Se descubrió que Celia Cruz, legendaria artista latina, tenía raíces africanas a través de descendientes vivos y AfricanAncestry.com

WASHINGTON, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Conocida por muchos como "La Guarachera de Cuba" y la "Reina de la salsa", Celia Cruz, la artista latina más popular del siglo XX, agrega de manera póstuma a la comunidad Balanta de Guinea-Bisáu a su distinguida ascendencia. Como parte de la campaña Remember Who You Are de AfricanAncestry.com, se rastrearon las emblemáticas raíces de Cruz utilizando el ADN de una sobrina de su línea materna.

"Para nosotros, es un momento emocionante porque Celia Cruz adoptó plenamente su herencia africana en su vida y su música, lo que es bastante innovador para su época", expresó Gina Paige, presidenta y cofundadora de AfricanAncestry.com. "Nos enorgullece apoyar a la creciente cantidad de personas de Latinoamérica, el Caribe, Canadá, etc., que acuden a nosotros para agregar raíces africanas a sus identidades, y leyendas como Cruz abrieron este camino".

AfricanAncestry.com utilizó su prueba de ascendencia MatriClan® para rastrear la línea materna de Celia Cruz hasta la comunidad Balanta de Guinea-Bisáu y así poder honrarla. Celia Cody, sobrina y tocaya de Cruz, ofreció su ADN a través de un simple hisopado en la mejilla.

Los registros muestran que casi 600,000 africanos esclavizados fueron llevados a Cuba durante el comercio transatlántico de esclavos. Nacida en La Habana, Cruz en general incorporaba las influencias de la tribu Yoruba en su trabajo como una intrépida muestra de su orgullo africano. "Ahora sabemos que ella pertenece a la comunidad Balanta (conocida como "aquellos que resisten") y nos enorgullece celebrar su legado de esta manera sin precedentes", afirmó Paige.

Para ver el video Revelación de la ascendencia de Celia Cruz, visite AfricanAncestry.com/Remember. Visite www.AfricanAncestry.com para conocer las ofertas especiales del Mes de la Historia Afroamericana durante todo febrero.

