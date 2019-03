Secretário geral da Liga Muçulmana Mundial encabeça delegação que visitará a Nova Zelândia

MECA, Arábia Saudita, 19 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Sua excelência o secretário geral da Muslim World League (Liga Muçulmana Mundial) e presidente do conselho de administração da World Organization of Muslim Scholars (Organização Mundial de Acadêmicos Muçulmanos), xeique dr. Mohammad bin Abdulkarim Alissa, anunciou que visitará a Nova Zelândia para oferecer condolências às vítimas, famílias e comunidades impactadas pelo ataque em Christchurch e também visitar as pessoas que foram feridas na tragédia. Em uma reunião realizada hoje com o embaixador James Monroe, representante do Reino da Arábia Saudita na Nova Zelândia, o dr. Alissa disse que sua visita será feita em nome de todos os muçulmanos, e reiterou que a comunidade internacional pode responder apenas com os valores do amor, harmonia e paz a uma maldade de tamanha dimensão.