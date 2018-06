Se estableció en Shenyang la Alianza de Institutos de Investigación Científica "One Belt And One Road"

La conferencia adoptó la constitución de la asociación y emitió la declaración de Shenyang sobre la Alianza de Institutos de Investigación Científica "One Belt And One Road". Se eligió el primer consejo directivo de la alianza y el Shenyang Surveying Geotechnical Research Institute Co., Ltd. de la MCC resultó nominado como la unidad presidencial.

Shenyang, con gran ventaja posicional y espacio de desarrollo, es una importante ciudad nodo de la iniciativa "The Belt and Road" (Cinturón y Ruta de la Seda). Para iniciar la Alianza de Institutos de Investigación Científica "One Belt And One Road", una de las acciones importantes que emprendió el gobierno municipal de Shenyang fue la de construir una metrópoli internacional moderna.

El gobierno municipal de Shenyang confía en que la Alianza de Institutos de Investigación Científica "One Belt And One Road" promoverá los intercambios culturales e intensificará la confianza mutua a nivel internacional a través de la comunicación entre think tanks y de sus servicios técnicos. Asimismo, la Alianza explorará nuevos modos de complementación entre sus miembros y perseguirá la apertura y el desarrollo, aportando nuevas energías para que la construcción de Shenyang resulte en un centro de innovación científica y tecnológica para el noreste de Asia.

Enlaces a los archivos de imagen adjuntos:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=314573

FUENTE Shenyang Municipal Government

SOURCE Shenyang Municipal Government