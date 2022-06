Seegene dévoile une initiative de tests PCR de 12 $ pour aider à mettre fin à la pandémie de COVID-19

Cela comprend des tests pour les personnes asymptomatiques dans les installations communautaires pour prévenir la transmission à grande échelle

Des tests réguliers de dépistage de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) sont essentiels pour assurer la sécurité de tous, car les restrictions antivirus sont assouplies.

Les tests PCR seront offerts à un prix abordable grâce aux 20 ans d'expertise de Seegene

« Soutien complet aux pays qui se joignent à la campagne de Seegene pour assurer un retour sécuritaire à la normale »

SÉOUL, Corée du Sud, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), la principale société de diagnostic moléculaire (MDx) de Corée du Sud, a dévoilé aujourd'hui une initiative mondiale de tests PCR préventifs et de routine pour aider les personnes à demeurer en sécurité et en pleine santé à l'ère de la COVID-19. Dr. Jong-Yoon Chun, PDG de Seegene, a déclaré que l'initiative est destinée à aider les gens à revenir à la normale en toute sécurité et à contribuer aux efforts mondiaux visant à mettre fin à la pandémie de COVID-19 et à prévenir de futures éclosions.

Alors que les pays du monde entier assouplissent leurs restrictions de distanciation sociale et lèvent l'obligation du port du masque, il a été constaté que le nombre des cas de grippe et de rhume quotidien est en hausse, ce qui n'avait pas été observé pendant les deux premières années de la pandémie. Les experts ont également averti que les mutations potentiellement dangereuses pourraient passer inaperçues en raison de la réduction des tests PCR, les gouvernements ne les fournissant plus gratuitement. Les gens doivent maintenant surveiller leur santé à leurs propres frais pour rester en sécurité.

L'initiative de Seegene, baptisée « In-life PCR », implique 1) des tests pour les personnes asymptomatiques pour la détection précoce du virus 2) des tests syndromiques pour virus respiratoires, car les restrictions antivirus ont été assouplies et 3) une amélioration de l'accessibilité des tests PCR grâce à des prix abordables.

Tests préemptifs pour les personnes asymptomatiques. Les tests PCR permettent d'identifier les personnes infectées présentant des symptômes légers, voire aucun. Une étude des CDC des États-Unis a révélé que les personnes asymptomatiques ou présymptomatiques sont responsables d'environ 60 % de toute la transmission de la COVID-19. Des tests réguliers pour les personnes asymptomatiques, même sans ordonnance du médecin, devraient aider à réduire les infections répandues dans les établissements communautaires, comme les écoles, les églises ou les maisons de soins infirmiers, et assurer un retour sécuritaire à la vie normale.

Les tests syndromiques sont essentiels pour déterminer quel virus est responsable des symptômes d'une personne et le bon traitement. Seegene fournira le test Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, qui peut simultanément détecter le SARS-CoV-2 (par le gène N, RdRP et S), les souches A et B de la grippe, ainsi que le VRS (A/B). L'OMS recommande le dépistage d'au moins deux gènes cibles pour le SRAS-CoV-2. Le test de Seegene en identifie trois pour maintenir la précision de la détection si de nouveaux variants de la COVID-19 apparaissent. Le test à six cibles comprend également deux contrôles internes pour une précision accrue. Accessibilité et abordabilité accrues des tests PCR. On reconnaît généralement que les tests PCR coûtent très cher. Seegene travaillera avec les hôpitaux et les laboratoires afin qu'un test puisse coûter environ 12 dollars américains pour améliorer l'accessibilité aux tests et encourager les gens à passer des tests de routine. Les technologies multiplex de haut niveau, qui s'appuient sur l'expertise de plus de 20 ans en diagnostic moléculaire de l'entreprise, ont permis à Seegene de réduire la barrière en matière d'accès.

« La campagne de tests PCR à 12 dollars devrait aider Seegene à concrétiser son engagement à rendre les diagnostics moléculaires accessibles à tous, a déclaré Dr. Jong-Yoon Chun. Je suis certain que les tests PCR de routine seront la meilleure solution pour aider à favoriser la fin de la pandémie de COVID-19. Seegene fournira un soutien complet aux villes ou aux pays qui se joignent à elle pour mieux suivre et freiner la pandémie. »

