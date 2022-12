Secteur égyptien de la délocalisation des technologies de l'information et des services aux entreprises : un nouvel élan avec la signature de 29 nouveaux accords avec des multinationales du secteur technologique

Une cérémonie de signature entre l'ITIDA et 29 entreprises mondiales s'est tenue au Caire, témoignant d'une confiance soutenue dans le secteur égyptien de la délocalisation et de l'externalisation

Les accords, signés en présence du Premier ministre égyptien, créent plus de 34 000 emplois orientés vers l'exportation

LE CAIRE, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Considérée comme un pôle méditerranéen attrayant, l'Égypte est une destination de choix pour de nombreuses grandes entreprises, compte tenu de sa position privilégiée en matière de délocalisation. Le pays a prouvé ses capacités en tant que pôle mondial de délocalisation et d'externalisation des technologies de l'information en réalisant de nombreux investissements dans ce secteur au cours des dernières années. Aujourd'hui, la confiance des partenaires multinationaux dans le vivier de talents hautement qualifiés de l'Égypte est soulignée par une cérémonie de signature organisée par l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA), qui consolide la position du pays en tant que centre mondial de délocalisation et d'externalisation.

Signing ceremony of 29 global companies with ITIDA in the presence of the Minister of CIT and the Prime Minister of Egypt



La cérémonie de signature de 29 accords avec de grands fournisseurs de services de délocalisation des technologies de l'information et de processus commerciaux a eu lieu en présence du Premier ministre égyptien, M. Mostafa Madbouly, et du ministre des Communications et des Technologies de l'information, M. Amr Talaat, au palais du Sultan Hussein Kamel au Caire, l'un des joyaux historiques de l'Égypte.

Le Dr Amr Talaat, ministre des Communications et des Technologies de l'information, a approuvé les accords signés avec 29 multinationales, qui créent plus de 34 000 emplois orientés vers l'exportation par le biais de 35 centres de prestation mondiaux, pour une valeur d'exportation d'un milliard de dollars par an. « Ces accords témoignent de l'environnement commercial favorable qui règne en Égypte et de la confiance des multinationales dans nos talents locaux qualifiés », a déclaré M. Talaat.

S.E. Talaat a souligné le potentiel de l'Égypte en tant que prochain grand centre des services numériques et haut de gamme, grâce aux efforts constants déployés pour améliorer la compétitivité de l'Égypte dans le secteur de la délocalisation. Grâce à sa situation centrale unique au carrefour de trois continents, l'Égypte dispose d'une infrastructure numérique résiliente et de haute qualité, et offre un cadre législatif favorable qui lui permet de suivre le rythme de la croissance rapide mondiale »,a-t-il poursuivi. « Notre offre abondante de talents technologiques est prête à un coût très compétitif, et possède une expérience avérée dans la prestation de services commerciaux pour des entreprises internationales dans plus de 100 pays et dans 20 langues différentes », a affirmé M. Talaat.

Le secteur égyptien de la délocalisation connaît un élan de croissance sans précédent. Le pays jouit de nombreux avantages concurrentiels qui ont établi sa réputation de destination mondiale de délocalisation favorable. La diversité des services informatiques et numériques, l'abondance des talents, la compétitivité des coûts, la résilience des opérations commerciales et le soutien du gouvernement sont autant de propositions de valeur uniques de l'Égypte qui encouragent les entreprises mondiales à lancer et à étendre leurs opérations internationales.

M. Amr Mahfouz, PDG de l'ITIDA, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer autant d'accords commerciaux avec des entreprises technologiques mondiales, ce qui démontre la capacité du secteur égyptien des TI à attirer de nouvelles entreprises et à consolider les relations existantes. Les risques géopolitiques actuels ont entraîné des défis majeurs et des perturbations du service dans les principaux lieux de prestation de services, auxquels s'ajoute la pénurie mondiale de talents. Mais grâce à sa mission de soutien au développement du secteur technologique en Égypte, l'ITIDA aide les acteurs du secteur à bien se positionner et à se doter de talents hautement qualifiés et fiables, faisant de l'Égypte la meilleure option pour les multinationales qui cherchent à délocaliser et à externaliser leurs activités.

« L'ITIDA continue d'investir massivement dans le renforcement des compétences numériques et non techniques de notre vaste réservoir de talents, en mettant un accent stratégique sur le développement des capacités du pays dans les services à forte valeur ajoutée, notamment l'ingénierie, la recherche et le développement (ER&D), les logiciels embarqués et la conception électronique. Cette dernière série d'accords contribuera de manière significative à aider l'ITIDA à atteindre les objectifs de la stratégie numérique de l'Égypte pour le secteur de la délocalisation, qui vise à multiplier les recettes d'exportation et à créer des emplois à forte valeur ajoutée pour notre vivier de talents nationaux qualifiés », a ajouté M. Mahfouz.

La valeur des exportations numériques de l'Égypte augmentera d'un milliard de dollars par an, ce qui représente une croissance significative par rapport aux recettes d'exportation actuelles de 4,9 milliards de dollars. En outre, ces accords comprennent aussi bien de nouveaux partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan qui lancent pour la première fois des centres de prestation mondiaux, que des extensions de relations commerciales fructueuses existantes qui permettront de tripler la taille des opérations en Égypte.

Les entreprises qui font leur entrée dans le pays pour la première fois sont Capgemini, Evolvice, Nortal, PWC, Tech Mahindra et Trimetis. Les principales entreprises qui étendent leurs activités actuelles sont Advansys ESC, Amazon, ATOS, IBM Egypt, Microsoft, Majid Al Futtaim Global Solutions, Majorel, MEAPAL, Concentrix, MicroWize Technology, CrossWorkers, Dell Technologies, Pepsico, Expleo, SEITECH Solutions, Honeywell, Sitel Group, Sutherland, Webhelp, SYS Misr for Information Technology Services, Pixelogic, Valeo et Vodafone Intelligent Solutions.

Les 34 000 nouveaux emplois seront répartis entre différents secteurs d'exportation, dont 21 000 dans le secteur des services de processus commerciaux (centres de contact et centres de services partagés), 10 500 dans le secteur des services informatiques et 3 000 dans le secteur de l'ingénierie, de la recherche et du développement (ER&D).

La signature de ces accords s'inscrit dans le cadre du mandat et des objectifs stratégiques de l'ITIDA, qui visent à attirer davantage d'investissements étrangers dans le secteur des technologies de l'information, à accroître les exportations numériques de l'Égypte et à créer davantage d'emplois dans le secteur de la délocalisation. En février dernier, l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA) a lancé la Stratégie de délocalisation numérique de l'Égypte (2022-2026) afin de libérer le potentiel de croissance du secteur, sur la base d'une étude approfondie et objective du marché égyptien et de la demande mondiale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1960094/ITIDA_Signing_Ceremony.jpg

SOURCE Information Technology Industry Development Agency (ITIDA)