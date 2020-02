Searchlight Capital Partners y ForgeLight Adquirirán Participación Mayoritaria en Univision

MIAMI, LOS ÁNGELES, NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Univision Holdings, Inc. (junto con su subsidiaria al cien por ciento, Univision Communications Inc., "Univision"), una empresa líder en medios de comunicación en Estados Unidos, Searchlight Capital Partners, LP ("Searchlight"), una firma global de inversión privada, y ForgeLight LLC ("ForgeLight"), una empresa operadora y de inversión enfocada en los sectores de medios de comunicación y tecnología de consumo, anunciaron hoy un acuerdo definitivo por el cual Searchlight y ForgeLight adquirirán una participación mayoritaria en Univision de todos sus accionistas excepto Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa"). Los términos de la operación no fueron revelados.

Televisa, empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisuales en español, ha decidido mantener su participación de aproximadamente 36 por ciento del capital social de Univision sobre una base de dilución y conversión total. El Acuerdo de Licencia de Programación de Televisa con Univision permanecerá en vigor y no concluirá su vigencia hasta que Televisa venda voluntariamente una porción considerable de su participación, momento en el cual el acuerdo seguiría vigente durante 7.5 años adicionales. Dicho acuerdo, que es uno de los activos estratégicos de mayor importancia para Univision, le otorga acceso exclusivo a la mayor librería de contenido en español del mundo.

Conforme a los términos de la adquisición, Searchlight y ForgeLight adquirirán el 64 por ciento restante de la participación de los otros accionistas de Univision, encabezados por un grupo de inversionistas que incluye a Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group (el "grupo de propietarios"). Searchlight y ForgeLight se asociarán estrechamente con Televisa y Wade Davis, fundador de ForgeLight, quien pasará a ser el director ejecutivo de Univision cuando se cierre la operación. La operación está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias, y se espera que el cierre ocurra más tarde en este año.

Univision es la marca más reconocida y de mayor confianza entre los hispanos en Estados Unidos, y ofrece los mejores contenidos en su tipo, con relevancia cultural en cualquier momento y lugar a través de sus plataformas multi-contenidos. Univision es uno de los destinos más importante para obtener noticias, deportes y entretenimiento en español a nivel nacional y local, y opera una destacada red de radio dirigida a los hispanos y una plataforma mediática de música latina. En promedio, Univision Noticias tiene un alcance semanal de casi cinco millones de televidentes adultos hispanos 18-49, con lo que supera a sus competidores en inglés de señal abierta (+34%) y cable (+89%) con una ventaja de dos dígitos en audiencia. La exitosa plataforma de Univision permite que los anunciantes y los distribuidores de canales múltiples de programación lleguen a uno de los grupos demográficos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en su propio idioma, los jóvenes hispanohablantes.

Univision ha tenido un desempeño sólido y consistente, destacando recientemente lo siguiente:

Univision figuró entre las cinco principales cadenas de televisión abierta en horario estelar con adultos hispanos 18-49 por 16to año consecutivo

En el cuarto trimestre, Univision tuvo el portafolio de canales en horario estelar con más rápido crecimiento, independientemente del idioma, entre los 10 principales conglomerados de medios en Estados Unidos

UniMás, la segunda cadena de televisión abierta de Univision, ha logrado un incremento de 41% en audiencia durante el horario estelar en lo que va de la temporada con relación al periodo anterior

En 2019, Univision transmitió 61 de los 100 principales partidos de fútbol, más de la mitad de todo el fútbol visto en Estados Unidos, y es el destino incuestionable del fútbol en Estados Unidos, independientemente del idioma

Televisa ha sido un socio estratégico clave de Univision durante décadas. Esta relación otorga a Univision derechos exclusivos de transmisión en televisión y medios digitales en Estados Unidos (con excepciones limitadas) sobre toda la programación de Televisa, incluyendo destacados dramas, deportes, series cómicas, reality shows, programas de entrevistas y películas en español. Televisa se desempeñará como un importante socio de los nuevos propietarios y del equipo gerencial de Univision para el futuro.

