Seegene dévoile un système de test moléculaire entièrement automatisé à l'AACC 2021

Seegene dévoile son premier système MDx entièrement automatisé, STARlet-AIOS : All-in-One System lors de l'AACC 2021 qui s'est tenu à Atlanta , en Géorgie, aux États-Unis

, en Géorgie, aux États-Unis AIOS est le système MDx qui intègre le manipulateur de liquides de Seegene et les instruments PCR en temps réel.

Le système Seegene MDx accédera efficacement à un large éventail de tests syndromiques de Seegene.

SEOUL, Corée du Sud, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le diagnostic moléculaire, dévoile un système de test PCR entièrement automatisé (MDx) lors de la réunion scientifique annuelle et de l'exposition de laboratoire clinique de l'AACC 2021 qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2021 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis.

L'AACC est une exposition de premier plan pour les produits et services de laboratoire clinique avec 73 ans d'histoire. Cet événement mondial invite les acteurs de la grande communauté de la médecine de laboratoire, y compris 700 sociétés mondiales de DIV. Seegene participe également à cet événement depuis 2007 avec d'autres sociétés mondiales de DIV.

Au cours de cet événement, Seegene dévoilera AIOS, son premier système MDx entièrement automatisé. AIOS fournit un flux de travail PCR en temps réel à haut débit, à partir de l'extraction des acides nucléiques, puis de la PCR en temps réel et enfin de l'interprétation des résultats. AIOS est un système MDx syndromique entièrement automatisé conçu dans un concept modulaire tout en compilant les technologies PCR de pointe en temps réel à haut multiplex de Seegene.

Une caractéristique remarquable d'AIOS est que son système MDx est composé de modules indépendants et détachables ainsi que de son architecture logicielle propriétaire. Contrairement au système mono-corps d'autres, AIOS est conçu avec un système d'extraction/manipulation de liquide et un instrument PCR intégré à un module de bras robotique développé en interne. Les hôpitaux et les laboratoires peuvent soit acheter l'ensemble complet du système « AIOS », soit intégrer leurs instruments existants sur place s'ils disposent déjà du manipulateur de liquides et de l'instrument PCR en temps réel de Seegene.

Parmi les autres points forts, citons : « le système MDx syndromique automatisé à haut débit ». Il adopte également une variété de tests de Seegene, qui sont actuellement disponibles sur le marché, ce qui permet des tests basés sur les symptômes. Et enfin, il peut identifier la cause exacte d'un symptôme spécifique avec un seul tube, ce qui permettra des tests rentables et plus longs. Par conséquent, Seegene a ajouté que l'AIOS sera abordable pour les hôpitaux de petite et moyenne taille en raison de ses caractéristiques modulaires et d'analyse uniques.

« AIOS représente l'engagement de Seegene depuis des décennies à développer des technologies de pointe dans le domaine du diagnostic moléculaire », a déclaré le Dr Jong-Yoon Chun, PDG de Seegene, « Je crois que AIOS contribuera à la santé publique en rendant MDx plus accessible dans la vie quotidienne. »

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.