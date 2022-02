SecurityScorecard acquiert LIFARS - L'entreprise donne aux organisations une vue complète des risques cybernétiques et accélère leur cheminement vers la cyber-résilience

SecurityScorecard est le premier organisme de notation à ajouter la criminalistique numérique et la réponse aux incidents pour renforcer ses produits leaders sur le marché

NEW YORK, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- SecurityScorecard , le leader mondial de la notation en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de LIFARS™ , un leader mondial en criminalistique numérique, en réponse aux incidents et en services de cyber-résilience. SecurityScorecard est le premier organisme de notation en cybersécurité à offrir des services numériques de criminalistique et de réponse aux incidents, offrant une approche à 360 degrés de la prévention et de la réponse en matière de sécurité pour ses clients et partenaires du monde entier.

L'équipe de cybersécurité de LIFARS fonctionnera comme une nouvelle entité de services numériques de criminalistique et de réponse aux incidents au sein du groupe de services professionnels de SecurityScorecard, complétant les capacités de classe mondiale de SecurityScorecard en matière de notation, de données et d'évaluations de cybersécurité. Les renseignements et les services combinés permettront aux clients d'avoir une vue plus approfondie des cyberrisques grâce à des capacités de collecte de données internes sur les menaces et à des capacités d'intervention plus robustes après une intrusion.

« L'ajout de LIFARS renforce la capacité de SecurityScorecard à fournir à nos clients des informations uniques et des capacités avant et après l'intrusion », a déclaré Aleksandr Yampolskiy, co-fondateur et PDG de SecurityScorecard. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer à nos services les renseignements intégrés améliorés de LIFARS et les capacités de criminalistique numérique, ce qui donne une vue de 360 ° de l'extérieur et de l'intérieur. La disponibilité d'experts en cybersécurité pour intervenir rapidement en cas d'intrusion sera une valeur ajoutée importante pour les clients. »

Avec effet immédiat, plus de 50 employés de LIFARS rejoindront l'effectif mondial de SecurityScorecard dans le cadre de l'acquisition, et le PDG de LIFARS, Ondrej Krehel, dirigera la nouvelle entité de services numériques de criminalistique et de réponse aux incidents.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe SecurityScorecard et de nous appuyer son leadership sur le marché pour aider les organisations de toutes tailles à comprendre l'évolution du paysage des risques cybernétiques et à y réagir », a déclaré M. Krehel, PDG de LIFARS. « Les notes de sécurité, les méthodes de collecte de données et la méthodologie de notation de SecurityScorecard apportent des informations inégalées à nos clients et partenaires. La disponibilité des experts et des renseignements de SecurityScorecard constituera une valeur industrielle ajoutée supérieure pour les clients de LIFARS ».

