Se insta al Senado de California a votar NO sobre Dangerous a las 4 a.m. Experimento de Bar Bill en Intuit Dome en Inglewood

Si se aprueba, la AB 3206 de California, presentada por la asambleísta Tina McKinnor (D-Inglewood), permitiría que la sala VIP del nuevo Intuit Dome Arena siga vendiendo alcohol mucho después de que finalice un partido de baloncesto u otro evento de los Clippers, y mucho después de la hora de cierre legal de cualquier otro bar.

"Es absurdo pensar que el éxito de la inversión de 2 mil millones de dólares del multimillonario Steve Ballmer en los L.A. Clippers y el Intuit Dome dependa de la capacidad de seguir vendiendo alcohol hasta las 4 a.m.", declaró Cruz Ávila, Directora Ejecutiva de Alcohol Justice. "Años de investigación revisada por pares han demostrado que mantener los tiempos de última llamada existentes es una política clave para reducir los daños causados por el consumo imprudente de alcohol y los accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. Extenderlo hasta las 4 a.m. es un paso fatal en la dirección equivocada ".

Incluso una hora más de ventas de alcohol en solo este lugar interrumpirá las protecciones del uniforme de California, en todo el estado a las 2 a.m. última llamada. Expondrá a las comunidades circundantes, de hecho, a toda la cuenca de Los Ángeles, a mayores daños y costos, mientras que solo los vendedores de alcohol en el epicentro de la cúpula de Ballmer ven los beneficios económicos marginales.

En 2018, la evidencia del aumento de los daños se presentó a la legislatura en un informe de Alcohol Justice/capa titulado The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours. Destacó los datos existentes que respaldan cómo los efectos agudos de extender las ventas de alcohol se extenderían a las "Zonas de Salpicadura" que rodean varias ciudades de California.

Más recientemente, otro análisis fue publicado por el respetado Grupo de Recursos de Alcohol (ARG) con sede en Oakland, un proyecto del Instituto de Salud Pública. "The High Cost of the 4 A.M. Bar Bill" fue el primer análisis de costo-beneficio de su tipo que detalla los efectos de cambiar la política estatal de alcohol para permitir la última llamada posterior en bares, restaurantes y clubes. El análisis documentó de manera inquietante las peores preocupaciones de Alcohol Justice y capa de que la salud pública y la seguridad se verían gravemente comprometidas si cayera la última llamada de California a las 2 a.m.

"Desde 2013, ha habido seis intentos de aprobar la extensión estatal de las ventas de alcohol en bares y restaurantes a las 4 a.m., pero California dijo NO a todos ellos porque es un cambio de política reconocido y peligroso", declaró Raúl Verdugo, Director de Defensa de Alcohol Justice. "Y ahora es el momento de decir NO de nuevo, esta vez a un proyecto de ley del distrito que beneficiará a una sola entidad a expensas de toda el área de Los Ángeles. Si el proyecto de ley se convierte en ley, una avalancha de proyectos de ley similares del distrito exigirá el mismo privilegio y pronto todos los rincones del estado experimentarán un aumento en el consumo matutino y los consiguientes costos para la salud pública y la seguridad ".

Existe una oposición considerable y generalizada a AB 3206 en todo el estado y en la Legislatura...

"A pesar del alcance limitado de este proyecto de ley, sienta un precedente peligroso", declaró la senadora Kelly Seyarto (R-Murrieta). "Hacer una excepción para que un lugar permita la operación en las primeras horas de la mañana agregará conductores ebrios en las carreteras de Inglewood y las comunidades circundantes, en el momento en que los pasajeros de la madrugada están saliendo a la carretera. Como bombero retirado que trabajó en esas mismas comunidades, no puedo apoyar la AB 3206 ".

"Conducir bajo la influencia mata. Permitir que los residentes beban hasta altas horas de la madrugada es peligroso, y las políticas públicas nunca deberían empeorar una situación ya mortal ", dijo el asambleísta Tom Lackey (R-Palmdale), un sargento retirado de la Patrulla de Caminos de California que ha sido testigo de muertes trágicas e innecesarias.

