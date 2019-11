Se espera que la Machinery Expo & Investment Conference facilite el desarrollo a través de la convergencia industrial

LONGYAN, China, 29 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La décima edición de la Cross-Strait Machinery Industry Expo y la duodécima edición de la China Longyan Investment Project Conference ("Expo & Conference") abrieron sus puertas el 8 de noviembre, convocando a alrededor de 500 empresas. Los asistentes esperaban que la comunicación y la cooperación en diversos ámbitos entre ambas márgenes del estrecho abarcaran áreas más amplias y alcanzaran niveles más elevados.

De acuerdo al Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Longyan del Partico Comunista de China, con el tema "Cooperación entre ambas márgenes del estrecho, Desarrollo ganancioso para todos" (Cross-Strait Cooperation, Win-Win Development), la Expo & Conference estableció seis áreas de exposición que incluyeron Desarrollo Industrial, Maquinaria para Construcción y Saneamiento, Vehículos Especiales, Fabricación Inteligente y Maquinaria Integral. Más de 20 empresas trajeron sus productos a la exposición.

Después de diez años de desarrollo, la Cross-Strait Machinery Industry Expo se ha convertido en una importante plataforma para los intercambios entre ambas márgenes del estrecho.

Según Zhang Kelin, vicepresidente ejecutivo de la Federación de la Industria de la Maquinaria China, tras años de desarrollo Longyan ha formado tres centros industriales de vehículos especiales, maquinaria para la protección del medio ambiente y maquinaria para la construcción y una serie de productos que están asumiendo una posición de liderazgo en China -en lo que refiere a cuota de mercado y nivel técnico. Se espera que la edición de la Expo & Conference de este año fortalezca aún más la comunicación y la cooperación en el ámbito de la industria de la maquinaria, al mismo tiempo que promueve la integración y el desarrollo de dicha industria en ambas márgenes del estrecho.

La ceremonia de firma de proyectos y promoción del turismo cultural de Longyan se llevó a cabo en el sitio de la Expo & Conference. En total se firmaron 50 proyectos de inversión que sumaron 37.400 millones de yuanes. La Expo & Conference también organizó más de diez subactividades, incluyendo el Foro de la Cumbre de Desarrollo Industrial, el Encuentro de Longyan para el Acople del Proyecto de Integración de la Industria de ambas márgenes del estrecho de 2019, Ingreso a los países de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda – Encuentro de Promoción Comercial para la presentación de la Industria Manufacturera de Fujian y la Conferencia de Longyan para el Intercambio de Talentos y la Cooperación en la Industria de la Maquinaria de ambas márgenes del estrecho de2019.

FUENTE The Publicity Department of the CPC Longyan Municipal Committee

