Se ha llegado a una conciliación por $63 millones en una demanda colectiva sobre las violaciones de datos de la Oficina de Administración de Personal de los EE. UU. y su contratista de seguridad

WASHINGTON, 5 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las personas que estuvieron sujetas a las filtraciones de información de la Oficina de Administración de Personal (Office of Personnel Management, "OPM") de los EE. UU. y su contratista, y quienes experimentaron una pérdida efectiva después de las filtraciones, podrían ser elegibles para recibir un pago por conciliación de una demanda colectiva.

Se ha logrado llegar a una conciliación en una demanda colectiva sobre las filtraciones de información de la OPM y su contratista de seguridad que supuestamente comprometieron la información personal de los empleados y contratistas del Gobierno federal anteriores y actuales en ese momento, así como de ciertos solicitantes de empleo federal. Los Demandados en el caso —OPM y su contratista, Peraton Risk Decision Inc. ("Peraton")— niegan que hicieron algo incorrecto, pero acordaron llegar a un acuerdo de conciliación en relación con la demanda. El Tribunal no ha decidido quién tiene la razón.

¿Quiénes participan en la Conciliación? Usted es Miembro del Grupo de demandantes si su información personal se vio comprometida como resultado de las filtraciones de los sistemas de información electrónica de la OPM en 2014 y 2015, o la filtración de los sistemas de información electrónica de Peraton en 2013 y 2014; y si, después del 7 de mayo de 2014 sufrió pérdidas efectivas o una pérdida de tiempo compensable: (1) al comprar un producto de monitoreo de crédito, producto de protección contra el robo de identidad o crédito, u otro producto o servicio diseñados para identificar o corregir las filtraciones de datos en cuestión en este caso; (2) al acceder a un informe de crédito con una agencia de informes de crédito, o congelarlo o descongelarlo; o (3) como resultado de un incidente de robo de identidad o para mitigar un incidente de robo de identidad.

¿Qué estipula el Acuerdo? Los Demandados pagarán $63,000,000 a un Fondo de Conciliación, que se distribuirá a los Miembros del Grupo de demandantes que presenten reclamaciones válidas. Los Miembros del Grupo de demandantes que presenten reclamaciones válidas recibirán $700 o el monto real de la reclamación, lo que sea mayor, hasta un máximo de $10,000. Si el valor total de todas las reclamaciones válidas, más cualquier compensación de incentivo a los Demandantes nombrados, excede el Fondo de Conciliación, entonces el valor de esas reclamaciones individuales se reducirá en la misma proporción.

¿Cuáles son sus opciones? Si usted es Miembro del Grupo de demandantes en la conciliación, debe completar y presentar un Formulario de Reclamación a fin de calificar para un pago. Puede presentar su reclamación rápida y fácilmente en línea en www.OPMDataBreach.com. También puede descargar un Formulario de Reclamación del sitio web e imprimirlo u obtener uno llamando al Administrador de Reclamaciones al 1-855-917-3567. El Formulario de Reclamación completado debe ser presentado en línea o enviado por correo con sello postal a más tardar el 23 de diciembre de 2022.

Si usted es Miembro del Grupo de demandantes y no desea obtener los beneficios de la Conciliación y quiere conservar su derecho a demandar a los Demandados por su cuenta con respecto a las cuestiones legales que se debaten en este caso, entonces debe seguir los pasos para dejar de ser parte de la Conciliación. Esto se conoce como excluirse o "darse de baja" del grupo de demandantes. Si no se excluye de la Conciliación, permanecerá en el Grupo y renunciará al derecho de demandar a los Demandados por las reclamaciones resueltas por la Conciliación. Su solicitud de exclusión debe enviarse por correo con sello postal a más tardar el 9 de septiembre de 2022. Si no se excluye de la Conciliación, puede objetar la Conciliación si no le agrada alguna parte de la misma. La fecha límite para presentar la objeción es el 9 de septiembre de 2022. Para obtener más información, visite www.OPMDataBreach.com.

El Tribunal celebrará una Audiencia imparcial final el 14 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m. En esta audiencia, el Tribunal considerará si la Conciliación es justa, razonable y adecuada. Si existen objeciones, el tribunal las evaluará. El tribunal escuchará a las personas que hayan solicitado hablar en la audiencia. Puede asistir por su cuenta, o también puede pagar a su propio abogado para que asista, pero no es necesario.

Lo anterior es un resumen. La Conciliación y más información sobre la demanda y sus derechos están disponibles en www.OPMDataBreach.com o llamando al número gratuito 1-855-917-3567.

URL: www.OPMDataBreach.com

FUENTE Girard Sharp

