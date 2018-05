Seal Network et Deloitte vont construire un réseau de lutte contre la contrefaçon s'appuyant sur la blockchain aux côtés de la Commission européenne

Seal Network, une entreprise qui utilise la technologie de la blockchain pour lutter contre la contrefaçon, a été choisie par la Commission européenne pour créer conjointement une plate-forme de lutte contre la contrefaçon, s'appuyant sur la blockchain et destinée à l'Europe, à l'occasion du Blockathon, qui aura lieu à Bruxelles du 22 au 25 juin 2018. L'équipe est épaulée par les partenaires commerciaux mondiaux de Deloitte qui partagent la mission de Seal Network visant à créer une infrastructure au service de l'authenticité.

La contrefaçon est un problème grandissant pour les consommateurs, les fabricants et les gouvernements. Avec le Blockathon, l'Union européenne est à la recherche des entreprises qui vont créer l'infrastructure nécessaire pour lutter contre la contrefaçon. Le Blockathon incite les institutions de premier plan, les experts du secteur, les partenaires industriels et gouvernementaux et les entreprises technologiques à créer conjointement des prototypes pertinents pour relever le défi posé par la lutte contre la contrefaçon.

Seal bâtit un réseau qui peut protéger l'ensemble du continent européen contre les crimes liés aux produits tels que la contrefaçon. Seal allie la technologie de la blockchain avec des puces de communication en champ proche (NFC) et une application mobile pour vérifier l'authenticité du produit en toute sécurité. Avec l'application de Seal, les consommateurs et les institutions gouvernementales telles que les agences douanières peuvent facilement vérifier si un produit est faux ou authentique. Seal va étendre sa plate-forme garante de l'authenticité des produits s'appuyant sur la blockchain pour créer des applications spécifiques à la Commission européenne.

« La Commission européenne a identifié à juste titre que la lutte contre la contrefaçon est l'un des meilleurs cas d'utilisation des technologies du registre distribué. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de participer au Blockathon et de construire l'infrastructure européenne pour l'authenticité car elle s'inscrit parfaitement dans la motivation à l'origine de la fondation de Seal Network », a déclaré Bart Verschoor, PDG de Seal Network.

Vous en saurez plus sur Seal Network en cliquant sur https://seal.network. Pour tout complément d'information sur le Blockathon, veuillez consulter http://blockathon.eu.

À propos de Seal Network :

Seal est le meilleur moyen de vérifier l'authenticité de vos produits préférés. Seal veut redonner confiance aux consommateurs et permettre aux marques d'interagir de la façon la plus directe que l'Internet ait jamais connue avec leurs clients ayant le plus d'intérêts propres en la matière. Ensemble, nous construisons un monde meilleur dans lequel les consommateurs apprécient le travail créatif des fabricants et cessent d'alimenter l'économie de la contrefaçon et les effets désastreux que celle-ci a sur le monde.

SOURCE Seal Network