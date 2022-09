Se presenta un programa nacional de desarrollo profesional latino a través del Programa Ignite del Latino Leadership Institute

Los latinos son una superpotencia en todos los sectores e industrias, pero siguen existiendo barreras. Se lanza un nuevo programa durante el Mes de la Herencia Hispana para aprovechar todo el potencial de la cambiante fuerza laboral

DENVER, 7 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Latino Leadership Institute (LLI) anunció hoy el lanzamiento de Ignite. Diseñado por líderes Latinos para profesionales latinos, Ignite es el único programa de desarrollo de liderazgo latino del país que combina el singular recorrido profesional de los latinos con un enfoque transformador basado en la neurociencia para la resolución de problemas en el lugar de trabajo. Ignite facilita el capital técnico y social para ayudar a los profesionales latinos a superar las barreras y los desafíos a fin de aprovechar a pleno su potencial de liderazgo. Ya está abierta la inscripción para los próximos programas del otoño de 2022 aquí.

"Capacitamos a líderes para el progreso y el éxito preparándolos para que aporten todo su valor, sus talentos y su confianza como latinos. Ignite se basa en años de experiencia e investigación con líderes latinos e incluye las barreras que enfrentamos y las estrategias de liderazgo que podemos emplear para superarlas. Ignite fortalece el capital social entre los participantes brindándoles oportunidades para conectarse con otros latinos que pueden identificarse con sus experiencias", señaló Joelle Martinez, presidenta y directora ejecutiva del Latino Leadership Institute. "Ignite es un punto de inflexión para la comunidad latina porque abre el acceso al desarrollo del liderazgo transformador para los latinos en todo el país y en todos los sectores".

Los latinos representan casi el 20 % de la fuerza laboral, pero solo el 4 % de todos los puestos de liderazgo ejecutivo, porque los profesionales latinos enfrentan barreras y desafíos singulares en el lugar de trabajo. Según la publicación Harvard Business Review, el 60 % de los profesionales latinos de 18 a 34 años consideran que han sido ignorados o pasados por alto intencionalmente para las oportunidades de avance profesional, y el 76 % de ellos informan que reprimen u ocultan parte de su identidad y cultura porque creen que eso les ayudará a progresar en sus carreras.

"He participado en varios programas de liderazgo, pero ninguno tan gratificante como Ignite. Esta fue la primera vez que mi identidad cultural fue un factor primordial. Con demasiada frecuencia me he sentido invisible como profesional latino, pero ahora me siento incluido, respetado y valorado", comentó Mark Delgado, gerente de Relaciones de Cuentas Nacionales de Lumen.

Las empresas nacionales ya ofrecen Ignite a sus empleados latinos. En la actualidad, el programa está disponible tanto para organizaciones como para particulares. Si desea más información, visite el sitio web aquí. Las inscripciones ya están abiertas.

Para saber más sobre Ignite, comuníquese con Timi Aguilar escribiendo a [email protected]

Acerca del Latino Leadership Institute

El Latino Leadership Institute contribuye al avance de los latinos hacia posiciones de influencia mediante el desarrollo del liderazgo intersectorial, el apoyo al emprendimiento y la activación de su red nacional de profesionales latinos para construir poder, impulsar el cambio y generar riqueza. Conozca más en Latinoslead.org

Para obtener más información, comuníquese con:

Timi Aguilar

Para el Latino Leadership Institute

Celular 303.946.8835

[email protected]

FUENTE Latino Leadership Institute

