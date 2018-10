Seara 100% Natural zeichnet sich bei der SIAL Innovation Selection Paris 2018 als eine der wichtigsten globalen Innovationen aus

Seara startet im November dieses Jahres neue Produktreihe mit antibiotikafreiem Halal-Geflügel in der Nahostregion

SAO PAULO, 19. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Seara Alimentos, ein großes brasilianisches Lebensmittelunternehmen, das in mehr als 150 Ländern vertreten ist, wird mit seiner Produktreihe Seara 100% Natural an der SIAL Innovation Selection Paris 2018 teilnehmen. Das Sortiment wurde von Fachleuten der Lebensmittelindustrie, darunter Köche, Journalisten, Lebensmittelexperten und Fachleute der Verpackungsindustrie, als eine der wichtigsten globalen Produktinnovationen ausgewählt. Die Produktreihe führt Halal-zertifizierte Geflügelteile von Hühnern ein, die ohne Antibiotika im Rahmen internationaler Tierschutzzertifizierung gehalten werden und in unabhängigen Betrieben mit einem speziellen Futter auf 100 % pflanzlicher Basis aufgezogen werden. Um seine Position unter den 400 innovativsten Produkten der Welt zu erreichen, die bei der SIAL 2018 ausgestellt werden, wurde das Sortiment Seara 100% Natural unter mehr als 2.300 Produkten ausgewählt, die in 13 Lebensmittelkategorien unterteilt sind. 100% Natural ist Teil der Ausstellung SIAL Innovation.

„Im Einklang mit dem Engagement unseres Unternehmens für Innovation und Qualität verfügen die Seara-Produkte über eine internationale Zertifizierung, die den hohen Anspruch an den Produktionsprozess untermauert und zur Anerkennung Brasiliens für hervorragende Leistungen im Geflügelexport beiträgt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den besten Service zu bieten, damit unsere Produkte weltweit mehr Verbraucherhaushalte erreichen", sagte Joanita Karoleski, Präsidentin von Seara Alimentos.

Das Sortiment 100% Natural wurde exklusiv für den Nahen Osten entwickelt und wird ab November in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft. Seara wird das erste brasilianische Lebensmittelunternehmen sein, das diese Art von Produkten anbietet, die den Halal-Anforderungen und islamischen Regeln erfüllt. Das Unternehmen kümmert sich zudem um das Wohlbefinden der Tiere und stellt sicher, dass die Hühner in jeder Phase ihres Lebens keine Art von Antibiotikum erhalten. In Brasilien wurden im Jahr 2015 unter der Marke Seara DaGranja Produkte der Reihe Seara 100% Natural eingeführt.

Guillermo Henderson, Geschäftsführer von Seara in MENA (Naher Osten und Nordafrika), erklärt: „Seara ist in den letzten Jahren im Nahen Osten durch Kooperationen mit wichtigen Partnern in verschiedenen Vertriebskanälen gewachsen. Ziel des Unternehmens ist es, diese Beziehungen durch Produkte und Innovationen zu stärken, die den lokalen Bedürfnissen und Präferenzen entsprechen und sich an globalen Trends orientieren. Daher wurden die Markteinführungen von Seara für die SIAL 2018 ausschließlich für den Nahen Osten entwickelt, mit Produkten, die das Engagement des Unternehmens für Qualität in vollem Umfang bestätigen: vom Bauernhof bis zum Tisch der Verbraucher."

„Dies ist der erste Markt außerhalb Brasiliens, auf dem diese Innovation eingeführt wird. Bevor wir mit dem Export in den Nahen Osten begannen, testete Seara Produkte und Konzepte mit lokalen Verbrauchern, und die Ergebnisse waren sehr vielversprechend", sagte Marcos Delorenzo, Director of Marketing & New Business Development bei Seara MENA (Naher Osten und Nordafrika). Zusätzlich zu 100% Natural präsentiert Seara auf der SIAL 2018 weitere Produkteinführungen wie das neue Sortiment Seara Perfect Cuts, das feinste handgeschnittene Hühnerteile umfasst, die ideal für die Zubereitung traditioneller Rezepte aus dem Nahen Osten wie Shish Tawook sind. „Unser Ziel ist es, unser Portfolio in der MENA-Region ständig mit mehr Innovation und Vielfalt zu erweitern", fügte Delorenzo hinzu.

Die SIAL Paris 2018 ist eines der wichtigsten Ereignisse der Lebensmittelindustrie, das Branchentrends hervorbringt. Sie findet vom 21. bis 25. Oktober in Paris statt. Seara präsentiert seine Reihe internationaler Innovationen an seinem Stand 6L 102.

Informationen zu Seara

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung ist Seara eine brasilianische Lebensmittelmarke, die sich ganz und gar der Qualität ihrer Produkte verschrieben hat und ein großes Portfolio in den Segmenten In-Natura-Fleisch und Geflügel (gefroren und frisch) sowie zubereitete und industrialisierte Lebensmittel anbietet. Seara Alimentos, ist Teil der JBS Company, dem größten Hühner- und Rindfleischproduzenten der Welt. Seara ist in mehr als 150 Ländern vertreten (z. B. China, England, Kuwait, Frankreich, Deutschland, Japan, Saudi-Arabien, USA und Vereinigte Arabische Emirate) und verfügt über internationale Zertifizierungen für hervorragende Leistungen in der Produktion, wie z. B. BRC (British Retail Consortium), SWA (Supplier Workplace Accountability), Global GAP (Global Certificate for the Agricultural Chain), schweizerisches Recht, ISO 14001, Halal-Zertifizierungen, Konformitätszertifikat (ESMA Halal National Mark), usw.