Se ha logrado un Acuerdo de Conciliación de una demanda colectiva por 20 millones de dólares para quienes hayan comprado Solodyn®

Se ha logrado un Acuerdo de Conciliación propuesto en una demanda colectiva por 20 millones de dólares, en relación con el medicamento antibiótico, Solodyn®. La demanda alega que Medicis Pharmaceutical Corp., Impax Laboratories, Inc., Lupin Limited, Lupin Pharmaceuticals Inc. y Sandoz Inc. (los "Demandados") infringieron las leyes estatales de competencia (es decir, las leyes antimonopolio y de protección al consumidor) y contra el enriquecimiento sin causa, al acordar no competir entre sí y mantener fuera del mercado las versiones genéricas de bajo costo de Solodyn®. Los Demandados niegan las alegaciones. Nadie alega que el medicamento Solodyn® sea inseguro o ineficaz.

¿Qué dispone el acuerdo de conciliación?

Para conciliar el litigio, Impax Laboratories, Inc. ha acordado pagar 20 millones de dólares a un Fondo de la Conciliación, con el fin de conciliar todas las reclamaciones del litigio que se entabló en nombre de los consumidores y las compañías de seguros médicos, denominadas terceros pagadores. Este acuerdo se suma al acuerdo de conciliación por 23 millones de dólares con Medicis Pharmaceutical Corp. que se ha anunciado recientemente.

El Defensor del Grupo de Demandantes solicitará al Tribunal que otorgue los honorarios de los abogados por un monto que no exceda un tercio del Fondo de la Conciliación, más intereses, los gastos del litigio y los pagos de incentivos a los Representantes del Grupo de Demandantes. Después de realizar estas deducciones, el resto del Fondo de la Conciliación se distribuirá a pro rata entre los Miembros del Grupo de Demandantes que hayan presentado un formulario de reclamo válido. El monto de dinero que tiene derecho a recibir dependerá de cuánto pagó usted (y otros consumidores) por Solodyn® o las versiones genéricas de Solodyn®.

¿Quién está incluido?

En términos generales, usted estará incluido en los Grupos de Demandantes si compró, pagó y/o reembolsó recetas de Solodyn® y/o su equivalente genérico por algunas o todas las dosis de 45 mg, 55 mg, 65 mg, 80 mg, 90 mg, 105 mg, 115 mg, y/o 135 mg en AL, AK, AZ, AR, CA, FL, HI, ID, IL, IA, KS, LA, ME, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OK, OR, RI, SD, TN, UT, VT, WA, WV, WI, WY, DC y PR, en forma de comprimidos, entre el 23 de julio de 2009 y el 25 de febrero de 2018, inclusive. Ciertos terceros pagadores también son miembros de los Grupos de Demandantes.

Usted NO será miembro de los Grupos de Demandantes si: pagó un "copago fijo" por todos los medicamentos con receta que haya comprado, independientemente de que sean de marca o genéricos; es uno de los Demandados o un ejecutivo, director, gerente, empleado, subsidiaria o afiliada de cualquiera de los Demandados; compró únicamente en forma directa a los Demandados o con fines de reventa; compró o recibió Solodyn® o su equivalente genérico únicamente a través de un programa de Medicaid; usted es Administrador de Beneficios de Farmacia o usted es el juez de esta demanda o un familiar directo del juez.

¿Cómo obtengo el pago?

Para ser elegible para recibir un pago, debe presentar un Formulario de reclamación a más tardar el 31 de julio de 2018. El Formulario de reclamación, y las instrucciones sobre cómo presentarlo, se encuentran disponibles en www.SolodynCase.com o llamando al 1-800-332-7414. Si ya ha presentado un Formulario de reclamación para el acuerdo de conciliación de Medicis, no es necesario que presente otro. El Formulario de reclamación que presentó previamente se utilizará para calcular cualquier pago al que pueda tener derecho.

¿Qué derechos adicionales tengo?

Si usted es Miembro del Grupo de Demandantes, podrá hacer comentarios u objetar el Acuerdo de Conciliación propuesto. Para hacerlo, debe actuar a más tardar el 18 de junio de 2018. Los detalles sobre cómo presentar un comentario o una objeción están disponibles en www.SolodynCase.com.

En principio, el Tribunal tiene programado realizar una audiencia el 18 de julio de 2018 a las 3:00 p. m., para considerar si el Acuerdo de Conciliación y todos sus términos son justos, razonables y adecuados. Estos plazos se pueden modificar por medio de una Orden Judicial, por lo que le conviene verificarlos en el sitio Web del litigio que aparece a continuación.

Para obtener más información o solicitar un Formulario de reclamación,

visite www.SolodynCase.com

o llame al 1-800-332-7414

Fuente: Motley Rice LLC

FUENTE Motley Rice LLC

SOURCE Motley Rice LLC