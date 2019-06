Se dio a conocer UPanda como un puente para los jóvenes y el mundo

La ceremonia del anuncio del ganador y la Conferencia de Lanzamiento de la Campaña de Promoción de la Marca del Concurso para Diseño de Imagen Global del Panda Gigante de China se realizaron el 12 de junio en Pekín, China. Además de la ceremonia de anuncio, se dio a conocer al público presente la marca UPanda. Durante el evento, UPanda anunció sus próximos planes, incluso animación, música, deportes electrónicos (e-sports), moda y protección del medio ambiente. A Pu Panda se utilizará como el prototipo de una serie de trabajos de animación. Es interesante señalar que habrá más personajes de UPanda. People E-sport y UPanda cooperarán en Torneos Internacionales de Maestros, ejerciendo una importante influencia sobre los jóvenes de todo el mundo. Además, en la colaboración con China Green Foundation sobre el Plan de Acción "Panda, naturaleza, educación", adolescentes de China y de otros países serán invitados a participar en una actividad educativa de protección del medio ambiente y acción centrada en la protección del panda gigante.

Los pandas gigantes solían ser los "enviados especiales" de la rica y antigua cultura de China, pero ahora representan a China como puente con la comunidad mundial con el objetivo de explorar la nueva juventud de China y del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/901437/1.jpg

FUENTE Global Recruitment Competition for the International Image Design of China Giant Panda Organizing Committee

SOURCE Global Recruitment Competition for the International Image Design of China Giant Panda Organizing Committee