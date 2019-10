Seamus Mullen (Chef): "El consumidor americano es cada día más consciente del valor nutritivo de la dieta mediterránea"

Antiguamente, la noción de "comida sana" quitaba todo placer y el gusto del plato, creando una dicotomía: nos gusta la comida que no "deberíamos" de comer y no nos gusta la comida que supuestamente "deberíamos" de comer, explica Mullen. "El problema es que esta manera de entender la nutrición introduce la idea de obligación. Aprovechando de mi experiencia profesional- y el hecho de que me encanta comer tanto como me encanta sentirme bien- trato de ilustrar que la idea de comida sana Y comida deliciosa en realidad son ideas complementarias", añade.

"Hoy en día el consumidor Americano es cada día más consciente del valor nutritivo de la dieta mediterránea y obviamente la adición del aceite de oliva es fundamental. Yo llegué a conocer el aceite de oliva viviendo y trabajando en España. Lo incorporo en toda mi cocina, muy raro es el plato mío que no lleva como mínimo un aliño de aceite de oliva", subraya.

Está convencido que adoptando un estilo de vivir que incluye movimiento diario, socialización, recuperación y moderación de estrés y también la incorporación de ingredientes poderosos como el aceite de oliva nos ayuda mitigar las enfermedades y prolongar una vida sana. "He visto muchos de mis colegas morir de enfermedades o infartos que hubiesen sido evitados con unos cambios sencillos en el estilo de vivir. Hace 8 anos yo también iba por un camino muy, muy malo y adoptando una mejor relación con la comida e iniciando una práctica diaria de ejercicio me ha cambiado la vida", arguye el chef.

En cuanto a las falsas creencias que rodean a la alimentación, Seamus Mullen asegura que "estamos sufriendo de los mitos del 'low fat life style' todavía y los Americanos están espantados por las grasas. El problema es que no todas las grasas son iquales. Históricamente los aceites que consumíamos en los EE.UU. eran aceites neutros, sin sabor. Lo mágico del aceite de oliva es que no solamente sabe exquisito sino también es súper saludable".

