Seclore et Glean s'associent pour proposer aux entreprises des contrôles de sécurité et de confidentialité persistants et adaptés au contexte

Cette intégration associe la plateforme d'IA d'entreprise et les données d'entreprise de Glean à la couche « Data Security Intelligence » de Seclore ARMOR, offrant ainsi aux organisations soumises à une réglementation une classification des données sensibles tenant compte du contexte, ainsi que les contrôles correctifs nécessaires pour y donner suite.

SANTA CLARA, Californie, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Seclore, société spécialisée dans l'intelligence en matière de sécurité des données d'entreprise, a annoncé aujourd'hui l'intégration d'ARMOR DSPM et de Glean, la principale plateforme d'IA d'entreprise. ARMOR DSPM s'appuie sur les données contextuelles de Glean pour établir la classification de sensibilité, fournit aux clients une boîte à outils unifiée de correction leur permettant d'agir sur les éléments identifiés, et inscrit les étiquettes directement dans les fichiers sources, où elles sont conservées et restent lisibles par Glean. Pour les clients de Glean issus des secteurs des services financiers, de la santé, des services juridiques et de l'administration publique, cette intégration s'appuie sur l'infrastructure sécurisée de Glean et leur permet d'accélérer l'identification et le contrôle des données prêtes pour l'IA sur l'ensemble de leur environnement.

Adapté au contexte : une classification qui reflète la manière dont l'entreprise utilise réellement les données

Enterprise Graph de Glean indexe les données de tous les systèmes utilisés par une entreprise, en mettant en évidence les liens entre les contenus, les personnes et les tâches. ARMOR DSPM traite le contenu et les métadonnées des documents, en les utilisant comme données d'entrée pour son moteur de classification et en attribuant un niveau de sensibilité, un type d'information et un risque d'exposition en fonction du contenu réel de chaque fichier. Ce même contexte de classification permet d'établir une correspondance avec le RGPD, la loi HIPAA, la loi indienne DPDP et d'autres cadres réglementaires. Les clients de Glean bénéficient d'une classification qui s'applique à l'ensemble des données que Glean a déjà indexées — et non d'un processus de découverte parallèle sur un sous-ensemble de systèmes.

Pratique : des fonctions intégrées de correction et de gestion de la posture

L'identification n'est qu'un début, pas une fin en soi. Une fois que le système DSPM d'ARMOR a classé les données sensibles, les clients prennent les mesures qui s'imposent à l'aide de la boîte à outils de correction d'ARMOR, notamment l'EDRM intégré en natif, qui permet un chiffrement persistant au niveau des fichiers et des contrôles d'utilisation qui accompagnent le fichier quel que soit les utilisateurs, les systèmes ou les destinataires externes ; un contrôle d'accès qui détermine qui peut ouvrir, partager ou modifier des données en fonction de leur niveau de confidentialité et du contexte. Pour les clients de Glean, les contenus mis en avant via la plateforme sécurisée et respectueuse des autorisations de Glean peuvent continuer à être régis par ce même cadre de contrôle permanent.

Persistant : des étiquettes qui accompagnent les données

ARMOR DSPM inscrit les classifications directement dans les fichiers source. Les étiquettes restent associées au fichier, quelle que soit la plateforme : conserver les données d'un cycle d'indexation à l'autre, assurer leur suivi d'un système à l'autre et garantir leur intégrité, que le fichier soit ouvert dans son application d'origine ou accessible via Glean. Comme l'étiquette est intégrée au fichier lui-même, tout système qui lit ce fichier voit la même classification.

Ce que cela implique pour les clients de Glean dans les secteurs réglementés

Pour les clients de Glean issus des secteurs des services financiers, de la santé, des services juridiques et du secteur public, cette intégration permet aux organisations d'accélérer leur adoption de l'IA tout en respectant les contrôles requis par les environnements réglementés.

Une classification accélérée à l'échelle de l'entreprise. ARMOR DSPM utilise les données indexées de Glean pour lancer la classification de sensibilité sur l'ensemble des systèmes déjà couverts par Glean, ce qui réduit le délai de couverture. Les connecteurs ARMOR sont déployés là où des mesures correctives s'imposent.

L'identification mène directement à l'action. La classification, la gestion de la conformité et la protection basée sur l'EDRM fonctionnent selon un modèle de contrôle unique : les données sensibles ne sont pas seulement identifiées, elles sont également protégées.

Preuve de conformité à l'échelle de l'entreprise. La mise en correspondance continue avec les cadres réglementaires applicables permet aux clients d'adopter une position défendable sur l'ensemble du champ d'action défini par Glean.

« Glean a développé la plateforme d'IA d'entreprise la plus complète du secteur, et le graphe contextuel d'entreprise qui en constitue le cœur indexe les données de tous les systèmes sur lesquels repose l'entreprise. Avec ARMOR, les clients de Glean bénéficient d'une classification par niveau de sensibilité couvrant l'ensemble de ces domaines, d'une protection basée sur l'EDRM qui accompagne le fichier partout, ainsi que d'une posture de conformité défendable qui résiste à l'examen des autorités de régulation. Pour les secteurs réglementés, cela signifie un passage plus rapide de l'identification au contrôle », a déclaré le Dr Vishal Gauri, PDG de Seclore.

« Les secteurs réglementés souhaitent accélérer leur adoption de l'IA, mais ils ont également besoin d'être rassurés quant à la manière dont les informations sensibles sont traitées. En associant la couche contextuelle d'entreprise de Glean à Seclore ARMOR, les clients peuvent identifier les données importantes en s'appuyant sur plus de contexte, relier ces informations aux contrôles appropriés et intégrer l'IA dans des flux de travail davantage réglementés en toute confiance. C'est un excellent exemple de la manière dont l'écosystème de Glean aide ses clients à intégrer une IA fiable dans des processus de travail plus réglementés et à forte valeur ajoutée », a déclaré Zubin Irani, vice-président des partenariats chez Glean.

Disponibilité

Cette intégration est désormais disponible pour les organisations utilisant ARMOR DSPM et Glean.

À propos de Seclore

Seclore est l'entreprise spécialisée dans l'intelligence en matière de sécurité des données à l'ère de l'IA d'entreprise. Alors que les systèmes d'IA lisent, génèrent et exploitent de plus en plus de données sans supervision humaine directe, les organisations ont besoin de bien plus que d'une simple visibilité : elles ont besoin d'informations, de contrôle et de preuves. Seclore ARMOR rassemble la découverte des données, l'intelligence contextuelle, la protection permanente, l'application continue des règles et l'analyse de l'utilisation au sein d'un modèle de contrôle unique. En sécurisant les données elles-mêmes et en garantissant que cette protection les accompagne partout, Seclore permet aux organisations d'adopter l'IA en toute confiance, de démontrer en permanence leur conformité et de préserver la confiance entre les personnes, les partenaires et les systèmes d'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.seclore.com/glean/

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