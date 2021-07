SecurEnds schließt Serie A mit 21 Millionen Dollar ab, um Identitäts- und Cloud-Governance zu demokratisieren

Das ausschließlich von Elephant unterstützte Cybersecurity-Unternehmen mit Sitz in Atlanta hat nach einem Umsatzwachstum von 340 % gegenüber dem Vorjahr bereits fast 100 Kunden seit der ersten Übernahme Mitte 2019 gewonnen; Einstellungsblitz zur Besetzung von über 125 Stellen in Atlanta und weltweit in den nächsten 12 Monaten

ATLANTA, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das in Atlanta ansässige SecurEnds, ein Unternehmen für Cloud-native Identity Governance, gab heute bekannt, dass es eine Serie A in Höhe von 21 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die ausschließlich von Elephant angeführt wird. Die Investition - eine der bisher größten A-Runden in Atlantas aufkeimendem Cybersecurity- und Tech-Startup-Ökosystem - erfolgt nach einem beeindruckenden Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes um 340 % im Vergleich zum Vorjahr. Vormals von den Gründern gebootstrapped, hat SecurEnds heute fast 100 Kunden und unterhält prominente Technologie- und Reseller-Partnerschaften auf der ganzen Welt.

SecurEnds ermöglicht es den zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt, Benutzerzugriffsüberprüfungen, Berechtigungsprüfungen, Zugriffsanfragen und Funktionstrennungen vollständig zu automatisieren. Die Plattform hilft Unternehmen, wertvolle Zeit bei der Implementierung und Wartung zu sparen und gleichzeitig die Auditkosten um bis zu 60 % zu senken. Um die schnell wachsende Nachfrage zu befriedigen, wird die Finanzierung in erster Linie für die Skalierung des Betriebs und der Produktentwicklung sowie für die geografische Expansion in unerschlossene Märkte in Europa und Asien verwendet.

„Wir haben die branchenweit erste vollständig cloud-native und konfigurierbare Identity-Governance-Plattform entwickelt, die Unternehmen in die Lage versetzt, Identitäten zu sichern, sich vor Datenschutzverletzungen zu schützen und Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen", sagt Tippu Gagguturu, Mitbegründer und CEO von SecurEnds. „Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell identitätsgesteuerte Cyber-Risiko- und Compliance-Programme aufzubauen. Wir sind Elephant dankbar, dass sie unsere Vision der Demokratisierung von Identity und Cloud Governance unterstützen und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der weiteren Skalierung."

In den nächsten 12 Monaten will SecurEnds seine Belegschaft nahezu verdreifachen und mehr als 125 Stellen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung sowohl in den USA als auch weltweit besetzen. Als Teil der Transaktion werden Jeremiah Daly und Christopher De Souza, Partner bei Elephant, dem Board of Directors beitreten.

„Das schnelle Wachstum von SecurEnds in den letzten zwei Jahren war besonders beeindruckend, wenn man die vielen Herausforderungen bedenkt, die die COVID-19-Pandemie und die hart umkämpfte Cybersecurity-Landschaft mit sich brachten", so Daly. „Sowohl Chris als auch ich sind der Meinung, dass Identity Governance für Unternehmen auf der ganzen Welt immer wichtiger wird und einer Disruption bedarf. SecurEnds sorgt für diese Disruption, indem es eine innovative und elegante Cloud-native Lösung liefert, die Kunden lieben. Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Partnerschaft, die SecurEnds hilft, seine Vision für die Zukunft der Identity Governance umzusetzen."

Ein neuer Ansatz für Governance für Identität, Daten und die Cloud

Unternehmen beschleunigen ihre digitale Roadmap mit ihren Assets, die nun zwischen On-Premise- und Cloud-Implementierungen verteilt sind. Als Teil ihrer Sicherheits- und Compliance-Anforderungen gibt es eine steigende Nachfrage nach einem SaaS-basierten Produkt, das einfach aufgesetzt werden kann und es ihnen ermöglicht, Zugriffszertifizierungen wie SOX, HIPAA, PCI-DSS, GDPR und ISO 27001 zu erreichen, selbst während sie eine Transformation durchlaufen.

Durch den Einsatz von KI und ML-gestützter prädiktiver Analytik hat SecurEnds ein vielseitiges Produkt ohne die Einschränkungen der etablierten On-Premise-Lösungen entwickelt, das einen hohen ROI, eine kurze Time-to-Value und niedrigere Gesamtbetriebskosten als herkömmliche Lösungen auf dem Markt bietet. Die Cloud-native Produktsuite lässt sich direkt an bestehende Kundenanwendungen wie Active Directory, ServiceNow, Ping, Workday und Okta anschließen und ermöglicht es Unternehmen, ihre gewünschten Risiko- und Compliance-Standards zu erreichen.

„Kunden entscheiden sich für SecurEnds, weil wir Identitäts- und Cloud-Governance vereinfacht haben, indem wir ein Produkt geschaffen haben, das auf den Geschäftsanwender ausgerichtet ist", sagt Deven Reddy, Mitbegründer und COO. „Wir haben unsere Plattform sorgfältig so konstruiert, dass sie über intuitive Workflows verfügt, die es auch Endanwendern ohne IGA-Kenntnisse ermöglichen, Compliance- und Sicherheitsziele zu erreichen."

Informationen zu SecurEnds

SecurEnds bietet eine cloudbasierte Identity Governance Plattform mit mehreren Modulen. Unternehmen können Credential Entitlement Management (CEM), Access Certifications, Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM), Access Requests, Identity Risk & Analytics und Segregation of Duty (SoD) effektiv verwalten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Atlanta und wird von Elephant unterstützt.

Informationen zu Elephant

Elephant ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Märkte für Unternehmenssoftware, Consumer Internet und Mobile konzentriert. Um mehr über Elephant zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://elephantvc.com/ .