A pesar de la oposición dentro de la Legislatura, AB 3206 ha avanzado hasta ahora, más recientemente por solo un voto, en una audiencia clave del Comité de Organización Gubernamental del Senado en junio. Pronto se someterá a votación en el pleno del Senado. Los defensores piden a los senadores que coloquen la salud pública y la seguridad por encima del resultado final de Steve Ballmer y voten NO en el proyecto de ley.

"Aunque el lenguaje de este proyecto de ley busca recopilar un informe de evaluación de impacto un año después de la implementación, como defensores de las"comunidades" y la reducción del daño asociado con el alcohol, nos aferramos firmemente a la creencia de que una vida perdida es una vida de más", agregó Verdugo en nombre de California Alcohol Policy Alliance (capa). "Cualquier esfuerzo por introducir una legislación sobre el alcohol que exacerbe las condiciones potencialmente mortales que afectan a vidas inocentes, nunca debe considerarse ventajoso para ninguna ciudad o condado de nuestro estado, sea o no VIP".

"Esta sería otra capitulación a la desregulación por parte de California, en un momento en que las muertes relacionadas con el alcohol han continuado en espiral año tras año", dijo Carson Benowitz-Fredericks, Director de Investigación de Alcohol Justice. "Pensamos en nuestro estado como vanguardista, compasivo, inteligente. Pero estamos perdiendo a nuestros amigos y vecinos por el alcohol por las mismas razones que otras localidades vieron horribles cifras de muertes por COVID-19: una negativa a escuchar la ciencia y una negativa a preocuparse por las vidas humanas ".

HECHOS

AB 3206 permitirá extender las ventas de alcohol hasta las 4 a.m. en la sala VIP en el Intuit Dome Arena de Steve Ballmor, donde jugarán sus L.A. Clippers.

en la sala VIP en el Intuit Dome Arena de Steve Ballmor, donde jugarán sus L.A. Clippers. Los riesgos de tiempos de servicio extendidos se aplican a los VIP de la misma manera que a cualquier otra persona, POSIBLEMENTE el consumo de More tiende a aumentar con la riqueza. Gente rica que se topa con gente de clase trabajadora.

Estas áreas "VIP" están notoriamente desprovistas de responsabilidad e incentivadas para encubrir la violencia, la agresión sexual y las lesiones, mucho más que los bares abiertos al público

Mantener el consumo confinado en un área "VIP" crea un espacio aún más desprovisto de responsabilidad que la mayoría de los bares y clubes nocturnos

AB 3206 negocia la salud pública y la seguridad del área metropolitana de Los Ángeles para mejorar las ganancias de una corporación de Inglewood

AB 3206 subvencionará y recompensará a los vendedores de bebidas alcohólicas de la vida nocturna a expensas del contribuyente

AB 3206 concentra las ganancias mientras distribuye el riesgo, la interrupción y el daño

Aparte del riesgo de asalto, lesiones accidentales y accidentes automovilísticos, beber hasta las 4 a.m. crea condiciones en las que el agotamiento + alcohol se vuelve más mortal de lo que cualquiera de los dos sería solo

crea condiciones en las que el agotamiento + alcohol se vuelve más mortal de lo que cualquiera de los dos sería solo AB 3206 crearía una pendiente resbaladiza para eliminar las protecciones uniformes en todo el estado de las 2 a.m. última llamada

última llamada Una última llamada posterior no satisface ninguna necesidad expresada por ningún adulto razonable, y la concesión de esto hará que todos los lugares importantes con una sala "VIP" exijan lo mismo

AB 3206 ignora 40 años de investigación de salud pública revisada por pares sobre los peligros de extender la última llamada

AB 3206 costaría a las ciudades y pueblos en las "Zonas Splash" de Inglewood /Los Ángeles millones en daños, interrupciones y servicios adicionales de policía y ambulancias

/Los Ángeles millones en daños, interrupciones y servicios adicionales de policía y ambulancias Las muertes relacionadas con el alcohol están fuera de control en California , pasando del 70 % en solo seis años. (De 10.800 muertes anuales en 2015 a 19.335 en 2021. Esser et al. 2020; Jiménez, Demeter & Pinsker 2023)

