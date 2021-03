Se inaugura el National Hispanic Cannabis Council con el propósito de fomentar la educación, el emprendimiento y las oportunidades económicas del cannabis

DENVER, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El National Hispanic Cannabis Council (NHCC, en español Consejo Nacional Hispano del Cannabis) se inauguró este jueves con el propósito de empoderar a la comunidad hispana de Estados Unidos por medio de la educación, el emprendimiento y las oportunidades económicas. Considerando que 36 estados han aprobado el cannabis para uso medicinal, la nueva organización nacional sin fines de lucro busca generar conciencia en materia de aspectos sanitarios, económicos y legales relacionados con el cannabis, así como promover la participación y el liderazgo en la industria del cannabis legal, donde los hispanos están actualmente subrepresentados. Además abogará por políticas públicas que apoyen su misión.

"La prohibición del cannabis en los Estados Unidos fue establecida en gran parte debido a los prejuicios en contra de los inmigrantes mexicanos, y ha generado un impacto desproporcionado en la comunidad hispana desde entonces", comentó Brian Vicente, miembro fundador de la junta de NHCC, y miembro socio de la firma nacional de abogados especializados en cannabis Vicente Sederberg LLP. "El NHCC trabajará para reparar el daño provocado por las antiguas políticas de prohibición y para asegurarse de que la comunidad hispana se beneficie de las nuevas disposiciones legales que vienen a reemplazarlas. Nos entusiasma lanzar esta organización en un momento de oportunidad económica sin precedentes en la industria emergente del cannabis legal".

El NHCC estará conformado por personas y empresas de todo el país que se organizarán a través de delegaciones locales. La organización ofrecerá educación y eventos para establecer contactos en el ámbito local, así como oportunidades a nivel nacional para interactuar con especialistas de los campos de la medicina, políticas y defensoría, entre otras áreas.

El NHCC fue fundado por empresarios líderes en el sector del cannabis, en representación de una variedad de importantes empresas, que incluyen Can It Industries, LLC; Cresco Labs; Folsom and Forge; Moxie; Trulieve; y Vicente Sederberg LLP. El consejo se rige por una junta nacional de directores, y es dirigido por el director ejecutivo Antonio Valdez, especialista en marketing de consumo con más de dos décadas de experiencia en comercialización para la comunidad hispana. Valdez fue fundamental en el lanzamiento de la primera asociación comercial hispana del área de bienes raíces en la nación, la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP), donde colaboró como miembro fundador de la junta.

