presentar a nuestro nuevo equipo de gestión a The Blake, una vibrante adición a la costa espacial de Florida en el condado de Brevard", expresó Harrison Young de Cardinal Ventures, Inc. "Su entusiasmo por combinar la hospitalidad de lujo con la edad dorada de la jubilación forjará una comunidad diferente a cualquier otra".

Con dedicación a cada empleado, residente y ser querido, The Blake se esfuerza por ofrecer el mejor cuidado y calidad de vida, así como un valor excepcional. Las comunidades cuentan con personal de enfermería autorizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. The Blake se enorgullece de ofrecer una experiencia gastronómica inigualable con chefs altamente calificados y alimentos preparados especialmente para las personas mayores.

El modelo de vida asistida de la comunidad proporciona atención personalizada para cada residente y ofrece suites de uno y dos dormitorios. El entorno propicio para el cuidado de la memoria, enfocado en la atención de pacientes con Alzheimer y demencia, contará con suites tanto de estudio como de un dormitorio diseñadas específicamente para proporcionar un entorno seguro donde se priorice la socialización de los residentes y los planes de terapia cognitiva especializada.

Visite www.blakeatviera.com para conocer las próximas noticias relacionadas con el desarrollo y la apertura.

Oficina de preapertura: 6729 Colonnades Avenue, Suite 111 | Melbourne, FL 32940

ACERCA DE THE BLAKE AT VIERA

Situado en una de las 25 mejores comunidades planificadas a lo largo de la histórica costa espacial de Florida, The Blake at Viera proporcionará a los residentes acceso a servicios, actividades y el estilo de vida social que aún desean, mientras disfrutan del servicio de primer nivel, la atención personal y el cuidado médico que merecen.

Para obtener más información sobre BMG, visite blakeliving.com.

FUENTE Blake Management Group

