Secovi-SP, RICS e ULI realizam Summit Brasil 2018 dia 20/6

O evento, que faz parte da série RICS Summit Series Americas 2018 e percorreu toda a América do Norte, traz o tema "O jogo antes do jogo: planejar para vencer no mercado imobiliário e de infraestrutura... você está dentro?", e abordará diversas questões focando no planejamento como o fator chave para vencer nos setores imobiliário e de infraestrutura.

"O mote do evento deste ano é mais que oportuno. Com a retomada da confiança de compradores e empreendedores e a melhora concreta do ambiente econômico, cumpre aos agentes desenvolvedores do setor imobiliário vislumbrar meios para atender a uma demanda que ficou reprimida. Nesse sentido, a iniciativa se reveste de importância ainda maior, uma vez que o planejamento é quesito essencial para que empresas e agentes públicos possam construir adequados modelos urbanos, que ofereçam a necessária qualidade de vida aos habitantes. Também é indispensável ao potencial comprador, já que a aquisição de imóvel é uma decisão que envolve longo período da sua vida", diz Flavio Amary, presidente do Secovi-SP e reitor da Universidade Secovi.

Amary estará junto de outros grandes nomes do mercado mundial e local, como John D. Busi FRICS, presidente do Valuation & Advisory, da Newmark Knight Frank, Andre Clark Juliano, presidente e CEO da Siemens no Brasil e Renata Ramalhosa, Cônsul-Adjunta, Consulado-Geral Britânico em São Paulo, e outros executivos e representantes do governo, que participarão de três painéis dedicados a alinhar o tema do evento com questões que envolvem investimentos internacionais e transparência de mercado.

"Com a diminuição de recursos naturais e humanos, os projetos imobiliários e de infraestrutura devem ser planejados de forma conjunta e estratégica de modo a evitar duplicação de esforços, desperdícios e visando o bem estar das futuras gerações", explica Marcia Ferrari, head de Desenvolvimento da América Latina da RICS. "Por isso, é essencial que eventos como este reúnam players de diversos setores avaliando como é possível vencer em equipe considerando experiências do mercado local e global", completa.

O evento se encerrará com uma oportunidade de networking com todos os participantes. Inscrições abertas!

Serviço

Evento: RICS Secovi-SP ULI International Summit Brasil 2018

Data: 20/6/18

Horário: 14 horas

Local: Sede do Secovi-SP – Rua Doutor Bacelar, 1.043 – Vila Mariana – São Paulo/ SP

Programa completo: clique aqui.

Inscrições: pelo telefone +55 (11) 5591-1306 ou pelo site.

Sobre a RICS

A RICS promove e aplica as mais elevadas qualificações e o cumprimento de normas profissionais em avaliação, desenvolvimento e gestão de terrenos, imóveis, construção e infraestrutura. O nome RICS garante consistência no cumprimento de normas internacionais, trazendo confiança aos mercados e produzindo uma transformação positiva no ambiente natural e construído.

Contato:

Rafaela André Thomsen

t +1 202 602 1447 c +1 202 768 3847

e rthomsen@rics.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/704656/Grafico_SP_Summit_Large.jpg

FONTE RICS

SOURCE RICS