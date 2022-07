Se lanza Haleon, con el propósito de cuidar la salud del día a día con humanidad

Haleon cuenta con una cartera de marcas de clase mundial que incluye a Advil, Centrum, Sensodyne, Robitussin y TUMS, y seguirá desarrollando marcas líderes en su categoría para atender necesidades reales de salud del consumidor, mientras se enfoca en la innovación futura en toda su cartera.

Dado el mayor enfoque del consumidor en la salud y el bienestar, una población mundial que envejece, una clase media emergente en economías de alto crecimiento, el aumento del autocuidado ante la creciente presión sobre los sistemas de salud públicos y las considerables necesidades insatisfechas de los consumidores, Haleon se lanza en un momento en el que el mercado de la atención sanitaria del consumidor está listo para su expansión (con una tasa proyectada del 3-4 % anual en el mediano plazo). Haleon espera lograr un crecimiento orgánico de sus ingresos anuales a mediano plazo del 4-6 %.

A pesar de los enormes avances en la medicina, los datos y la tecnología, la salud del día a día sigue resultando evasiva para demasiadas personas. Haleon pretende cambiar esto mediante un enfoque en dos frentes. En primer lugar, trabajar para eliminar las barreras que impiden una mejor salud cotidiana; en segundo lugar, buscar que para 2025 se empoderen 50 millones de personas al año a fin de que estén más incluidas en oportunidades para una mejor salud del día a día.

La ventaja competitiva de la compañía parte de su capacidad de fusionar una profunda comprensión humana y la ciencia confiable con los productos que desarrolla. Haleon se distingue por sus capacidades científicas líderes centradas en la atención de la salud del consumidor, su bien desarrollado conocimiento organizacional sobre los comportamientos de salud humana, sus sólidas capacidades en creación de marca, la innovación, el comercio digital y una potente ruta hacia el mercado.

Las marcas de la cartera Haleon han estado ofreciendo tratamientos y mejorando la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo durante décadas. También han sido confiadas, reconocidas y recomendadas por profesionales de la salud en diversos mercados.

Brian McNamara, director ejecutivo de Haleon, comentó:

"Este es un hito importante para Haleon. Guiados por nuestro claro propósito y con una cartera de marcas de clase mundial que la gente conoce y en las que confía, estamos preparados y dispuestos para ayudar a abordar las necesidades de los consumidores y hacer que una mejor salud del día a día sea más factible, inclusiva y sostenible.

"La salud del consumidor nunca había sido tan importante como lo es hoy, y estoy encantado de que Haleon, como compañía independiente, esté lista para perseguir nuestras ambiciones.

"El día de hoy llega tras una enorme cantidad de esfuerzo, planificación y colaboración por parte de nuestros dedicados colegas en todo el mundo".

Lisa Paley, presidenta para Norteamérica de Haleon, expresó:

"La salud es importante y nuestra dedicación a los consumidores, los clientes y entre nosotros impulsa una comprensión y empatía inigualables de lo que realmente necesitan las personas en su recorrido de bienestar. Nuestro constante anhelo, energía irresistible y humanidad alimentan nuestro deseo de ir más allá de los productos que vendemos en los Estados Unidos y Canadá para ofrecer soluciones y servicios nuevos y valiosos que puedan y causen un impacto positivo en la salud cotidiana".

Haleon (pronunciado "Jei-li-on") se presentó como el nombre de la empresa en febrero de 2022 y está inspirado en la fusión de las palabras "Hale", que es una palabra inglesa antigua que significa "en buen estado de salud" y "Leon", que se asocia con la palabra "fuerza".

El lema de la compañía, "Por la salud. Con humanidad", da vida a la esencia y el propósito de Haleon y fue desarrollado por sus propios colegas. Este lema aparecerá con nuestro logotipo cuando el espacio lo permita, ya que este destaca el propósito de Haleon.

Haleon (LSE: HLN) es un líder mundial en salud del consumidor, con marcas en las que confían millones de usuarios en todo el mundo. El grupo emplea a más de 22,000 personas en 170 mercados, quienes están unidos por el propósito de Haleon: cuidar la salud del día a día con humanidad. La cartera de productos de Haleon abarca cinco categorías principales: salud oral, alivio del dolor, salud respiratoria, salud digestiva y otras, así como vitaminas, minerales y suplementos (VMS, por sus siglas en inglés). Sus marcas con larga trayectoria, como Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, Parodontax y Centrum, se basan en la ciencia confiable, la innovación y la profunda comprensión humana.

