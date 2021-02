Seegene Inc opracował pierwszy na świecie test Real-Time PCR wykrywający warianty koronawirusa, który umożliwia ich identyfikację.

Seegene przedstawia pierwszy test rozpoznający mutacje COVID-19;

Producent testu w kierunku COVID-19 kontynuuje śledzenie wariantów wirusa;

Firma z Korei Południowej wyraża gotowość do współpracy z organami rządowymi.

SEUL, Korea Południowa, 3 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma biotechnologiczna Seegene z Korei Południowej (KQ096530) ogłosiła w poniedziałek, że opracowała pierwszy na świecie test w kierunku COVID-19, który umożliwi wykrycie wirusa oraz identyfikację różnorodnych wariantów jego mutacji w oparciu o pojedynczą reakcję PCR.

Nowy rodzaj testu opracowany przez Seegene o nazwie Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay umożliwi wykrycie i identyfikację wariantów wirusa, w tym również tych, które uważane są za bardziej zakaźne i cechujące się wyższym wskaźnikiem śmiertelności.

Nowy test nie tylko wykrywa COVID-19, ale także umożliwia zidentyfikowanie głównych wariantów genetycznych wirusa, które przypuszczalnie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, a także innych regionów, takich jak Japonia czy Brazylia.

Ponadto pozwoli on wstępnie wykryć podejrzany nowy wariant, a tym samym lepiej zrozumieć kolejne odmiany, co również stanowi kluczową cechę technologii Seegene.

W nowym produkcie wykorzystano co najmniej dziesięć własnych technologii firmy, w tym metodę amplifikowania wielu matryc podczas jednej reakcji PCR w czasie rzeczywistym (multiplex PCR) ‒ najnowocześniejszą technologię, z której korzysta wyłącznie Seegene. Umożliwia ona wskazanie konkretnego miejsca powstania mutacji, co z kolei pozwala dokładnie określić i dokonać różnicowania koronawirusa i jego zmutowanych odmian w trakcie pojedynczego badania.

Kolejną kluczową cechą unikalnej technologii Seegene jest kontrola wewnętrzna testu, która umożliwia weryfikację całego procesu laboratoryjnego z uwzględnieniem prawidłowości pobrania próbki.

Wykorzystując własny system nadzoru „in silico" korzystający ze zbiorów danych BIG DATA, firma ściśle monitoruje i analizuje ogólnoświatową bazę danych dotyczących COVID-19 i nowych wariantów wirusa, co pozwala jej szybko reagować tworząc nowe produkty.

Rządy i organy służby zdrowia z całego świata są obecnie zmuszone polegać na indywidualnym sekwencjonowaniu próbek. Niestety jest to metoda bardzo trudna do zastosowania na masową skalę, co umożliwiłoby zidentyfikowanie poszczególnych wariantów wirusa spośród wszystkich pozytywnych przypadków. Przedstawiciel firmy Seegene stwierdził, że „nowe narzędzie diagnostyczne w kierunku COVID-19 znacznie zwiększy możliwości masowego testowania, wspomagając tym samym walkę z rozprzestrzeniającymi się na całym świecie nowymi wariantami wirusa, w której czas jest kluczowy dla skutecznego przeciwdziałania pandemii".

Bieżąca diagnostyka w kierunku COVID-19 lub obecności przeciwciał opiera się na testach PCR lub szybkich testach antygenowych. Z obecnymi metodami diagnostycznymi wiążą się jednak pewne ograniczenia dotyczące wykrywania wariantów wirusa, co spowalnia skuteczną walkę z pandemią.

Metoda PCR jest jedyną metodą, która umożliwia jednoczesne wykrywanie jak i identyfikację wariantów wirusa. Nowy test firmy Seegente jest pierwszym dostępnym na światowym rynku testem, który umożliwia wykonanie takiego badania w pojedynczym teście.

Ze słów przedstawiciela Seegene wynika, że firma planuje „udostępnić swoje testy w kierunku wariantów COVID-19 organizacjom i rządom z całego świata, traktując to jako priorytet".

Przedstawiciel SEEGENE dodał, że firma będzie kontynuować prace na rzecz „wypełnienia obowiązku ciążącego na niej, jako na wiodącym globalnym dostawcy rozwiązań z zakresu diagnostyki molekularnej w oparciu o ścisłą współpracę z organami służby zdrowia z całego świata".

