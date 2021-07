Se prevé que los casos de demencia a nivel mundial se tripliquen para 2050

DENVER, 27 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Se espera que las tendencias positivas en el acceso a la educación global reduzcan la prevalencia de la demencia en 6,2 millones de casos en todo el mundo para el año 2050. Entretanto, se prevé que las tendencias previstas para el tabaquismo, los altos índices de masa corporal y los altos niveles de azúcar en la sangre aumentarán la prevalencia en una cifra casi igual: 6,8 millones de casos. Ambos datos de prevalencia global fueron reportados en la Conferencia Internacional de la Alzheimer's Association (AAIC®) 2021 en Denver, Colorado y virtualmente.

Con estos pronósticos incorporados, los investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington informaron en AAIC 2021 que estiman que el número de personas con demencia casi se triplicará a más de 152 millones para 2050. Se prevé que el mayor aumento de la prevalencia se producirá en el África subsahariana oriental, el África septentrional y el Oriente Medio.

"Las mejoras en el estilo de vida de los adultos en los países desarrollados y otros lugares, incluido el aumento del acceso a la educación y una mayor atención a los problemas de salud cardíaca, han reducido la incidencia en los últimos años, pero el número total de personas con demencia sigue aumentando debido al envejecimiento de la población", afirmó Maria C. Carrillo, Ph. D., directora de ciencias de la Alzheimer's Association. "Además, la obesidad, la diabetes y los estilos de vida sedentarios en las personas más jóvenes están aumentando rápidamente, y estos son factores de riesgo para la demencia".

El Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos estima que las personas mayores de 65 años constituirán el 16 % de la población mundial para 2050, en comparación con el 8 % en 2010.

En AAIC 2021 se reportaron además otros dos estudios de prevalencia/incidencia. Entre los hallazgos principales se incluye lo siguiente:

Se estima que cada año 10 de cada 100.000 individuos desarrollan demencia de inicio precoz (antes de los 65 años). Esto corresponde a 350.000 casos nuevos de demencia de inicio precoz por año a nivel mundial.

Entre 1999 y 2019, la tasa de mortalidad por Alzheimer en la población general de los Estados Unidos aumentó significativamente de 16 a 30 muertes por 100.000 habitantes, un aumento del 88 %.

Entre las zonas de los Estados Unidos, las tasas de mortalidad por Alzheimer fueron más altas en las áreas rurales de la región centro-este de los Estados Unidos, donde la tasa de mortalidad por Alzheimer es de 274 por cada 100.000 habitantes mayores de 65 años.

Se espera que la prevalencia global de demencia crezca rápidamente hacia 2050

Para proyectar con mayor precisión la prevalencia global de demencia y generar estimaciones a nivel nacional, Emma Nichols, MPH, investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, junto a sus colegas, aprovecharon los datos desde 1999 hasta 2019 del estudio Global Burden of Disease (GBD), un conjunto integral de estimaciones de tendencias de salud a nivel mundial. Este estudio también tuvo como objetivo mejorar las proyecciones anteriores incorporando información sobre tendencias de los factores de riesgo de la demencia.

Nichols y su equipo descubrieron que la demencia aumentaría de un estimado de 57,4 (50,4 a 65,1) millones de casos a nivel mundial en 2019 a un estimado de 152,8 (130,8 a 175,6) millones de casos en 2050. Los mayores incrementos se observaron en el África subsahariana oriental, el África septentrional y el Oriente Medio. Su análisis sugiere que los incrementos de casos proyectados podrían atribuirse en gran medida al crecimiento de la población y al envejecimiento, aunque la importancia relativa de estos dos factores varía según la región del planeta.

Además, Nichols y su equipo pronosticaron la prevalencia de demencia atribuible al tabaquismo, a los altos índices de masa corporal (IMC) y a la alta glucemia plasmática en ayunas, utilizando la relación esperada entre estos factores de riesgo y la prevalencia de demencia. Encontraron un aumento de 6,8 millones de casos de demencia a nivel mundial entre 2019 y 2050, debido específicamente a los cambios esperados en estos factores de riesgo. De manera independiente y por el contrario, los investigadores descubrieron que los cambios esperados en los niveles de educación conducirán a una disminución en la prevalencia de demencia de 6,2 millones de personas a nivel mundial entre 2019 y 2050. En conjunto, estas tendencias opuestas se acercan al equilibrio entre sí.

"Estas estimaciones les permitirán a los legisladores y a los encargados de tomar decisiones comprender mejor los aumentos esperados en el número de personas con demencia, así como los factores que propician estos aumentos en un determinado entorno geográfico", afirmó Nichols. "El gran incremento que se anticipa en el número de personas con demencia enfatiza la necesidad vital de investigación enfocada en descubrir tratamientos modificadores de la enfermedad e intervenciones eficaces de bajo costo para la prevención o el retraso del inicio de la demencia".

Recientemente publicado en Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, Nichols y su equipo utilizaron el mismo conjunto de datos para estimar que las tasas de mortalidad por Alzheimer aumentaron un 38,0 % entre 1990 y 2019.

