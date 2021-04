Seegene começa a exportar seus mais recentes testes de variantes da COVID-19 para o mundo todo para ajudar a conter a disseminação da pandemia

A Seegene pode produzir 300.000 kits de teste de diagnóstico de variantes, capazes de testar 30 milhões de pessoas mensalmente

SEUL, Coreia do Sul, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), uma empresa de biotecnologia especializada em diagnósticos moleculares, anunciou hoje que obteve autorização de exportação do Ministério da Segurança Alimentar e de Medicamentos da Coreia do Sul para começar a exportar seus testes de variantes da COVID-19 para países do mundo todo. A empresa líder em biotecnologia disse que seu fornecimento de testes de diagnóstico de variantes do coronavírus renovará os esforços globais na contenção da pandemia, agravada pelasvariantes mais contagiosas e fatais do vírus.

Os testes de variantes da COVID-19 mais recentes da Seegene, o "AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay" e o "AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay", estão sendo enviados a mais de 20 países em todo o mundo, incluindo os países europeus mais atingidos como o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e a França, bem como o Chile. Ambos os testes de diagnóstico de variantes já adquiriram a marcação CE-IVD em março.

Após ter garantido previamente grandes unidades fabris para produção em massa, a Seegene disse que pode produzir 300.000 kits de teste de diagnóstico de variantes, capazes de testar 30 milhões de pessoas mensalmente.

"Os testes de diagnóstico de variantes atenuarão a sobrecarga a que estão submetidos os profissionais da área médica do mundo todo, possibilitando a detecção de variantes com um simples teste de PCR, o que permitirá medidas mais completes de prevenção de infecções ao lidar com a pandemia", disse o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene.

O "AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay", primeiro teste de diagnóstico de variantes do mundo, pode detectar a COVID-19 e rastrear diversas variantes do vírus simultaneamente, em menos de duas horas, com um único teste de PCR multiplex em tempo real. O teste de variantes pode detectar variantes do vírus, incluindo B.1.1.7, B.1.351 e P.1. O "AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay" também pode ser usado em conjunto com o "AllplexTM RV Essential Assay" como um ensaio one-step para a triagem de 17 vírus-alvo causadores de infecções respiratórias.

O "AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay" pode detectar e diferenciar mutações em variantes, ao mesmo tempo que pré-analisa novas variantes suspeitas, oferecendo insights sobre variações adicionais. Este teste de diagnóstico de variantes pode identificar mutações em variantes como B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.525, utilizando pelo menos dez tecnologias proprietárias, incluindo o método PCR multiplex em tempo real mTOCETM, uma tecnologia de ponta que só a Seegene oferece. Utilizando também sua tecnologia original de sistema de controle interno endógeno, os testes de variantes mais recentes da Seegene permitem que o método de amostragem de saliva, menos invasivo, seja uma opção viável.

"Espero que todas as pessoas no mundo inteiro possam retomar a normalidade e voltar a viver de forma saudável graças aos testes de diagnóstico de variantes da COVID-19 da Seegene", disse o Dr. Chun. "A Seegene continuará a monitorar rigorosamente o desenvolvimento de variantes do vírus, e oferecerá testes de variantes adicionais para ajudar a conter a disseminação do vírus e pôr um fim à pandemia."

A variante do coronavírus identificada pela primeira vez no Reino Unido no ano passado já se espalhou para mais de 114 países em todo o mundo, tornando-se a cepa mais comum da COVID-19 nos EUA. Também conhecida como B.1.1.7., a chamada "variante do Reino Unido" provou ser não apenas mais contagiosa, mas também mais letal, o que colocou o mundo todo em alerta. Outra variante que gera preocupação, a B.1.351, detectada pela primeira vez na África do Sul, demonstrou reduzir a eficácia de algumas vacinas, levando ao aumento da demanda por diagnósticos mais rápidos e precisos.

Sobre a Seegene, Inc.

Fundada em Seul, Coreia do Sul, em 2000 e com subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil e Oriente Médio, a Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando conceitos em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&D. A Seegene é proprietária de sua tecnologia de patentes original, incluindo DPO™ (oligonucleotídeo de privação dupla) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™, para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para ensaios quantitativos, e a tecnologia de detecção de mutação multiplex mTOCE™. Com estas tecnologias de diagnóstico molecular de ponta (MDx) aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade e especificidade do PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex que visam e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente, economizando tempo e custo. A Seegene continua a estabelecer novos padrões no MDx que oferecem inovações novas e econômicas.

