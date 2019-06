Seegene estabelece subsidiária brasileira

A Seegene do Brasil Diagnósticos Ltda. focará no mercado de diagnóstico in vitro (IVD) da América Latina

SEOUL, Coreia do Sul, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (096530.KQ), desenvolvedora líder em tecnologias multiplex PCR sediada na Coreia do sul, anunciou hoje a formação de uma nova subsidiária, a Seegene do Brasil Diagnósticos Ltda., em Belo Horizonte, Brasil.

A Seegene do Brasil Diagnósticos Ltda. planeja conquistar ampla participação no mercado contratando agregando membros de uma equipa brasileira já consolidada à sua nova equipe de gestão. Aproveitando sua experiência e especialidades, a Seegene gerenciará diretamente sua base de clientes já existentes, rapidamente ampliando esta cobertura a novos clientes.

O mercado de IVD brasileiro está aumentando rapidamente tendo a maior participação na América Latina, com cerca US$ 2 bilhões. Devido aos grandes obstáculos à entrada de novos produtos no país, tais como processos aprovação complicados de aprovação, liberações alfandegárias complexas e altas taxações tributárias, a Seegene decidiu desenvolver e comercializar seus produtos no Brasil através da Seegene do Brasil Diagnósticos Ltda.

A Seegene já obteve aprovação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para instrumentos e reagentes para extração de ácidos nucléicos, bem como para 20 de seus principais produtos Allplex™, incluindo: kits para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis (IST), infecções respiratórias, gastrointestinais, por papiloma vírus humano (HPV), entre outros. A Seegene acaba de receber certificação internacional de seu Programa de Auditoria Única em Dispositivos Médicos (MDSAP), o que facilita ainda mais a implementação de seus negócios no Brasil.

Utilizando a tecnologia própria multiplex da Seegene, que possibilita simultaneamente a múltipla detecção e identificação de vários tipos de agentes patogênicos em um único teste, a Seegene do Brasil Diagnósticos Ltda. tem como um dos objetivos o desenvolvimento de novos produtos para diagnósticos, customizados para a realidade do país, como o kit para vírus tropicais como Zika, Dengue e Chikungunya.

Um porta-voz da Seegene disse: "Planejamos usar a subsidiária brasileira como uma ponte para a expansão de nossa presença nos mercados da América Latina através de P&D e produção local, bem como vendas. Acreditamos que poderemos liderar o mercado com nossos produtos multiplex de alta capacidade, que adotam as tecnologias de reação em cadeia da polimerase (PCR) exclusivas da Seegene". Ele também acrescentou: "O Brasil é um grande participante do mercado da América Latina. O país terá um papel crucial para obtermos participação nesse mercado, através da garantia de nossa participação em grandes centros laboratoriais no Brasil".

A Seegene está expandindo sua presença no mercado global de diagnóstico molecular operando através de seis subsidiarias: Estados Unidos, Oriente Médio, Canadá, Itália, Alemanha, e agora Brasil.

Sobre a Seegene

A Seegene (096530.KQ) é a desenvolvedora líder mundial de tecnologias moleculares multiplex e diagnóstico molecular clínico por multiplex (M-MoDx). Suas principais tecnologias exclusivas - DPO™, TOCE™ e MuDT™ - são a base para os testes M-MoDx que podem detectar simultaneamente alvos múltiplos com alta sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade. Os produtos da Seegene detectam agentes patogênicos múltiplos com excelente confiabilidade e produtividade, oferecendo definitivamente a opção mais econômica para poupar tempo, trabalho e custos. A missão da Seegene é manter liderança no diagnóstico molecular de doenças infecciosas, genéticas, farmacogenéticas e oncológicas através de tecnologias inovadoras e exclusivas. Para mais informações, visite os endereços www.seegene.com ou www.seegenebrazil.com.br.

Informações para contato

contato@seegenebrazil.com.br

FONTE Seegene