"Sin tratamientos eficaces para detener, frenar o prevenir el Alzheimer y todas las formas de demencia, esta cifra aumentará más allá de 2050 y seguirá afectando a personas, cuidadores, sistemas de salud y gobiernos a nivel mundial", afirmó Carrillo. "Además de las terapias, es fundamental descubrir intervenciones específicas según las culturas, que reduzcan el riesgo de demencia a través de factores de estilo de vida como la educación, la dieta y el ejercicio".

El Estudio estadounidense de la Alzheimer's Association para proteger la salud cerebral a través de la intervención en los estilos de vida para reducir el riesgo (U.S. POINTER) es un ensayo clínico de dos años para evaluar si las intervenciones en el estilo de vida que apuntan simultáneamente a muchos factores de riesgo protegen la función cognitiva en adultos mayores que tienen un mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo.

Las estimaciones de incidencia de la demencia de inicio joven sugieren 350.000 casos nuevos por año

Los datos sobre demencia de inicio joven (YOD), una forma de demencia en la que la aparición de síntomas ocurre antes de los 65 años, es extremadamente limitada. Para comprender mejor la incidencia de la YOD, Stevie Hendriks, MSc, estudiante de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, junto a sus colegas, llevaron a cabo una revisión sistemática de la literatura de todos los estudios publicados durante los últimos 30 años que reportaron cifras sobre cuántas personas desarrollaron demencia antes de los 65 años.

Hendriks y su equipo descubrieron que, en general, la tasa de incidencia global era de 10 nuevos casos cada año por cada 100.000 personas. También encontraron un aumento de la incidencia de acuerdo a la edad. Esto sugiere que alrededor de 350.000 personas en todo el mundo desarrollan demencia de inicio joven cada año. Las tasas de incidencia para hombres y mujeres fueron similares y más altas para la enfermedad de Alzheimer, seguidas de la demencia vascular y la demencia frontotemporal.

"Nuestros hallazgos deben generar conciencia en los profesionales de la salud, los investigadores y los legisladores, ya que demuestran que un número significativo de personas resultan ser nuevos afectados por la demencia de inicio joven cada año", explicó Hendriks. "Esto demuestra la necesidad de invertir en atención médica personalizada para este grupo especial de pacientes y de más investigación sobre cómo podemos apoyar mejor, pero también prevenir y tratar, la demencia de inicio joven".

"Las personas que viven con Alzheimer de inicio joven enfrentan desafíos únicos en lo que respecta al diagnóstico, la familia, el trabajo, las finanzas, los cuidados futuros y, con la reciente acción de la FDA, las posibles opciones de tratamiento. Pero, hay disponibilidad de apoyo e información", expresó Kristen Clifford, directora de programa de la Alzheimer's Association. "Y uno tiene la posibilidad de elaborar un nuevo plan y determinar cómo elige vivir su mejor vida con la enfermedad".

Las zonas rurales del sur de los Estados Unidos experimentan una carga desproporcionada de mortalidad por Alzheimer

A pesar de que la vida media ha ido aumentando de manera sostenida durante las últimas décadas en los Estados Unidos, hay una creciente divergencia en las tasas de mortalidad entre las poblaciones urbanas y rurales. Esta discrepancia es probablemente el resultado de muchas disparidades en materia de salud que experimentan los residentes de las zonas rurales en comparación con sus contrapartes de las zonas urbanas, entre ellas, una situación socioeconómica más baja, niveles más altos de enfermedades crónicas, una disponibilidad limitada de servicios de internet y un menor acceso a los servicios de salud, incluida la atención primaria.

Para comprender específicamente las variaciones geográficas en la mortalidad por enfermedad de Alzheimer, Ambar Kulshreshtha, MD, Ph. D., de la Universidad de Emory, junto con sus colegas, utilizaron datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud para examinar las tendencias en las tasas de mortalidad por Alzheimer entre 1999 y 2019 según los niveles de urbanización.

Kulshreshtha y su equipo encontraron que, entre 1999 y 2019, la tasa de mortalidad por Alzheimer en la población general aumentó significativamente de 16 a 30 muertes por 100.000 habitantes, un aumento del 88 %. Se demostró que las zonas rurales de los Estados Unidos tienen mayores tasas de mortalidad por Alzheimer en comparación con las zonas urbanas. Esas tasas eran más altas en las zonas rurales de la región del sureste central, llegando a 274 por cada 100.000 habitantes de 65 años o más, más del triple que en las zonas urbanas de la región del Atlántico Medio, donde las tasas de mortalidad eran las más bajas.

"Nuestro trabajo muestra que hay una creciente discrepancia en la mortalidad por Alzheimer entre las zonas urbanas y rurales. Esta discrepancia podría estar relacionada o ser el resultado de otras disparidades en salud urbano-rural, incluyendo el acceso a la atención primaria y otros servicios de salud, el nivel socioeconómico, el tiempo para el diagnóstico y la creciente proporción de adultos mayores estadounidenses que viven en estas zonas", señaló Kulshreshtha. "Identificar y comprender las razones de estas disparidades en salud es fundamental para asignar recursos sociales y de salud pública de manera adecuada".

Este estudio fue parcialmente financiado por la Alzheimer's Association.

