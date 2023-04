Seegene declara que vai compartilhar tecnologias de PCR sindrômicas para prevenir futuras pandemias

Compartilhamento de tecnologias de PCR sindrômicas da Seegene com parceiros globais para resposta versátil e proativa às demandas locais de saúde emergentes.

Formação de uma rede global colaborativa para desenvolver agressivamente testes de PCR sindrômicos inovadores, desafiando os limites da aplicação de PCR.

Testes de PCR sindrômicos acessíveis para o público por meio do sistema One System da Seegene.

Anúncio do primeiro acordo de parceria global One System com a empresa de diagnóstico líder israelense, Hylabs, em 22 de março - um salto à frente na democratização dos testes de PCR sindrômicos.

SEUL, Coreia do Sul, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa sul-coreana líder que oferece uma solução total para diagnósticos moleculares de PCR, declarou o início do compartilhamento de suas tecnologias de PCR sindrômica em todo o mundo. A Seegene tem como objetivo fazer parceria com empresas de renome nacional em cada país para desenvolver e fabricar testes de PCR sindrômicos personalizados localmente por meio do acesso às tecnologias e know-how proprietários da Seegene. Esse esforço permitirá que as empresas parceiras abordem efetivamente possíveis surtos de doenças e impeçam colaborativamente futuras pandemias.

A rede colaborativa da Seegene tem como objetivo expandir os limites do que é possível com PCR e democratizar simultaneamente o acesso a testes de PCR sindrômicos. Em geral, apenas alguns testes sindrômicos são desenvolvidos a cada ano. Adotando um modelo de inovação aberto, a Seegene convida empresas líderes de cada país a ingressarem nesta rede e desenvolverem coletivamente centenas ou até mesmo milhares de ensaios de PCR sindrômicos anualmente para atender aos mercados locais e globais. A criação de uma comunidade global sustentável catalisará o desenvolvimento de aplicações novas e inovadoras para tecnologias de PCR em todo o mundo.

A Seegene destacou seu inovador sistema de testes automatizados, "One system", que atualizará o objetivo de descentralizar os testes de laboratório a um preço acessível. "O grande desafio no diagnóstico molecular de PCR é o número de diferentes instrumentos laboratoriais necessários para realizar ensaios de diferentes fabricantes", afirmou o Dr. Jong-Yoon Chun, CEO da Seegene. "Acreditamos que a consolidação de todos os testes de PCR em um sistema revolucionará as experiências do desenvolvedor e do usuário de ensaios em testes de PCR sindrômicos".

Em 22 de março de 2023, a Seegene assinou o primeiro acordo de parceria global One System com a principal empresa de diagnóstico em Israel, Hy Laboratories Ltd (Hylabs). A Seegene está empenhada em compartilhar suas tecnologias de PCR sindrômicas com a Hylabs para atender às necessidades locais e espera que a comunidade científica israelense participe desta parceria global. "Este acordo alavancará as cinco décadas de liderança da Hylabs em diagnósticos moleculares e microbiológicos", disse Doron Cohen, presidente da Hylabs. "Este esforço maximiza a extensa colaboração de 15 anos de ambas as empresas como facilitadoras de tecnologia médica de ponta em saúde pública."

A assinatura deste acordo marca o início da busca proativa da Seegene por outros parceiros para ingressar nesta rede global que alavancará as tecnologias de PCR sindrômicas da Seegene, incluindo o One System, para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas em todo o mundo.

A Seegene tem 20 anos de experiência em pesquisa dedicada em tecnologias de PCR sindrômicas, que se destacou durante a pandemia de COVID-19 quando forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 em mais de 100 países em todo o mundo. A principal característica das tecnologias de PCR sindrômicas da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo e fornecer informações quantitativas sobre o perfil de infecciosidade para correlacionar com a gravidade da doença.

Quaisquer países ou empresas interessadas em acessar tecnologias e know-how de PCR sindrômicas da Seegene, entre em contato com [email protected].

