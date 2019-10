SECURA North Africa 2020 - O evento de rápido crescimento voltado para segurança e proteção na África

BRUXELAS, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- SECURA North Africa 2020 é uma exposição anual de B2B e B2G que acontece na Argélia, organizada pela EASYFAIRS NORTHERAL, parte de EASYFAIRS, a maior organizadora de exposições de capital fechado do mundo, que contribui para as reuniões de negócios entre fornecedores de equipamentos de segurança, incêndio, segurança e emergência e instituições públicas, governamentais e privadas do norte da África.

Esta feira, que é endossada pelas autoridades argelinas, tornou-se um grande centro de negócios no norte da África no campo da segurança.

O organizador da SECURA North Africa, Olivier-Hicham Allard, explica: "Organizamos feiras na Argélia há 8 anos e podemos observar a fantástica dinâmica do país. Como todos os países emergentes que tentam acompanhar o mundo moderno, estão sendo dados passos gigantes nas mais recentes tecnologias e equipamentos de infraestrutura que criam oportunidades fantásticas para as empresas capazes de se posicionar no mercado. O governo da Argélia liberou grandes orçamentos para investimento, como o plano de investimento de 59 bilhões de dólares de sua empresa nacional de petróleo e gás, Sonatrach, ou seu novo aeroporto internacional em Argel, por 700 milhões de dólares. Também está a indústria farmacêutica, a Argélia é o principal mercado farmacêutico da África, atualmente avaliado em US$ 3,8 bilhões. Entre 2008 e 2019, os produtos farmacêuticos fabricados localmente passaram de 25% para 65%. Foram abertas mais de 120 fábricas de produtos farmacêuticos que exigem equipamentos avançados de segurança e proteção. E agora que o país começou a abrir, nos últimos dois anos, seus 1.200 km de costa virgem e seu deserto para o turismo, o Ministério do Turismo da Argélia aprovou 1.800 projetos turísticos, entre os quais 260 novos hotéis, 74 motéis e 58 resorts turísticos. O surgimento de uma forte capacidade industrial nacional, mas também a posição geoestratégica da Argélia, explica o sucesso imediato da SECURA."

A SECURA gerou acordos locais em projetos de construção, IPEs, proteção de perímetro, controle de acesso, prevenção e combate a incêndios, segurança privada, segurança cibernética, equipamentos de emergência e desastres. Mas também é a melhor plataforma para empresas internacionais desse setor que procuram representantes locais na Argélia e na região norte da África.

SECURA North Africa 2020 vai ocorrer de 11 a 13 de fevereiro de 2020 no Algiers Exhibition Fairground. Mais de 5.000 profissionais e tomadores de decisão do norte da África encontrarão mais de 100 expositores em 6.000 m² e poderão participar de mais de 30 conferências. Para informações detalhadas sobre o evento ou para se registrar on-line, visite www.securanorthafrica.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1012612/SECURA_Logo.jpg

Contato: Olivier-Hicham Allard, Tel: +213-21-94-60-58, E-mail: info.algeria@easyfairs.com

FONTE EASYFAIRS NORTHERAL

