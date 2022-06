Se inauguró en Xi'an el taller Understanding Xi'an for International Friends (Xi'an explicado a amigos internacionales), una conversación sobre sus sitios históricos y vida moderna

XI'AN, China, 24 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- ¿Cómo coexisten armoniosamente los sitios históricos antiguos y ricos y la vida urbana moderna? El 22 de junio, varios participantes internacionales se reunieron para hablar y conocer acerca de Xi'an, una antigua ciudad en el "Taller Xi'an explicado a amigos internacionales, un recorrido para descubrir la belleza de la antigua ciudad de Xi'an". El evento fue organizado por la Oficina de Información del Gobierno Popular de Xi'an y se llevó a cabo en el Parque del Patrimonio Nacional del Palacio Daming en Xi'an, China.

Entre los invitados se incluían representantes de ciudades antiguas de fama mundial como Nara en Japón, Bruselas en Bélgica y Pompeya en Italia, quienes compartieron información en línea sobre la protección y el uso de sitios y restos históricos. Se ofrecieron oportunidades para conocer la arqueología simulada, disfrutar de algunos paseos nocturnos y participar en un taller en el Parque del Patrimonio Nacional del Palacio Daming. Visitantes extranjeros de más de 10 países, estudiantes internacionales y jóvenes repatriados que han vivido en Xi'an durante mucho tiempo aprovecharon la oportunidad para ver la belleza de combinar lugares antiguos y vida moderna.

En el Parque del Patrimonio Nacional del Palacio Daming, los participantes ahondaron en la dinastía Tang a través de una serie de actividades como una experiencia de arqueología inmersiva facilitada por la tecnología de proyección digital 3D y un recorrido nocturno. El único centro de experiencia de exploración arqueológica en Xi'an, el Centro de Exploración Arqueológica, se encuentra en el Parque del Patrimonio Nacional del Palacio Daming, que abarca unas 4,23 hectáreas. Es un complejo cultural completo que se centra en la popularización de la ciencia arqueológica. Desde la investigación hasta la exploración, excavación y documentación, los participantes conocieron todo el proceso arqueológico, apreciaron la belleza de la arquitectura de la dinastía Tang y se familiarizaron con los esfuerzos realizados por Xi'an para proteger sitios antiguos.

Durante el taller, Xi'an, Nara, Pompeya y Bruselas, cuatro de las ciudades antiguas de clase mundial, se reunieron en una videoconferencia en línea donde los participantes compartieron numerosas historias sobre sitios históricos y la vida moderna y cómo los jóvenes protegen a las ciudades antiguas de manera creativa. Con la ayuda de las tecnologías 5G y de proyección holográfica, el evento solicitó a los invitados que se conectasen de manera remota para contar sus propias historias sobre sitios históricos. "Sentí que viajaba varios miles de años en una noche. El evento me permitió palpar realmente la increíble civilización histórica y el encanto de los sitios históricos en Xi'an", afirmó Mehad Mousa, un estudiante egipcio que cursa un doctorado en traducción literaria en la Universidad del Noroeste.

Con experiencias mensuales y diversificadas y otras actividades en la ciudad, la campaña "Estudiemos Xi'an" tiene como objetivo permitir que los extranjeros que viven en Xi'an se sumerjan en su encanto y sientan la autenticidad, la apertura y la inclusión que ofrece esta ciudad.

FUENTE The Information Office of the People's Government of Xi'an

