SecureKloud Technologies stellt DataEdge vor, die erste KI-gestützte Datenanalyseplattform ihrer Art

Eine innovative Plattform, die den Zugang zur Microservices-Architektur ermöglicht, um automatisierte End-to-End-Datenpipelines aufzubauen

PLEASANTON, Kalifornien, 21. Juli 2022 /PRNewswire/ -- SecureKloud Technologies stellte heute DataEdgeeine Cloud-basierte Datenanalyse- und KI-Engineering-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, aufschlussreiche Entscheidungen zu treffen. Die DataEdge-Plattform stammt von einem unbestrittenen Marktführer im Bereich der Cloud-Transformationslösungen und bietet hochgradig modulare, skalierbare und API-gesteuerte Lösungen, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen. DataEdge ist eine nach HITRUST-Standards konfigurierte Zero-Code-Plattform, die innerhalb weniger Stunden und ohne Entwicklungsaufwand bereitgestellt werden kann.

Immer mehr Unternehmen wollen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen und suchen daher nach benutzerfreundlichen, hochflexiblen und skalierbaren Infrastrukturplattformen, um ihre datengesteuerte digitale Transformation zu beschleunigen. Die fortschrittlichen Analysefunktionen der DataEdge-Plattform ermöglichen es den Benutzern, selbst die komplexesten Abfragen innerhalb von Minuten statt Tagen zu bearbeiten.

SecureKloud hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt durch digitale Transformation zu verändern und Unternehmen zu befähigen, die Cloud zu nutzen und weiterzuentwickeln. DataEdge ermöglicht es Unternehmen, ihre riesigen Datenmengen zu nutzen, um ihr Geschäft durch einen cloudbasierten Ansatz voranzutreiben. Da es plattformunabhängig ist, funktioniert es perfekt für alle Cloud-Architekturen, unabhängig davon, ob sie auf AWS, Azure, Google Cloud usw. aufgebaut sind.

„Angesichts der exponentiellen Datengenerierung in allen Branchen besteht ein Bedarf an einer skalierbaren, sicheren und konformen KI-Engineering- und -Analyseplattform, um sicherzustellen, dass Daten und Agilität nicht beeinträchtigt werden. Mit DataEdge erfüllen wir die Anforderungen des Marktes und wirken als Katalysator, indem wir die OPEX-Kosten um 80% senken und die Markteinführung um 90% beschleunigen", so Anand Kumar, Chief Revenue Officer bei SecureKloud Technologies.

Wesentliche Merkmale:

Vollständig automatisierte Bereitstellung der Plattform mit einem Mausklick

Erweiterte Analyselösungen (AI/ML)

Vorgefertigte Pipelines für Branchensegmente

Hochflexible, sichere und konforme Dateninfrastruktur durch Datenverschlüsselung, Edge- und Perimeter-Sicherheitskontrollen usw.

Nutzen Sie Interpretierbarkeit, Skalierbarkeit, optimierte Leistung und Zuverlässigkeit, die durch KI-Engineering mit DevOps und DataOps gewährleistet werden

Moderne Microservices-Architektur verarbeitet strukturierte und unstrukturierte Daten jeglicher Modalität mit Leichtigkeit

Über SecureKloud Technologies Inc:

SecureKloud ist ein führender Anbieter von globalen IT-Geschäftsumwandlungen, sicheren Cloud-Operationen und -Lösungen mit Sitz in der San Francisco Bay Area und ein an den indischen Börsen (NSE und BSE) notiertes Unternehmen. Das Unternehmen ist ein von einer dritten Partei geprüfter Next-Gen AWS MSP Partner, AWS Premier Partner, GCP Premier Partner und ein nach ISO 27001 zertifizierter Cloud Service Provider.