, pasando del 70 % en solo seis años. (De 10.800 muertes anuales en 2015 a 19.335 en 2021. Esser et al. 2020; Jiménez, Demeter & Pinsker 2023) Las muertes por conducción relacionadas con el alcohol también continuaron aumentando, de 966 en 2019 a 1370 en 2021. (Oficina de Seguridad Vial de California 2023)

2023) AB 3206 ignora $ 35 mil millones en daños anuales relacionados con el alcohol en California

millones en daños anuales relacionados con el alcohol en Una última llamada a las 4 a.m. en cualquier lugar de Los Ángeles es una amenaza para todo Los Ángeles

"Seguimos olvidando que, cuando alguien se emborracha y choca su automóvil, a menudo choca contra otra persona", agregó Benowitz-Fredericks. "AB 3206, como tantos alcohólicos mal concebidos que son tan populares en Sacramento, podría hacer que la noche de una persona extraordinariamente rica sea un poco más divertida, ganar a un multimillonario otro par de miles de dólares. ¿Y el costo? La vida de un inocente viajero de madrugada que nunca pidió nada de esto, nunca se benefició de ello, nunca votó por ello y deja a una familia atrás ".

Organizaciones miembros decapa

Alcohol Justice

Fundación para la Educación sobre el Alcohol y los Estupefacientes de California

ADAPP, Inc.

ADAPT San Ramón Valley

Recursos Comunitarios del Área de la Bahía

Behavioral Health Services, Inc.

Consejo de California sobre Problemas con el Alcohol

sobre Problemas con el Alcohol CASA para Vecindarios Seguros y Saludables

Centro de Desarrollo Humano

Centro de Recuperación Abierta

Centro Juvenil y Familiar Eden

Instituto de Estrategias Públicas

Red FASD del Sur de California

FreeMUNI – SF

Colaboración con Friday Night Live

Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown

Laytonville Healthy Start

Condado de Los Ángeles: Friday Night Live

Ángeles: Friday Night Live Alianza de Políticas de Drogas y Alcohol de Los Ángeles

Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles

Ángeles Oficina Luterana de Políticas Públicas – CA

Centro de recuperación de IMF

recuperación de IMF Centro de Recursos Familiares de las Comunidades de Montaña

Familias Nacionales Asiático-Pacífico Estadounidenses Contra el Abuso de Sustancias

Asociación para una Pomona Positiva

Paso por Paso, Inc.

Proyecto MÁS SEGURO

Pueblo y Salud

Llegar

Coalición de Prevención de San Marcos

Coalición de Alcohol y Drogas de San Rafael

SF DogPAC

DIGA San Diego

Coalición para Salvar Vidas sobre Drogas y Alcohol

sobre Drogas y Alcohol Coalición del Sur del Condado de Orange

Tarzana Treatment Centers, Inc.

Proyecto Las Memorias del Muro

Sistemas de Recuperación del Modelo Social de la UCEPP

Mujeres contra la violencia armada

Juventud por la Justicia

Jeanne Shimatsu, Directora de Prevención del Programa Asiático Americano de Abuso de Drogas (AADAP) declaró: "Nuestra organización se ha asociado durante mucho tiempo con la comunidad de Inglewood para proporcionar servicios de tratamiento, que incluyen educar, informar y abogar por un entorno más seguro y saludable para los jóvenes y las familias. Queremos enfatizar que las horas extendidas de servicio del bar son perjudiciales para el bienestar de la comunidad de Inglewood. Unas copas después de las 2 de la madrugada pueden costar más que daños materiales: costarán vidas ".

TOMAR MEDIDAS para DETENER AB 3206 https://www.votervoice.net/AlcoholJustice/Campaigns/115851/Respond

O envíe un mensaje de texto PUBLICSAFETY al 50457

Para obtener más información, visite: https://alcoholjustice.org/projects/california-alcohol-policy-alliance/ o https://alcoholjustice.org/

CONTACTO:

Michael Scippa 415 847-3006

Raul Verdugo 415 686-3325

FUENTE Alcohol Justice and the California Alcohol Policy Alliance (CAPA)