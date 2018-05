Se Firma Acuerdo de 10 Años con los Latin GRAMMYs® Como Parte de una Alianza sin Precedente entre Univision Communications Inc. y La Academia Latina de la Grabación®

Además, se anunció que la 19.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® se realizará el 15 de noviembre en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

La entrega anual del Latin GRAMMY otorga el reconocimiento a la música latina sobresaliente honrado los logros de los profesionales de la música internacional en 49 categorías por trabajo grabado en español y portugués. Mientras realiza el prestigioso proceso de premiación de los ganadores, La Academia Latina de la Grabación, consolidada y respetada institución, protege los géneros musicales, identifica talento nuevo, otorga reconocimiento a profesionales legendarios en vida, y conserva y archiva grabaciones y videos creando un archivo sumamente valioso de una de las manifestaciones más reconocidas de la cultura latina: la MÚSICA.

"Nos complace ser la sede de Los Latin GRAMMYs durante 10 años adicionales, para seguir reforzando nuestra larga relación con La Academia Latina de la Grabación y celebrando el excelente desempeño de la música latina", dijo Randy Falco, presidente y director ejecutivo de UCI. "La estructura de una década en este acuerdo ofrecerá más oportunidades para que dos excelentes marcas colaboren a fin de hacer la trasmisión en vivo de la noche más celebrada de la música latina incluso más atractiva para la audiencia hispana en Estados Unidos al aprovechar las innovadoras plataformas de UCI para llegar a una audiencia más extensa".

"La Academia Latina de la Grabación, la organización predominante que apoya y celebra el trabajo arduo, la excelencia y el talento de creadores y artistas de la música latina, continuará sobresaliendo de la mano de Univision", dijo Gabriel Abaroa, Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Estamos orgullosos de darle a nuestra importante misión una plataforma desde la cual puede seguir floreciendo y creciendo. La música está más viva que nunca, y la música latina ha probado una y otra vez su impacto mundial y su enorme capacidad de exportación".

Además de los derechos para la trasmisión en Estados Unidos de la entrega anual de los Latin GRAMMYs®, este nuevo acuerdo permite que Univision haga uso de su sólida y extensa cartera de plataformas en inglés y español para ofrecer acceso de primera fila a la trasmisión especial, a los artistas más celebrados de la música latina y a exclusivas detrás del escenario para poder expandir las conversaciones con una audiencia más extensa, dondequiera que consuma contenido de entretenimiento, a la vez que ofrece una sólida base para proyectos filantrópicos, la mayoría de ellos en beneficio de la educación.

La trasmisión de la entrega anual del Latin GRAMMY es el principal evento internacional en español y uno de los especiales de mayor audiencia cada año en Estados Unidos y más de 80 países. Además, es uno de los más respetados y reconocidos eventos musicales de gran sintonía, independientemente del idioma, y atrae a una audiencia más joven y de distintas generaciones que la mayoría de los principales programas de premios a la música en inglés. La trasmisión en Estados Unidos de la 18.a Entrega Anual de los Latin GRAMMY® en noviembre tuvo un Total de Televidentes 2+ de 8 millones, que sintonizaron todo o parte del programa de tres horas. Además, en 2017 fue el especial de premiación con más actividad en Twitter entre las cadenas hispanas.

Visiten corporate.univision.com para más información sobre UCI y sigan @UCIPRTeam en Twitter e Instagram.

CONTACTOS:

Rosemary Ravinal

Univision Communications Inc.

rravinal@univision.net

305-471-1634

Iveliesse Malavé

La Academia Latina de la Grabación®

Iveliesse.malave@grammy.com

305-576-0036

Elina Adut

Lippin Group representando La Academia Latina de la Grabación®

EAdut@lippingroup.com

323.965.1990

Acerca de Univision Communications Inc.

Univision Communications Inc. (UCI) es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos. La Compañía, destacada creadora de contenido en EE. UU., incluye la Cadena Univision, una de las principales cadenas en EE. UU., independientemente del idioma, y la cadena de televisión en español de mayor sintonía en el país, disponible en aproximadamente 88% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; UniMás, una cadena líder de televisión en español, disponible en aproximadamente 82% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; Univision Cable Networks, que incluye Galavisión, la cadena por cable de entretenimiento en español de mayor audiencia en EE. UU., así como UDN (Univision Deportes Network), la cadena por cable de deportes en español de mayor sintonía de EE. UU.; Univision tlnovelas, una cadena por cable en español dedicada a telenovelas las 24 horas del día; ForoTV, una cadena por cable en español dedicada a noticias internacionales las 24 horas del día, y un conjunto adicional de productos por cable: De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit; una participación en El Rey Network, una cadena por cable de entretenimiento general en inglés; Medios Locales de Univision, que es propietaria y opera 63 estaciones de televisión y 58 emisoras de radio en los principales mercados hispanos de EE. UU. y Puerto Rico; Univision NOW, un servicio de suscripción a streaming en vivo y on demand, directo al consumidor; Univision.com, el sitio de internet en español más visitado por los hispanos de EE. UU., y Uforia, una aplicación de música con contenido musical en medios múltiples. La Compañía también tiene propiedades dirigidas a audiencias jóvenes y diversas, entre ellas FUSION TV, una cadena por cable en inglés de noticias y programas de estilo de vida, y una colección de destacadas marcas digitales en diversas categorías: tecnología (Gizmodo), deportes (Deadspin), estilo de vida (Lifehacker), intereses de la mujer moderna (Jezebel), noticias y política (Splinter), cultura y noticias de la comunidad afroestadounidense (The Root), juegos digitales (Kotaku), medio ambiente (Earther) y cultura automovilística (Jalopnik). Además, UCI tiene una participación en marcas de comedia y sátira noticiera como The Onion, Clickhole, The A.V. Club y Takeout. Con sede corporativa en la ciudad de Nueva York, UCI cuenta con instalaciones de creación de contenido y oficinas comerciales en las principales ciudades de Estados Unidos. Para más información, favor de visitar corporate.univision.com.

Acerca de la Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional que cuenta como miembros a artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos de la grabación, de habla hispana y portuguesa. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y las condiciones culturales de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega del Latin GRAMMY para destacar la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y de asistencia a la comunidad musical latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información acerca de La Academia Latina de la Grabación, por favor visiten LatinGRAMMY.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694995/Mon_Laferte_actuando_en_la_18__entrega_anual_del_Latin_GRAMMY.jpg

FUENTE Univision

SOURCE Univision