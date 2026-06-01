Seegene lance Allplex™ MDRO Assay marqué IVDR : Extension du portefeuille des tests de résistance aux antimicrobiens en Europe

Élargissement du champ d'application des tests d'identification des résistances aux antimicrobiens aux germes multirésistants aux médicaments (MDRO) à hauts risques en milieu hospitalier

Permet un dépistage rapide par PCR en première intention, afin de contribuer à la prévention des infections et à la lutte contre celles-ci en temps utile en milieu hospitalier.

Élargissement du portefeuille de tests non respiratoires de Seegene en réponse aux besoins croissants en matière de tests de résistance aux antimicrobiens

SEOUL, Corée du Sud, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, société internationale de diagnostic moléculaire, a annoncé le lancement européen de son nouveau produit de test de résistance aux antimicrobiens (AMR), le test Allplex™MDRO Assay, qui porte le marquage CE en vertu du règlement européen sur le diagnostic in vitro (IVDR - In Vitro Diagnostic Regulation). Le test vise à faciliter la détection des organismes multirésistants aux médicaments (MDRO) liés aux infections nosocomiales (HAI).

Seegene’s Allplex™ MDRO Assay is designed to support detection of multidrug-resistant organisms (MDROs).

Le test est conçu pour identifier en une seule fois les principaux pathogènes multirésistants aux médicaments et les gènes de résistance associés, ce qui permet une détection simultanée rapide d'un plus large éventail de cibles MDRO. Il permet également un dépistage rapide en première intention avant que les résultats des cultures ne soient disponibles, ce qui contribue à la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre les infections en milieu hospitalier. Ce lancement reflète la stratégie de Seegene visant à étendre ses capacités de test AMR en réponse à l'évolution des tendances en matière de maladies infectieuses.

Alors que la résistance aux antimicrobiens continue d'augmenter au niveau mondial, le poids des infections nosocomiales s'alourdit, ce qui entraîne une demande d'approches diagnostiques plus rapides et plus exhaustives. Les agences de santé publique, notamment les CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-unis), ont toujours insisté sur l'importance de renforcer les capacités de surveillance et de contrôle des infections en milieu hospitalier.

Le test Allplex™ MDRO Assay vient compléter le test Allplex™ ENTERO-DR Assay déjà disponible. Il permet de surcroit une approche de dépistage combinée couvrant un large spectre de cibles liées à la résistance aux antimicrobiens (AMR), y compris des organismes multirésistants (MDRO) à hauts risques. Cette approche intégrée vient soutenir les efforts constants de prévention et de contrôle des infections associées à la résistance aux antimicrobiens, tout en renforçant le portefeuille global de solutions AMR de Seegene.

Le test permet la détection simultanée de plusieurs gènes de résistance et peut permettre de générer un rapport le jour même en fonction du flux de travail du laboratoire. Il s'agit de donner des informations pertinentes pour apporter des réponses en matière de lutte contre les infections et compléter les flux de travail conventionnels basés sur la culture. Il peut également contribuer à améliorer l'efficacité des flux de travail des laboratoires en milieu clinique approprié.

« Il s'agit bien plus que d'un simple lancement d'un nouveau produit. Il s'agit d'une étape importante dans l'élargissement de notre portefeuille de diagnostics pour soutenir les efforts de contrôle des infections en milieu hospitalier », a déclaré Daniel Shin, Vice-président exécutif et Directeur général des ventes et du marketing de Seegene. « Nous continuerons à développer des solutions de diagnostic qui peuvent être mises en œuvre efficacement en milieu clinique réel. »

Seegene prévoit de renforcer ses capacités de diagnostic des infections nosocomiales et de faire progresser sa stratégie en fonction de la demande croissante en matière d'amélioration de la surveillance et du contrôle des infections. La disponibilité du produit peut varier d'un pays à l'autre et doit satisfaire aux exigences réglementaires locales.

La société développe également le test Allplex™ pour la détection du Staphylocoque auréus résistant à la méthicilline (SARM), dont le lancement est prévu l'année prochaine dans le cadre de sa stratégie plus large d'expansion du portefeuille de tests AMR.

À propos de Seegene

Seegene est une société internationale de diagnostic moléculaire qui possède plus de 25 ans d'expertise dans la recherche, le développement et la fabrication de technologies syndromiques de PCR en temps réel. L'entreprise est largement reconnue pour sa technologie PCR multiplex exclusive, qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes dans un seul test.

L'une des principales caractéristiques de la technologie de PCR en temps réel syndromique de Seegene est sa capacité à détecter jusqu'à 14 agents pathogènes qui causent des signes et symptômes similaires dans un seul tube tout en fournissant des renseignements quantitatifs pour appuyer une prise de décision clinique plus efficace.

Les capacités technologiques de Seegene ont été démontrées pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'entreprise a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de la COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde.

En s'appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, Seegene s'étend au-delà des diagnostics fondés sur des tests pour développer un écosystème diagnostique intégré. L'entreprise fait progresser de nouvelles technologies, notamment STAgora™, une plateforme d'analyse de données de diagnostic en temps réel, et CURECA™, un système PCR entièrement automatisé conçu pour rationaliser l'ensemble du flux de travail des tests moléculaires.

Grâce à son initiative de partage des technologies et à des partenariats mondiaux, Seegene vise à élargir l'accès aux technologies de diagnostic moléculaire et à renforcer la préparation mondiale aux maladies infectieuses.

Contact :

Junyong Lee

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+82-10-2297-3806

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