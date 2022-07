Seed Health startet Darm-Hirn-Entwicklungsprogramm mit Axial Therapeutics zur Umsetzung der Caltech-Forschung in probiotische Innovationen für die neuropsychiatrische Gesundheit

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich das Darmmikrobiom als einer der entscheidenden Regulatoren der Gehirnfunktion herausgestellt. Diese als Darm-Hirn-Achse (oder, genauer gesagt, als Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse) bekannte bidirektionale Kommunikationslinie wirkt sich auf das zentrale Nervensystem und damit auf Stimmung, Kognition sowie motorische und autonome Aktivitäten aus. Das Labor von Dr. Mazmanian war das erste, das entdeckte, dass molekulare Signale von Darmbakterien das Angstverhalten nachhaltig beeinflussen können. Kürzlich zeigte eine in Nature veröffentlichte Studie aus dem Labor von Sarkis Mazmanian, dass bestimmte Mikroben allein die neuronale Aktivität im Hypothalamus modulieren können, um den Spiegel des Stresshormons Corticosteron (beim Menschen als Cortisol bekannt) zu senken und das Sozialverhalten zu regulieren.

„Bis vor kurzem hatten wir keine Klarheit darüber, wie das Darmmikrobiom Emotionen reguliert und komplexe Verhaltensweisen beeinflusst", erklärt Dr. Mazmanian, PhD, Luis & Nelly Soux Professor für Mikrobiologie in der Abteilung für Biologie & Biological Engineering am Caltech. Immer mehr Forschungsergebnisse fördern das Verständnis der Darm-Hirn-Achse und zeigen das Potenzial mikrobieller Innovationen zur Erhaltung oder sogar Verbesserung des psychischen Wohlbefindens auf. Die Zusammenarbeit zwischen Seed Health und Axial Therapeutics wird diese bahnbrechende Forschung in neuartige Probiotika und lebende Arzneimittel für eine Reihe von kognitiven und neuropsychiatrischen Erkrankungen umsetzen."

Das Entwicklungsprogramm wird von Seed Health-Mitbegründer und Co-CEO Raja Dhir und dem kürzlich ernannten Chief Scientific Officer (CSO) Dr. Dirk Gevers, dem ehemaligen Leiter des Janssen Human Microbiome Institute von J&J, geleitet.

„Die Arbeit von Dr. Mazmanian und dem Axial-Team bringt uns an einen kritischen Wendepunkt in der Darm-Hirn-Forschung, indem sie Einsichten freisetzt, die es ermöglichen, über die Korrelation hinaus zur Kausalität zu gelangen", erklärte Dr. Gevers. „Wir verfügen jetzt über Daten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die die durch den Darm vermittelten Mechanismen definieren, die das Verhalten beeinflussen. Gleichzeitig zeigen wir das Potenzial auf, bestimmte Bakterienstämme zur Unterdrückung von Metaboliten zu nutzen, die in einer Reihe von neurologischen Anwendungen eine Rolle spielen."

„Axial wurde gegründet, um das Potenzial der Darm-Hirn-Achse als neuen Rahmen für die Behandlung von psychischen und neurologischen Erkrankungen zu nutzen. Diese Zusammenarbeit mit Seed Health ergänzt unsere bestehende Arbeit im Bereich der niedermolekularen Therapien und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten unserer Forschung und die Chancen für eine Wirkung", sagte Stewart Campbell, CEO von Axial Therapeutics. „Unsere umfassende Expertise in diesem Bereich, kombiniert mit Seeds beeindruckender Arbeit im Bereich Mikrobiom und Produktinnovation, stärkt eine starke Kraft in der Darm-Hirn-Entwicklung."

„Die Verbindung zwischen Bauch und Gehirn und die daraus resultierende Kommerzialisierung ist ein Bereich, in dem die Evangelisierung die Daten weitgehend überholt hat. Das Aufkommen von ‚Psychobiotika' zum Beispiel ist zwar oft nicht evidenzbasiert, aber ein Beweis für die wachsende Bereitschaft und Hoffnung auf neue Interventionen", erklärt Ara Katz, Mitbegründerin und Co-CEO von Seed Health. „Bestehende Behandlungen berücksichtigen die Rolle des Darmmikrobioms nicht und zielen nicht darauf ab. Dieser bahnbrechende Ansatz eröffnet eine vielversprechende Zukunft für die Millionen Menschen, die unter einer Reihe von psychischen Erkrankungen und Störungen leiden."

Informationen zu Seed Health | Seed

Seed Health ist ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Probiotika und lebenden Medikamenten leistet, um die Gesundheit von Mensch und Erde zu verbessern. Unsere Plattform wurde gegründet, um das Potenzial von Mikroben zu erschließen, und ermöglicht die Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse in einem Portfolio, das sowohl indikationsspezifische als auch präventive Anwendungen für Magen-Darm- und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, geistige Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung umfasst. Unsere Verbraucherinnovationen werden unter Seed ® vermarktet, mit dem Ziel, der globalen Kategorie der Probiotika die dringend benötigte Präzision, Wirksamkeit, Aufklärung und perspektivenverändernde wissenschaftliche Kommunikation zu verleihen. Die Umweltforschung erfolgt im Rahmen von SeedLabs , das gegründet wurde, um neuartige bakterielle Interventionen zu entwickeln, um die biologischen Vielfalt zu verbessern und die Ökosystemen wiederherzustellen, die durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurden.

LUCA Biologics , das gemeinsam mit Dr. Jacques Ravel gegründete wurde, entwickelt lebende Arzneimittel, die auf das vaginale Mikrobiom abzielen und der urogenitalen und reproduktiven Gesundheit dienen.

seedhealth.com • seed.com • luca.bio

Informationen zu Axial Therapeutics

Axial Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Therapeutika für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) konzentriert. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen über die Darm-Hirn-Achse und seine einzigartige Arzneimittelentwicklungsplattform, um neuartige Therapien voranzutreiben, die das Potenzial haben, das Behandlungsparadigma bei neurodegenerativen Erkrankungen zu verändern.

axialtx.de

Informationen zu Dr. Sarkis Mazmanian

Dr. Sarkis K. Mazmanian ist führend in der Erforschung, wie das Darmmikrobiom das Immun- und Nervensystem beeinflusst und mit ihm kommuniziert. Seine Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Frage, wie die als „Darm-Hirn-Achse" bekannte zweiseitige interne Kommunikationsautobahn komplexe Erkrankungen des Gehirns, wie Parkinson, Autismus und Alzheimer, beeinflusst. Sarkis hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den „Genius"-Preis der MacArthur Foundation und die Auszeichnung „Best Brains in Science" des Discover Magazine. Derzeit ist er Luis & Nelly Soux Professor für Mikrobiologie in der Abteilung für Biologie und Biotechnologie am California Institute of Technology (CalTech). Sarkis ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Seed Health, Gründer von drei Biotech-Unternehmen und stolzer Mentor zahlreicher Studenten und Postdoktoranden, die eine erfolgreiche unabhängige Karriere in der Medizin, der Industrie und der Wissenschaft gemacht haben.

Über den Klimawandel

Es gibt ihn wirklich.

Kontakte für Seed Health

Medien:

[email protected]

Ansprechpartner für Axial Therapeutics

Medien:

Mike Beyer

312-961-2502

[email protected]

Investoren:

Jeffrey Young, CFO

781-701-8467

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858255/Seed_Axial_Image_Combo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492777/SeedHealth_Green_Logo.jpg

SOURCE Seed Health and Axial Therapeutics