Seamless Air Alliance anuncia primeiro padrão de conectividade a bordo do mundo

FREMONT, Califórnia, 18 de fevereiro 2020 /PRNewswire/ -- Um novo marco na oferta de internet secura e de forma descomplicada a bordo foi alcançado hoje com a publicação pela Seamless Air Alliance do primeiro padrão de conectividade a bordo já visto.

Desenvolvido em colaboração com especialistas do setor e entre empresas membros da Seamless Air Alliance, o Seamless Release 1.0 estabelece a Arquitetura de Plataforma Modular, única no mundo, para conectividade a bordo. Com o uso de uma estrutura modular baseada em interfaces abertas, o sistema permite a rápida adoção de novas tecnologias sem a necessidade de customização ou da total substituição do equipamento da aeronave ou da frota.

O padrão – o Seamless Release 1.0 – oferece flexibilidade tecnológica de longo prazo às companhias aéreas e, além de propiciar um serviço seguro e fácil de acessar aos passageiros, abre as portas para o roaming ininterrupto entre as operadoras de redes móveis.

"A demanda dos passageiros pela conectividade a bordo vai além do desempenho dos sistemas, o que coloca cada vez mais pressão nas companhias aéreas para encontrar uma maneira de atender a essas expectativas e conquistar a lealdade dos passageiros", disse Jack Mandala, CEO da Seamless Air Alliance. "O Seamless Release 1.0 vira o jogo e permite que as empresas aproveitem novas capacidades e inovações mais velocidade e baixo custo do que jamais foi possível."

O Seamless Release 1.0 conta com um conjunto exclusivo de requisitos que podem ser testados para que as empresas utilizem aos desenvolver os pedidos de fornecimento. Além de fazer com que a companhia aérea economize tempo e dinheiro com o desenvolvimento desses equipamentos, os padrões eliminam os riscos de tentar prever de que maneira os desdobramentos futuros afetarão o sistema que elas escolheram.

Mark Cheyney, Gerente de Desenvolvimento de IFEC (Conectividade e Entretenimento a Bordo, pela sigla em inglês), comentou: "Atender às expectativas cada vez mais elevadas de conectividade durante os voos tem se tornado, rapidamente, um fator propulsor para a escolha de uma companhia aérea. A Virgin Atlantic e a Seamless Air Alliance acreditam que a padronização permitirá que as companhias tenham maior poder e maior controle da oferta de conectividade de forma a atender às expectativas de seus clientes."

Sherif Bakir, CEO dos Serviços de Roaming da Vodafone, acrescentou: "Embora já haja uma oferta de conectividade durante os voos hoje em dia, a experiência para os passageiros varia de uma companhia para outra no que tange coisas como simplicidade e velocidade de dados. Com a crescente demanda por conectividade dos clientes, esse novo padrão é um primeiro passo promissor em direção a uma experiência a bordo muito melhor e consistente."

Outras informações sobre o Seamless Release 1.0 podem ser encontradas em um resumo tecnológico recém-publicado, intitulado Seamless Air Alliance Introduction to SR1 – A New Era of Inflight Connectivity (Introdução ao SR1 pela Seamless Air Alliance – Uma nova era de conectividade a bordo, em tradução livre).

A publicação do padrão, disponível para acesso total para qualquer membro da Seamless Air Alliance, permite que as companhias aéreas e as operadoras de redes móveis empreguem, integrem e operem com facilidade as redes a bordo podendo escolher diferentes provedores e interfaces abertas das quais podem adotar peças modulares, subsistemas e softwares. Este design significa que sistemas de IFC (comunicação a bordo) de múltiplos fornecedores podem ser construídos rapidamente para atender às novidades tecnológicas do futuro que não exigem customizações.

A Seamless Air Alliance é uma colaboração internacional aberta de companhias aéreas, líderes do segmento tecnológico e fornecedores, formada para melhorar a maneira como as companhias desenvolvem a conectividade em respaldo à inovação contínua e permitir rápido aumento de escala para o mercado.

Para saber mais sobre a Seamless Air Alliance e como se tornar membro, acesse www.SeamlessAlliance.com.

Sobre Seamless Air Alliance

A Seamless Air Alliance foi criada pelos membros fundadores Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb e Sprint.

A missão Seamless Air Alliance é iniciar uma nova era de conectividade a bordo com a reunião de setores e tecnologias para simplificar o acesso à conectividade e fazer de seu uso um prazer. Juntos, as principais companhias aéreas e provedores de tecnologia estão definindo padrões abertos para conectividade durante o voo. Esses padrões permitem que os passageiros tenham acesso à internet de forma simples e segura, oferecem às empresas sistemas flexíveis para o futuro e acelerem a inovação e o rápido aumento de escala para o setor da aviação.

