SEATOM, la startup finlandaise spécialisée dans les navires nucléaires, est sélectionné pour le programme Accélérateur de l'OTAN

PORVOO, Finlande, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SEATOM (seatomtech.com) annonce aujourd'hui avoir été retenu dans le Challenge Programme Cohort 2026 de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA) de l'OTAN.

SEATOM Technologies is building nuclear propulsion systems for dual-use and the maritime industry

La solution de SEATOM, un micro-réacteur nucléaire modulaire abordable pour les environnements marins et extrêmes, a été choisie dans le cadre du programme Operations in Extreme Environments Challenge du DIANA de l'OTAN, ce qui reflète l'engagement de la société à développer des technologies à double usage pour relever les défis critiques en matière de défense et de sécurité, en particulier dans des environnements difficiles tels que l'Arctique.

Au cours des six prochains mois, SEATOM participera au programme de base du DIANA, en travaillant avec l'accélérateur DualTech à Turin, en Italie, et en s'engageant dans le vaste réseau d'experts, de mentors et de centres d'essai du DIANA dans l'ensemble de l'Alliance. Ce programme permet d'accéder à des infrastructures d'essai de classe mondiale, à l'expertise du marché de la défense et à un engagement direct avec les utilisateurs finaux de l'OTAN.

« La période est propice pour le nucléaire, alors que les réglementations nationales et internationales sont en cours de réforme et la perception du public est désormais plus favorable au nucléaire maritime qu'à toute autre option viable », déclare Roope Marttila, cofondateur et co-CEO.

Dans le cadre du programme, SEATOM recevra un financement contractuel initial de 100 000 euros, avec un accès potentiel à un financement supplémentaire pour les activités d'essai, d'évaluation, de validation et de vérification (TEVV). La société aura également l'occasion de participer à des expériences et à des exercices opérationnels aux côtés des forces alliées.

Le programme Challenge du DIANA permet aux innovateurs technologiques émergents d'entrer dans le secteur de la défense et de la sécurité dans les 32 pays membres de l'OTAN. Grâce à ce programme, le SEATOM approfondira sa préparation technologique et renforcera son offre en matière de défense et de double usage.

SEATOM rejoint un groupe d'entreprises innovantes qui travaillent sur des solutions de pointe dans des domaines essentiels pour la défense et la sécurité de l'Occident. Le programme démarre le 19 janvier 2026, avec une journée internationale de démonstration à Paris en juin 2026. Pour plus d'informations sur le groupe 2026 du DIANA de l'OTAN, consulter le site : https://www.diana.nato.int/about-diana/2026-cohort-of-companies.html

À propos de SEATOM

SEATOM est une startup basée en Finlande qui construit des systèmes de propulsion nucléaire civils et à double usage pour l'industrie maritime.

Contact avec les médias :

Apoorva Prasad, conseillère SEATOM et directrice de la communication.

Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842550/SEATOM_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2842500/Seatom_Logo.jpg