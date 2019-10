Se exponen tecnologías avanzadas en la Feria Nuevos Impulsores del Desarrollo Qingdao 2019

QINGDAO, China, 30 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Feria Nuevos Impulsores del Desarrollo Qingdao 2019, que se lleva a cabo actualmente, ha atraído a 261 empresas bien conocidas, como Continental de Alemania, Schneider de Francia, Universal Robots de Dinamarca y Ahlstrom-Munksjö de Finlandia. Según el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), subconsejo de Shandong, además de tecnologías en muy alta demanda como 5G e inteligencia artificial (IA), la atención también ha estado centrada en tecnologías de vanguardia como vehículos sin conductores, fabricación inteligente y nuevos materiales.

En la feria, Schneider Electric mostró sus más recientes soluciones industriales energéticamente eficientes, así como interruptores y disyuntores de circuito. Shandong Heavy Industry Group realizó demostraciones del primer bulldozer inteligente controlado de forma remota del mundo, equipado con el sistema de control autónomo de Shantui. El bulldozer permite su control remoto a distancia ultralarga mediante la aplicación de las tecnologías más modernas de comunicación 5G y control en redes. Universal Robots realizó demostraciones de un nuevo robot con colaboración ser humano-máquina. En calidad de líder mundial de materiales de fibra funcionales, Ahlstrom-Munksjö mostró en la feria numerosas, e inesperadas, aplicaciones de las fibras.

La feria establece un escenario para la cooperación y los intercambios comerciales entre las empresas extranjeras participan en el evento y refuerza la disposición de las mismas de acudir a Qingdao, Shandong, en busca de inversiones y cooperación. ASSA ABLOY de Suecia, es una de las empresas líderes a nivel mundial en soluciones de acceso. Li Jingfang, gerente general de la división de negocios de clientes principales de la empresa, asistió a la feria con el objetivo de buscar cooperación en el campo de nuevos materiales. "ASSA ABLOY aumentará su inversión en los sectores de alta tecnología y procesamiento de materiales en el futuro, y Qingdao es nuestro lugar preferido", dijo Li.

La feria fue organizada de manera conjunta, entre otros, por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) (subconsejo de Shandong), la Comisión para Desarrollo y Reforma de Shandong, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shandong y el gobierno popular municipal de Qingdao, y cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio internacional de China y de la Organización para el Comercio Exterior de Japón.

FUENTE China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council

