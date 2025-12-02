Sedus demande : « Observe-t-on une baisse de concentration dans les espaces de travail ? »

DOGERN, Allemagne, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nous vivons dans un monde qui sollicite notre attention, en permanence. Chaque geste, chaque écran, chaque bruit est fait pour nous distraire. Les notifications en continu des applications, les téléphones qui sonnent ou les collègues qui parlent trop fort nous font perdre du temps, au travail – et ce n'est pas peu dire. Le spécialiste de l'IA vocale Saima a récemment révélé que deux heures de travail étaient perdues chaque jour en raison de distractions au bureau. Si on ramène cela à une année, chaque collaborateur perd en moyenne 23 jours de travail du fait de gênes ou de dérangements dans son environnement direct.

« Le plus grand malentendu de la dernière décennie de bureaux est d'avoir cru que la concentration se résumait simplement à « moins de bruit ». Les recherches le montrent en effet clairement : les gens ne manquent pas de concentration à cause de bruits – mais parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement », souligne Ernst Holzapfel, directeur marketing chez Sedus. « Nombreux sont les bureaux qui fatiguent les gens avant même qu'ils ne puissent être productifs. Les bons environnements de travail fonctionnent comme un filtre énergétique : ils réduisent les stimulus, stabilisent l'espace péripersonnel et donnent aux collaborateurs la force mentale dont ils ont besoin, au lieu de les épuiser. La valeur d'un bureau ne se limite pas au fait que des personnes y soient réunies – il leur permet également de penser de façon plus précise, plus claire et plus concentrée que n'importe quel autre endroit. »

Deep working : des aménagements favorisant la concentration

Ce qui est primordial, dans le design des bureaux modernes : la succession d'espaces favorisant différents types de concentration. Certaines zones peuvent être ouvertes et conviviales. D'autres doivent être tranquilles et plus cloisonnées. Pour atteindre cet objectif, Sedus mise de plus en plus sur des solutions qui respectent le rythme naturel de la concentration et prennent en compte différents besoins sensoriels. « La concentration ne vient pas toute seule », précise E. Holzapfel. « Il faut l'activer. Les lieux de travail qui sont déséquilibrés au plan sensoriel empêchent ce processus – ceux qui sont conçus de façon équilibrée l'accélèrent. C'est précisément pour cette raison que nous développons des espaces qui aident les personnes à se concentrer, individuellement – des pièces acoustiquement préservées comme le se:cube aux solutions flexibles et modulaires permettant différents modes de travail, en passant par des concepts équilibrés en termes de lumière et de matériaux. Plus un espace oriente l'énergie mentale, plus il a d'impact sur les gens. »