La combinación de la experiencia de Searchlight como inversionista a largo plazo en los sectores de medios y comunicaciones, la experiencia de Davis en la gestión de crecimiento y la transformación de empresas de medios de gran escala, y el apoyo continuo de Televisa como productor líder de contenido en español crea una oportunidad para que Univision inicie una nueva etapa de crecimiento e innovación. Juntos, los nuevos propietarios planean construir sobre el impulso que recientemente ha tenido el contenido y la programación de Univision para acelerar su crecimiento, ampliar la cartera de productos publicitarios, mejorar considerablemente su presencia digital, y continuar utilizando el valioso contenido de Televisa.

Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision, comentó: "Somos una empresa revitalizada y reorientada, y hoy es el inicio de un emocionante capítulo nuevo con socios que reconocen la excelente posición en la que se encuentra Univision. Quiero agradecerles a nuestros talentosos empleados por su arduo trabajo y dedicación. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, lo cual nos ha llevado a este gran resultado. Tanto Searchlight como Wade apoyan plenamente la misión fundamental de Univision de informar, empoderar y entretener a los hispanos en Estados Unidos, y aprecian el compromiso y el vínculo especial que tenemos con nuestra audiencia. Nuestro talentoso equipo de operaciones ha transformado a Univision para darle mayor solidez estratégica, operativa y financiera de la que ha tenido en muchos años. Hemos tomado medidas importantes: reforzamos nuestra programación, logramos muchos acuerdos cruciales de distribución, tuvimos el mejor "Upfront" de los últimos cuatro años, nos desinvertimos de propiedades que no eran estratégicas y mejoramos nuestros productos de noticias, deportes, medios locales y digitales. Nuestra sociedad con Televisa nunca ha estado más sólida y continúa creando una máquina imparable de contenidos de primer nivel. Prueba de ello es que Univision es uno de los dos grupos de radiodifusión que crecieron su teleaudiencia en esta temporada. Los premios Latin Grammy y Premio Lo Nuestro son los únicos programas de premiación en televisión radiodifundida que han mostrado un aumento de audiencia año tras año, y apenas la semana pasada, Premio Lo Nuestro superó a todas las cadenas de televisión en horario estelar".

Continuó Sadusky: "También estamos muy agradecidos por los años de liderazgo y dirección del presidente de la junta directiva, Haim Saban, además de los demás propietarios, incluyendo, Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG y Thomas H. Lee Partners, quienes han apoyado a nuestra empresa y misión. Mantengo mi compromiso de dirigir a la empresa y de apoyar una transición sencilla y exitosa en los meses próximos para asegurar que Univision esté en la mejor posición posible para el futuro".

Eric Zinterhofer, socio fundador de Searchlight, dijo que "Univision tiene una trayectoria comprobada de éxito en la comunicación y servicio a la comunidad hispana en los Estados Unidos, la cual representa a 1 de cada 5 estadounidenses y la cuál sigue creciendo". Recientemente, Univision y sus talentosos empleados alcanzaron grandes logros bajo el liderazgo de Vince Sadusky y la dirección de Haim Saban, presidente de la junta directiva, y de todo el grupo de propietarios. El sólido apoyo de Televisa, un destacado productor de contenido en el mundo hispanohablante, y de Wade Davis, un ejecutivo experto en aspectos que incluyen publicidad avanzada y distribución digital, fortalece nuestra confianza en el brillante futuro de Univision".

El Sr. Davis, director ejecutivo y fundador de ForgeLight, dijo: "Primero me gustaría agradecer al grupo de propietarios por su labor para llevar a Univision al lugar donde está en la actualidad y por escogernos para llevar adelante a la empresa. Me enorgullece asociarme con Searchlight y Televisa para dirigir Univision durante un momento tan emocionante en su historia. El liderazgo de Univision y su conexión con una de las audiencias más importantes en los Estados Unidos hoy en día crea una fabulosa plataforma para impulsar la innovación, producir contenido que define el mercado y crear una relación incluso más profunda con su audiencia. Vince y todo el equipo de Univision han realizado una labor sobresaliente para reorientar a la empresa en los últimos 18 meses, lo que afianzó aún más la posición de la compañía como líder en el mercado de medios en español y creó esta excelente oportunidad para el futuro".

