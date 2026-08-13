Se ha llegado a un acuerdo con Managed Care of North America, Inc., MCNA Insurance Company y Healthplex, Inc. en relación con un incidente relacionado con datos

FILADELFIA, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente comunicado ha sido emitido por Kroll Settlement Administration LLC en relación con el caso Crowe contra Managed Care of North America, Inc., n.º 0:23-cv-61065-AHS (S.D. Fla.).

Se ha alcanzado un acuerdo con Managed Care of North America, Inc. ("MCNA, Inc."), MCNA Insurance Company y Healthplex, Inc. (en conjunto, los "Demandados") en el marco de una demanda colectiva. La demanda alega que, entre el 26 de febrero de 2023 y el 7 de marzo de 2023, se produjo un posible acceso no autorizado a información de carácter personal e información sanitaria privada ("Información privada") en los sistemas informáticos de MCNA (el "Incidente de datos"). Los demandados niegan todas las acusaciones y cualquier tipo de conducta indebida. Ningún tribunal ni otro órgano judicial ha dictado sentencia alguna ni ha emitido ninguna otra resolución en la que se determine que los demandados hayan actuado de forma indebida.

Si ha recibido una notificación en la que se le informa de que su Información privada podría haberse visto comprometida en el Incidente de datos, se le incluye como Miembro del Colectivo del Acuerdo.

El Acuerdo incluye pagos en efectivo de hasta 2500 dólares estadounidenses por Pérdidas de bolsillo documentadas . Debe presentar el Formulario de reclamación de Pérdidas de bolsillo documentadas antes del 19 de octubre de 2026. Si ya ha recibido un reembolso por las Pérdidas de bolsillo documentadas por parte de otra entidad, no podrá presentar una reclamación por dichas pérdidas en el marco de este Acuerdo. Si no opta por excluirse del Acuerdo, recibirá automáticamente dos años de seguimiento de datos médicos (disponible únicamente tras la inscripción y una vez que el tribunal haya concedido la aprobación definitiva del Acuerdo). No es necesario que presente un Formulario de reclamación para este beneficio. Los Demandados han adoptado y seguirán adoptando medidas razonables para reforzar la seguridad de sus sistemas y entornos, incluida la protección de la Información privada.

Si no desea quedar legalmente vinculado por el Acuerdo, debe manifestar su exclusión antes del 19 de octubre de 2026. Si no está de acuerdo con el Acuerdo, puede presentar una objeción antes del 19 de octubre de 2026. Si no hace nada, no recibirá ningún pago por las Pérdidas de bolsillo documentadas, se le proporcionará un servicio de seguimiento de datos médicos (disponible únicamente tras la inscripción y una vez que el tribunal haya concedido la aprobación definitiva del Acuerdo) y seguirá siendo Miembro del Colectivo del Acuerdo, renunciando a su derecho a demandar a los Demandados por las reclamaciones resueltas mediante este Acuerdo.

Actualmente está prevista una Audiencia de aprobación definitiva para el 16 de noviembre de 2026. En la audiencia, el Tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo y si aprueba los honorarios de los abogados y las costas.

Para obtener más información, visite www.MCNAdatabreachsettlement.com o llame al (833) 930-0161.

FUENTE Kroll Settlement Administration LLC