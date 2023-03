Se basant sur 9.47 TW de projets photovoltaïques, RatedPower prédit les tendances du secteur solaire et des énergies renouvelables en 2023.

La diversification géographique et des sources d'énergie, ainsi que que l'adoption du stockage, apparaissent comme des facteurs clés de succès pour les acteurs des énergies renouvelables.

MADRID, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- RatedPower, qui fait désormais partie d'Enverus, a publié ses résultats annuels issus de près d'une centaine d'experts de l'industrie du monde entier et de plus de 101 000 simulations de centrales PV. Selon les résultats, la priorité pour 2023 sera d'accélérer l'adoption des énergies renouvelables pour la production d'électricité, réduisant ainsi le LCOE, augmentant la diversification et l'investissement dans le stockage de l'énergie.

Après des années de baisse des coûts, en 2022 l'industrie des énergies renouvelables a dû faire face à de nouvelles situations difficiles dues aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie et qui ont provoqué une augmentation des prix des équipements et une réduction de leur disponibilité. Mais les nouvelles installations mondiales qui accroissent la capacité en énergie renouvelable ont continué d'augmenter, car la pandémie, couplée à la crise énergétique, a incité les gouvernements et les entreprises à accroître leurs investissements dans les énergies propres et à réduire leur dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles.

"Dans l'année à venir, nous nous attendons à ce que la transition aux énergies vertes accentue les investissements dans l'énergie solaire photovoltaïque (PV) - pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que pour les installations à grande échelle. L'industrie cherche de plus en plus à intégrer le stockage et l'hydrogène vert dans les installations d'énergie renouvelable afin de maximiser l'offre", a déclaré Andrea Barber, vice-présidente de Power & Renewables chez Enverus et cofondatrice de RatedPower.

Pour mieux comprendre l'état du secteur et les principales tendances pour cette année et au-delà, RatedPower s'est adressé à une centaine d'experts d'entreprises énergétiques de toute taille à travers le monde et a réalisé une enquête complète qui comprend leurs points de vue sur les défis et les perspectives futures. En outre, le rapport analyse les données du logiciel de RatedPower pour souligner les principales tendances et les principaux fabricants du monde en 2022.

"L'évolution énergétique n'est pas clairement tracée pour nous, c'est une route sinueuse, pleine d'obstacles. Tous ces rebondissements et virages créent un marché plein de risques mais, plus important encore, d'opportunités aussi. Chez Enverus, nous continuons à travailler sans cesse pour aider à établir des connexions intelligentes entre toutes les étapes du cycle de vie d'un projet, de la localisation à l'exploitation, afin que vous puissiez minimiser les risques d'investissement et maximiser la rentabilité », a ajouté Bernadette Johnson, directrice générale de Power & Renewables chez Enverus.

2022 a été une année qui a battu des records en termes de coûts énergétiques élevés à travers l'Europe, ce qui a souligné les avantages de la production d'énergie verte et l'importance d'accélérer l'installation de systèmes éoliens et solaires. L'enquête révèle que plus de 100 experts en énergies renouvelables sont convaincus que la numérisation, le stockage et la diversification seront essentiels au développement du secteur des énergies renouvelables à l'avenir.

