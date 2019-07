Se realizó en Marruecos el Seminario Internacional sobre Ecologización del Sistema Financiero de África presentado en conjunto por la Universidad de Tsinghua y Casablanca Finance City

El Dr. Ma Jun, director del Centro de Investigación para el Desarrollo de Finanzas Verdes de la Universidad de Tsinghua y presidente del Comité de Finanzas Verdes de China, destacó cuatro razones por las que África debe desarrollar finanzas verdes: "Movilizará nuevos fondos para el crecimiento en África, permitirá que África dé un salto hacia la infraestructura verde, creará oportunidades de negocios para las instituciones financieras africanas y protegerá al sector financiero de los riesgos climáticos y ambientales".

Abderrahim Bouazza, director general de Bank Al-Maghrib (BAM), afirmó que "como el primer miembro de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero (Network for Greening the Financial System, NGFS) en África, BAM ha demostrado su voluntad de acelerar acciones para integrar las cuestiones climáticas en el sistema bancario y promover las finanzas verdes. La ecologización de las finanzas en África también requiere una mayor colaboración con el mundo académico y los MDB (bancos multilaterales de desarrollo)".

Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City Authority, dijo: "aunque las oportunidades en el continente son tremendas, África atrae solamente el 5% de los flujos de las finanzas verdes internacionales. Sin embargo, el continente tiene una oportunidad única de dar un gran salto gracias a las finanzas verdes y sostenibles. Fortalecer las asociaciones y la construcción de capacidad a través de plataformas como el GFLP será fundamental para ampliar la inversión verde en África".

Sean Kidney, CEO de la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative), mencionó que en los próximos años, el 70% de la inversión global será en mercados emergentes, y África será un importante receptor de inversión verde.

Los participantes compartieron las mejores prácticas en banca verde, mercado de bonos verdes y colaboración, identificaron las barreras para el desarrollo de finanzas verdes en África y discutieron las necesidades de taxonomías locales verdes, políticas de incentivo, divulgación de información ambiental y construcción de capacidad.

La experiencia de ASEAN en la creación de un conjunto en común de estándares sobre bonos verdes disparó gran interés de los participantes. Se argumentó que África debería aprender dichas lecciones para mejorar la transparencia y reducir los costos regionales de transacción.

Este es el 3er. evento GFLP desde su creación en mayo de 2019. Este seminario de 2 días, con un enfoque regional en África, reunió a más de 150 participantes de 24 países, en representación de entidades reguladoras, instituciones financieras y otros actores del sector financiero.

FUENTE Casablanca Finance City