Agregó el Sr. Davis: "Es un honor para mí asociarme con Televisa y Searchlight para ayudar a dirigir Univision hacia esta próxima fase. Televisa tiene una historia común con Univision que se remonta a muchos años y una relación estratégica profunda en la actualidad. El contexto, análisis y contenido estratégico que Televisa aporta a Univision han sido claves para el éxito de la empresa. He trabajado con Searchlight como socio, miembro de la junta directiva y amigo desde que el equipo fundó la firma. Ellos están entre los inversionistas más inteligentes y que más valor agregan en nuestro sector, y para mí no hay nadie mejor que ellos como socios para esta operación. Este grupo de propietarios podrá apoyar al excelente equipo en Univision para generar incluso más valor en beneficio de sus anunciantes y, lo más importante, su audiencia".

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Co-Presidentes Ejecutivos de Televisa, comentaron: "La decisión de Televisa de mantener su sociedad y participación en Univision refleja claramente nuestra profunda confianza en Searchlight y en el liderazgo de Wade, además de las expectativas positivas que seguimos teniendo para Univision como inversión estratégica a largo plazo. Univision es una empresa de medios excepcional que ahora estará incluso mejor posicionada para continuar con su camino hacia la innovación y el crecimiento. Consideramos que esta operación muestra un firme voto de confianza de los nuevos propietarios de Univision en la visión y creatividad de Televisa, y en su posición como líder incuestionable en la producción de contenido de alta calidad en español dirigido a una audiencia que constituye un segmento demográfico dinámico y en crecimiento".

Haim Saban, presidente de la junta directiva de Univision, dijo: "En nombre de todo el grupo de propietarios, nos sentimos seguros de haber encontrado el camino correcto para el futuro de Univision con Searchlight y ForgeLight. Nuestro objetivo al iniciar un análisis estratégico integral fue asegurar que Univision estuviera mejor posicionada para el crecimiento y éxito futuros, y consideramos que este es el resultado ideal. Univision tiene un propósito crucial, y el valor que su programación aporta a las audiencias, socios y comunidades es inmensurable. Nos sentimos orgullosos de todo lo que Univision representa y lo que ha logrado con los años, y estamos deseosos de ver que Univision siga creciendo y evolucionando bajo el liderazgo de Searchlight y Wade Davis, al iniciar este emocionante nuevo capítulo".

Morgan Stanley & Co. LLC, LionTree Advisors LLC y Moelis & Company LLC se desempeñan como asesores financieros de Univision, y Cravath, Swaine & Moore LLP, Covington & Burling LLP y Sidley Austin LLP se desempeñan como asesores legales de Univision.

BofA Securities se desempeña como asesor financiero de Searchlight, Paul Weiss Rifkin Wharton & Garrison LLP se desempeña como su asesor legal.

Guggenheim Securities LLC se desempeña como asesor financiero de ForgeLight, y Willkie Farr & Gallagher LLP y Proskauer Rose LLP se desempeñan como asesores legales.

Goldman Sachs & Co actúa como asesor financiero para Searchlight y ForgeLight, como grupo.

Allen & Company LLC se desempeña como asesor financiero de Televisa, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñan como sus asesores legales.

Searchlight Capital Partners es una firma privada global de inversiones con oficinas en Nueva York, Londres y Toronto.

ForgeLight fue fundada en 2019 por Wade Davis y es una compañía operadora y de inversión, dedicada a los sectores de medios y tecnología de consumo.

Davis cuenta con amplia experiencia en el sector de medios y tecnología. Fue banquero de inversión, inversionista, empresario y alto ejecutivo de operaciones durante casi 30 años. Davis recientemente fue director ejecutivo de finanzas de Viacom.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales.

Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un importante operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México.

