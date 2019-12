Sean Hepburn Ferrer, hijo de Audrey Hepburn, justificado por fallo de los tribunales

LOS ÁNGELES, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- El hijo mayor de Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, se impuso en un proceso en su contra iniciado por una organización no lucrativa que él mismo fundó en 1993 para la consecución de los intereses filantrópicos de su madre. Tras un juicio de cuatro semanas en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el juez, el Honorable David Sotelo, concluyó que la demanda de la organización no lucrativa en cuanto a su supuesto derecho independiente de usar el nombre y la imagen de Audrey Hepburn, o de establecer contratos con terceros sin el consentimiento de Ferrer, era infundada.

En febrero de 2017, la organización Hollywood for Children (HFC), con sede en California y cuya directiva de tres miembros está conformada por Luca Dotti, medio hermano de Ferrer; Paul Alberghetti, antiguo abogado de Ferrer, y un antiguo asistente, demandó a Ferrer y buscó argumentar que poseía derechos independientes e imperecederos para usar el nombre y la imagen de Audrey Hepburn sin el consentimiento de Ferrer, aun cuando Ferrer (con su hermano) son los únicos propietarios de los derechos de propiedad intelectual de Hepburn. Además, HFC solicitó más de $6 millones de dólares a Ferrer por daños causados por su presunta interferencia en acuerdos convenidos entre HFC y terceros, supuestamente permitiéndoles usar el nombre y la imagen de Audrey Hepburn sin el consentimiento de Ferrer. El Tribunal concluyó que HFC nunca tuvo el derecho independiente de usar el nombre y la imagen de Hepburn, excepto como parte de su nombre comercial: "The Audrey Hepburn Children's Fund". Así, el Tribunal concluyó que las acciones de HFC, el establecimiento de contratos con terceros sin el consentimiento de Ferrer, excedieron sus derechos y fueron ilegales. Al fallar en favor de Ferrer, el Tribunal también concluyó que no había fundamentos legales para la demanda de interferencia con contratos interpuesta por HFC y, en consecuencia, dictaminó sentencia en favor de Ferrer en la demanda de daños de HFC como cuestión legal, y declinó autorizar el traslado de dicha demanda a juicio.

El principal abogado litigante de Ferrer, Lawrence Segal, comentó: "Siempre tuve claro que HFC se había atribuido libertades no conducentes, mucho más allá de cualquier permiso limitado para usar los derechos de propiedad intelectual que Sean pudiese haber autorizado en el pasado. Llegaron a tomarse atribuciones impropias y empezaron a actuar como si fuesen dueños de los derechos, en lugar de Sean y su hermano. HFC intentó usurpar el control de Sean sobre el nombre y la imagen de su madre. Se hizo patente cierta audacia cuando Sean había otorgado permiso a HFC para usar la propiedad intelectual de Audrey Hepburn en el pasado con fines de recaudación de fondos y solo caso por caso, para después descubrir que HFC había dejado de solicitar dichas autorizaciones y había empezado a lucrar con derechos ajenos que escapan a su control. El Tribunal concluyó que HFC nunca tuvo una licencia ni un derecho independiente sobre el nombre y la imagen de Audrey Hepburn y todo lo demandado y afirmado por HFC en la demanda contra Sean fue rechazado por el Tribunal. Sean se impuso en todo sentido".

Tras conocer el fallo del Tribunal, Sean Hepburn Ferrer declaró: "He sido vilipendiado en la demanda presentada ante el tribunal y en los boletines de prensa, pero la verdad finalmente vio la luz. Cuando fundé Hollywood for Children, en 1993, lo hice con la mejor intención de dar continuidad a las iniciativas humanistas de nuestra madre, iniciativas que constituyen el espíritu de nuestra familia. En 2012, renuncié a Hollywood for Children y le pedí a mi hermano que tomara el mando. Después, me convertí en presidente honorario de la Sociedad Audrey Hepburn en el Fondo de los Estados Unidos para UNICEF que, tal como testificara su presidenta Caryl Stern, logró recaudar más de $150.000.000 de dólares para los niños del mundo. No obstante, cuando mi hermano Luca se negó a seguir concediendo una licencia a la Sociedad, nos vimos obligados a cerrarla. Al revisar las 990 devoluciones fiscales de Hollywood for Children, mismas que pueden consultarse en línea, parecería que este caso nunca guardó relación con la beneficencia. Ver a mi propio hermano y a mi antiguo abogado ponerse en mi contra, cada uno por sus propias razones derivadas del oportunismo, ha hecho de esta una de las experiencias más oscuras de mi vida. El mensaje básico en los titulares fue '(La organización benéfica de) Audrey Hepburn demanda a su hijo'. Me he dedicado a llevar una vida recta y proba; verme cuestionado hasta este extremo fue una dura prueba. ¿Lo considero una victoria? Teniendo en cuenta lo que estaba en juego y quiénes eran las personas implicadas, me siento más aliviado que triunfante. Espero poder volver a lo realmente importante: dar continuidad al legado de prestancia y humanidad de nuestra madre".

La demanda se interpuso inicialmente en febrero de 2017 y el juez Sotelo escuchó los alegatos finales en julio. La sentencia de nueve páginas del Honorable David Sotelo en este juicio sin jurado puede consultarse aquí.

FUENTE Sean Hepburn Ferrer

