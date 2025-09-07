Seegene et Springer lancent l'appel à candidatures pour les bourses Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026

- Le programme se concentre sur la résistance aux antibiotiques dans les infections des voies urinaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2025 et les lauréats finaux seront annoncés en août 2026

- Les chercheurs sélectionnés recevront jusqu'à 600 000 $US en financement de recherche et pourront accéder aux tests PCR syndromiques, aux instruments et aux logiciels de Seegene

- Le programme vise à faire progresser l'initiative de partage de technologies de Seegene et à élargir l'accès aux diagnostics moléculaires

SÉOUL, Corée du Sud, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., leader mondial du diagnostic moléculaire, a annoncé aujourd'hui le lancement des bourses Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026 en partenariat avec Springer Nature, fournisseur de confiance de la communauté scientifique mondiale et éditeur de la prestigieuse revue scientifique Nature. Le programme de cette année se concentrera sur la résistance aux antibiotiques dans les infections des voies urinaires, l'un des défis de santé publique les plus pressants à l'échelle mondiale.

Désormais à son troisième cycle depuis ses débuts en 2023, le programme invite les chercheurs du monde entier à soumettre des idées de développement de produits et des projets de recherche clinique. Sur la base de besoins cliniques non satisfaits, les candidats peuvent proposer comme cibles d'essai jusqu'à 18 gènes de résistance associés aux infections des voies urinaires. Les lauréats finaux recevront jusqu'à 600 000 USD en financement de recherche, et pourront accéder aux tests PCR syndromiques, aux consommables, aux instruments et aux logiciels de Seegene en vue de soutenir la mise au point de diagnostics innovants.

« Éditeur scientifique mondial de premier plan, Springer Nature s'attache à créer des plateformes qui relient les scientifiques et amplifient la portée de la recherche innovante », a déclaré Richard Hughes, vice-président chargé de la publication de la revue Nature et des services de contenu chez Springer Nature. « Grâce à ce programme, nous souhaitons aider les chercheurs à concevoir des solutions diagnostiques susceptibles d'améliorer sensiblement les soins de santé dans le monde entier. »

« Le rôle de Seegene est de faire bénéficier les scientifiques et les chercheurs des outils et des technologies qui leur permettront de transformer des idées novatrices en solutions concrètes », a expliqué Dr Jik Young Park, vice-président et directeur de la division R&D de Seegene. « En étroite collaboration avec Springer Nature, nous encourageons les efforts de recherche au niveau mondial en soutenant les scientifiques à la fois par un financement et par l'accès à nos technologies de PCR syndromiques. Ces efforts visent à accélérer la mise au point de diagnostics moléculaires pour nous rapprocher de notre vision : un monde libéré de toutes les maladies. »

Les bourses Nature Awards MDx Impact Grants sont conçues pour compléter les initiatives mondiales en cours dans le domaine du diagnostic et doter les chercheurs des ressources nécessaires afin de promouvoir la mise en œuvre de solutions pratiques. Le cycle 2024-2025 a soutenu des projets axés sur la détection rapide de ViruResist Klebsiella pneumoniae et sur un test PCR multiplex pour la détection virale chez les patients immunodéprimés.

À propos de Seegene

Seegene Inc. est un leader mondial du diagnostic moléculaire, comptant plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies de PCR syndromiques en temps réel. Au cours de la pandémie de COVID-19, Seegene a fourni plus de 340 millions de tests à plus de 100 pays, ce qui souligne sa capacité à créer un impact mondial.

La technologie exclusive de PCR quantitative syndromique de Seegene permet de détecter simultanément dans un seul tube jusqu'à 14 agents pathogènes provoquant des symptômes similaires. Grâce à un panel de tests multitubes, il est possible d'étendre la couverture à des dizaines d'agents pathogènes cliniquement significatifs. La technologie indique à la fois les éventuelles co-infections et des informations quantitatives pour offrir un avantage unique dans la gestion des infections complexes.

À travers son initiative de partage de technologies, Seegene associe sa technologie de PCR quantitative syndromique à son système de développement numérisé (SGDDS) pour mettre au point des produits de diagnostic adaptés au contexte local, en partenariat avec des institutions et des experts de premier plan dans le monde entier. En encourageant la collaboration mondiale, l'entreprise fait avancer son ambition d'un « monde libéré de toutes les maladies ».

À propos de Nature Portfolio

Les produits et services de qualité de Nature Portfolio dans les domaines des sciences de la vie, des sciences physiques, des sciences chimiques et des sciences appliquées sont au service de la communauté scientifique.

Nature (fondé en 1869) est l'hebdomadaire scientifique international de référence. Nature Portfolio comprend également les revues « Nature Research » et « Nature Reviews », l'éminente revue pluridisciplinaire en libre accès Nature Communications, ainsi que d'autres revues en libre accès telles que Scientific Reports. Toutes ces revues publient certaines des découvertes scientifiques les plus importantes du monde.

En ligne, nature.com fournit à plus de neuf millions de visiteurs uniques par mois le contenu de Nature Portfolio, notamment les actualités et les commentaires de Nature, et met à disposition le principal site d'offres d'emploi scientifique, « Nature Careers ». Nature Portfolio propose également toute une gamme de services aux chercheurs, en particulier des formations en ligne et en présentiel, ainsi que des services linguistiques et d'édition spécialisés. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site nature.com ou suivre @Nature. Nature Portfolio fait partie de Springer Nature.

